राज ठाकरेंचं पहिलं जाहीर भाषण... इंटरनेट, TV चॅनेल नसतानाही बाळासाहेबांनी 'मातोश्री'त बसून Live कसं ऐकलं?

Balasaheb Thackeray On Raj Thackeray First Speech: शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंच्या जन्नशताब्दीनिमित्त त्यांचे पुतणे तसेच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरेंनी 'सामना'मध्ये लिहिलेल्या 'माझा काका' या विशेष लेखामध्ये बाळासाहेबांनी आपल्याला कशाप्रकारे घडवलं याबद्दलचा एक रंजक किस्सा सांगितला आहे. त्यावेळेस कोणतीही लाइव्ह टेलिकास्ट, ब्रॉडकास्टची सोय नसताना 'मातोश्री'मध्ये बसून बाळासाहेब ठाकरेंनी काळा घोडा येथे राज ठाकरेंनी दिलेलं त्यांच्या आयुष्यातील पहिलं भाषण कसं ऐकलं होतं आणि त्यानंतर काय सल्ला दिलेला हे सांगितलं आहे. 'मातोश्री' पासून 21.5 किलोमीटर दूरवरील भाषण लाइव्ह ऐकण्यासाठी बाळासाहेबांनी एक भन्नाट युक्ती वापरली होती.
"बाळासाहेब केशव ठाकरे... माझा काका... माझं बालपण, तरुणपण त्याने व्यापलं होतं. तो माझ्यासाठी नेहमी पहाडासारखा उभा राहिला. मी जेव्हा राजकीय आंदोलनात उतरलो तेव्हाही बाळासाहेबांचं माझ्याकडे बारीक लक्ष असायचं. एक प्रसंग सांगायलाच हवा. प्रसंग आहे माझ्या पहिल्या जाहीर भाषणाचा," असं म्हणत राज यांनी नेमकं काय घडलेलं हे सांगितलं आहे.
"1991 सालची गोष्ट. काळा घोडा इथे फीवाढीच्या विरोधात मी मोर्चा काढला होता. मोर्चा झाला, भाषणं झाली आणि सगळी पांगापांग होत असताना कुणीतरी येऊन सांगितलं की, आमची माँ (मीनाताई ठाकरे) आली आहे. मोर्चामध्ये माँ कशासाठी आली असा प्रश्न पडला, म्हणून जाऊन भेटलो, तर कळलं की माँ गाडीत बसून माझं भाषण ऐकत होती. दुपारचे तीन वाजले होते. तिने सांगितलं की घरी चल, काका वाट बघतोय. मी तिच्याबरोबर गेलो," असं राज यांनी लेखात नमूद केलं आहे.
"बाळासाहेबांनी समोर बसवलं आणि म्हणाले की, मी तुझं भाषण ऐकलं. आता 1991 साली लाईव्ह भाषण बगेरे ऐकायची कोणतीही सोय नव्हती, मग बाळासाहेबांनी भाषण कसं ऐकलं है मी त्यांना विचारलं तर कळलं की, मोर्चा होता तिथे बाजूला पानटपरीमध्ये पब्लिक फोन होता. तिथूल कोणीतरी फोन करून लाऊडस्पीकरवरून माझं भाषण बाळासाहेबांना ऐकवलं होतं," असं राज यांनी सांगितलं. आपल्या स्मार्टनेसच्या जोरावर बाळासाहेबांनी प्रत्यक्ष आंदोनस्थळी न येता राज यांचं भाषण लाइव्ह ऐकलं होतं.
"पुढे बाळासाहेबांनी जे सांगितले ते जसंच्या तसं माझ्या डोक्यात घट्ट बसलेलं आहे. बाळासाहेब म्हणाले, "आपण किती हुशार आहोत ते न सांगता समोरचे कसे हुशार होतील हे आपल्या भाषणातून गेलं पाहिजे. आज मी काय बोललो हे महत्त्वाचं नाही, तर आज मी त्यांना विचार करायला काय दिलं ते महत्त्वाचं... ज्या मैदानावर सभा असेल, त्या मैदानाची भाषा बोल, आपली भाषा बोलू नकोस. इतकं सोपं बोल की कुंपणावर बसलेल्या शेतकऱ्यालाही कळलं पाहिजे. बाळासाहेब असं खूप मोलाचं सांगायचे आणि मी ते वेचत असायचो, त्यामुळे खूपच फायदा झाला," असंही राज म्हणाले.