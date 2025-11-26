मध्य रेल्वे प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! बदलापूर ते कर्जत मार्ग प्रवास होणार सोपा, मोदी सरकारची मोठी घोषणा

Badlapur to Karjat Third and Fourth Line : मुंबईकरांसाठी आनंदाची बातमी आहे. मध्य रेल्वेवरील बदलापूर ते कर्जत मार्ग आता सोपा होणार असून 585 गावांना तो जोडला जाणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बदलापूर ते कर्जत रेल्वे मार्गाबदल मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. मंत्रिमंडळात बदलापूर कर्जत नव्या रेल्वे लाईनला मंजुरी देण्यात आली आहे. तिसऱ्या आणि चौथ्या लाईनला मंजुरी देण्यात आली आहे. एवढंच नाही तर 50 टक्के निधी महाराष्ट्र सरकार खर्च करणार अशी घोषणा मंत्रिमंडळात करण्यात आली. या प्रकल्पासाठी 1324 कोटी रुपयांच निधी लागणार आहे.
मुंबईहून बदलापूर आणि कर्जतला लोकल ट्रेनने प्रवास करताना प्रवाशांना खूप त्रास सहन करावा लागतो. अशा परिस्थितीत सरकारच्या नवीन प्रकल्पामुळे बदलापूर ते कर्जत या प्रवाशांना खूप फायदा होणार आहे. मुंबई-पुणे-सोलापूर-वाडी-चेन्नई कॉरिडॉरवरील वाढत्या वाहतूक आणि मालवाहतुकीच्या समस्या सोडवण्यासाठी 32.460 किमी लांबीच्या ब्राउनफिल्ड रेल्वे प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली आहे. या प्रकल्पांतर्गत, बदलापूर ते कर्जत मार्गावर तिसरी आणि चौथी लाईन सुरू करण्यात येणार आहे.
या प्रकल्पाचा बदलापूर, वांगणी, सेलू, नेरळ, भिवपुरी आणि कर्जत या शहरांना मोठा फायदा होणार आहे. तसंच मल्टी-मॉडल कनेक्टिव्हिटी सुधारेल. मुंबई रेल्वे विकास कॉर्पोरेशन (MRVC) हा प्रकल्प राबवत असून या प्रकल्पाचा खर्च केंद्र आणि महाराष्ट्र सरकार 50:50 च्या प्रमाणात करणार आहेत. यामुळे प्रवाशांचा प्रवास सोपा होईल आणि आर्थिक प्रगतीला गती मिळेल. या नवीन रेल्वे मार्गामुळे प्रवाशांचा प्रवास सोपा होणार तर आहेच शिवाय कमी वेळ लागेल. तसंच सामाजिक आणि आर्थिक प्रगती वेगवान होणार आहे.
या दोन प्रकल्पांचा थेट लाभ 585 गावांतील सुमारे 32 लाख लोकसंख्येला फायदा होणार आहे. द्वारकाधीश मंदिरापर्यंतची जोड अधिक सुलभ झाल्याने पर्यटन आणि अर्थव्यवहाराला चालना मिळणार आहे. तर बदलापूर–कर्जत लाईन मुळे मुंबई उपनगरीय प्रवासी वाहतुकीची क्षमता मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे. यामुळे मालवाहतुकीत 18 MTPA इतकी वाढ संभवत आहे. कोळसा, सिमेंट, कंटेनर, पेट्रोलियमसह विविध वस्तूंच्या वहनात रेल्वे अधिक सक्षम होणार आहे. यामुळे 3 कोटी लिटर इंधन बचत होईल आणि 16 कोटी किलो CO₂ उत्सर्जन कमी होऊन 64 लाख झाडे लावल्यासारखा पर्यावरणीय फायदा होणार आहे.
भारतीय रेल्वे वेगवेगळ्या सुविधा निर्माण करत आहे. त्याचवेळी मुंबईतील उपनगरी लोकल सेवा अधिक चांगली करण्याचा प्रयत्न होत आहे. त्यामुळे मुंबई रेल्वे विकास कॉर्पोरेशनकडून विरार-डहाणू मार्गावर तिसरी आणि चौथे लाईनचे काम सुरु केले आहे. हे काम 2027 पर्यंत पूर्ण होणार आहे.