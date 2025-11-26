English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
मध्य रेल्वे प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! बदलापूर ते कर्जत मार्ग प्रवास होणार सोपा, मोदी सरकारची मोठी घोषणा

Badlapur to Karjat Third and Fourth Line : बदलापूर ते कर्जत मार्गावर तिसरी आणि चौथी लाईनबद्दल केंद्रीय मंत्रिमंडळात मोठा निर्णय घेतला आहे. 

नेहा चौधरी | Updated: Nov 26, 2025, 05:50 PM IST
Badlapur to Karjat Third and Fourth Line : मुंबईकरांसाठी आनंदाची बातमी आहे. मध्य रेल्वेवरील बदलापूर ते कर्जत मार्ग आता सोपा होणार असून 585 गावांना तो जोडला जाणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बदलापूर ते कर्जत रेल्वे मार्गाबदल मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. मंत्रिमंडळात बदलापूर कर्जत नव्या रेल्वे लाईनला मंजुरी देण्यात आली आहे. तिसऱ्या आणि चौथ्या लाईनला मंजुरी देण्यात आली आहे. एवढंच नाही तर 50 टक्के निधी महाराष्ट्र सरकार खर्च करणार अशी घोषणा मंत्रिमंडळात करण्यात आली. या प्रकल्पासाठी 1324 कोटी रुपयांच निधी लागणार आहे. 

मुंबईहून बदलापूर आणि कर्जतला लोकल ट्रेनने प्रवास करताना प्रवाशांना खूप त्रास सहन करावा लागतो. अशा परिस्थितीत सरकारच्या नवीन प्रकल्पामुळे बदलापूर ते कर्जत या प्रवाशांना खूप फायदा होणार आहे. मुंबई-पुणे-सोलापूर-वाडी-चेन्नई कॉरिडॉरवरील वाढत्या वाहतूक आणि मालवाहतुकीच्या समस्या सोडवण्यासाठी 32.460 किमी लांबीच्या ब्राउनफिल्ड रेल्वे प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली आहे. या प्रकल्पांतर्गत, बदलापूर ते कर्जत मार्गावर तिसरी आणि चौथी लाईन सुरू करण्यात येणार आहे. 

हेसुद्धा वाचा - Pune News : पुणेकरांसाठी मोठी बातमी; ट्रॉफिकमधून होणार सुटका, 'या' मेट्रो प्रकल्पाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी

बदलापूर ते कर्जत पर्यंतची तिसरी आणि चौथी लाईन

या प्रकल्पाचा बदलापूर, वांगणी, सेलू, नेरळ, भिवपुरी आणि कर्जत या शहरांना मोठा फायदा होणार आहे. तसंच मल्टी-मॉडल कनेक्टिव्हिटी सुधारेल.  मुंबई रेल्वे विकास कॉर्पोरेशन (MRVC) हा प्रकल्प राबवत असून या प्रकल्पाचा खर्च केंद्र आणि महाराष्ट्र सरकार 50:50 च्या प्रमाणात करणार आहेत. यामुळे प्रवाशांचा प्रवास सोपा होईल आणि आर्थिक प्रगतीला गती मिळेल. या नवीन रेल्वे मार्गामुळे प्रवाशांचा प्रवास सोपा होणार तर आहेच शिवाय कमी वेळ लागेल. तसंच सामाजिक आणि आर्थिक प्रगती वेगवान होणार आहे. 

या दोन प्रकल्पांचा थेट लाभ 585 गावांतील सुमारे 32 लाख लोकसंख्येला फायदा होणार आहे. द्वारकाधीश मंदिरापर्यंतची जोड अधिक सुलभ झाल्याने पर्यटन आणि अर्थव्यवहाराला चालना मिळणार आहे. तर बदलापूर–कर्जत लाईन मुळे मुंबई उपनगरीय प्रवासी वाहतुकीची क्षमता मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे. यामुळे मालवाहतुकीत 18 MTPA इतकी वाढ संभवत आहे. कोळसा, सिमेंट, कंटेनर, पेट्रोलियमसह विविध वस्तूंच्या वहनात रेल्वे अधिक सक्षम होणार आहे. यामुळे 3 कोटी लिटर इंधन बचत होईल आणि 16 कोटी किलो CO₂ उत्सर्जन कमी होऊन 64 लाख झाडे लावल्यासारखा पर्यावरणीय फायदा होणार आहे.

भारतीय रेल्वे वेगवेगळ्या सुविधा निर्माण करत आहे. त्याचवेळी मुंबईतील उपनगरी लोकल सेवा अधिक चांगली करण्याचा प्रयत्न होत आहे. त्यामुळे मुंबई रेल्वे विकास कॉर्पोरेशनकडून विरार-डहाणू मार्गावर तिसरी आणि चौथे लाईनचे काम सुरु केले आहे. हे काम 2027 पर्यंत पूर्ण होणार आहे.

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

