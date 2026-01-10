'बाळासाहेब ठाकरेंचा जन्म मुंबईत झाला नव्हता, तेव्हा...' BMC निवडणुकीआधी देवेंद्र फडणवीस काय म्हणाले?

CM Devendra Fadanvis: महाराष्ट्रात मुंबई महानगरपालिकेसह राज्यातील एकूण 29 महापालिकांच्या निवडणुकांसाठी जोरदार प्रचार सुरू आहे. यात भारतीय जनता पक्षाचे नेतृत्व करणारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मुख्य भूमिका बजावत आहेत. विरोधकांना या निवडणुकांत काहीच संधी नाही. महायुती सर्व महापालिकांत विजयी होईल आणि महापौरही आमचाच असेल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यावेळी म्हणाले. मतदानाच्या काही दिवस आधीचे आलेल्या या विधानामुळे राजकीय वातावरण गरम झाले आहे. फडणवीस यांनी आपल्या भाषणातून मुंबईच्या विकासावर भर दिलाय. शहरातील नागरिकांच्या समस्या दूर करण्यासाठी ठोस योजना आखल्याचे ते म्हणाले. तसेच बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जन्माबद्दल त्यांनी महत्वाचे विधान केले.
मुंबईकरांना वाहतूक, पायाभूत सुविधा आणि दैनंदिन अडचणींचा सामना करावा लागतो. फडणवीस यांनी यावर भाष्य केले. 'ईज ऑफ डूइंग' धोरणामुळे विकासकामांना वेग आला आहे. त्यांनी 400 किलोमीटरपेक्षा जास्त लांबीच्या मेट्रो प्रकल्पाचा उल्लेख केला. याशिवाय उपनगरीय रेल्वे सुधार, ट्रेनांच्या वारंवारतेचे नियोजन, प्रवाशांसाठी सुविधा वाढवणे आणि मेट्रो कोचचा वापर करण्याचे नियोजन आहे. इलेक्ट्रिक बस, एकच तिकीट प्रणाली, नवीन रस्ते, वेस्टर्न आणि ईस्टर्न एक्सप्रेस हायवे विस्तार, वरळी-शिवडी कनेक्टर (डिसेंबर २०२६ पर्यंत पूर्ण) आणि कोस्टल रोड (वर्सोवा ते विरार) यांसारख्या योजना सांगितल्या. तसेच, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांटद्वारे गटाराचे पाणी समुद्रात जाण्यापासून रोखण्याचे काम सुरू आहे. या योजना मुंबईला अधिक सुसज्ज बनवतील,असे फडणवीस म्हणाले.
मनसे प्रमुख राज ठाकरेंनी फडणवीस यांना मुंबईत 'बाहेरचे' म्हणून हिणवले. यावर फडणवीस यांनी शांतपणे उत्तर दिले. मुंबई माझी जन्मभूमी नसली तरी 1999 पासून कर्मभूमी आहे. मुंबईची खोलवरची समज फक्त बाळासाहेबांना होती. मुंबईतील स्थानिकांनी वर्षानुवर्षे बीएमसी चालवली, पण मुंबई आणि मराठी माणसासाठी त्यांनी काय केले? हे प्रश्न उपस्थित करून फडणवीस यांनी राज ठाकरेंच्या टीकेला प्रत्युत्तर दिले. यातून राजकीय चर्चा अधिक तीव्र झाली.
फडणवीस यांनी राज ठाकरेंच्या टीकेला उत्तर देताना एक रोचक मुद्दा उपस्थित केला. 'दिवंगत बाळासाहेब ठाकरेंचा जन्म मुंबईत झाला नव्हता. त्यांचे वडील प्रबोधनकार ठाकरेंचाही जन्म मुंबईत नव्हता. तरीही बाळासाहेबांनी मुंबई आणि मराठी माणसांसाठी मोठे योगदान दिले',असे फडणवीस म्हणाले.
अजित पवार आणि अशोक चव्हाण यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप असूनही त्यांना सोबत घेण्याबाबत फडणवीस यांनी स्पष्ट भूमिका मांडली. हे राजकारणाचे वास्तव आहे. कोणताही पक्ष हे नाकारू शकत नाही. अजित पवार यांना सोबत घेण्यापूर्वी सर्व बाजू तपासल्या. ते व्यावहारिक व्यक्ती आहेत आणि महायुती मजबूत आहे. महायुती 2029 पर्यंत एकत्र राहील आणि त्यानंतरही असण्याची शक्यता असल्याचे ते म्हणाले. बीएमसीमध्ये महापौरपद अडीच वर्षांसाठी नव्हे तर 5 वर्षांसाठीही ते शिंदे सेनेला देऊ शकतात, फक्त महापौर महायुतीचा असेल,असे ते म्हणाले.
मुंबईत बीएमसीसोबत केंद्र आणि राज्याच्या विविध संस्था आहेत. समन्वयाच्या अभावामुळे प्रकल्प उशिरा होतात, पण प्रयत्न सुरू आहेत. ठाकरेंनी ७०० चौरस फुट घरांना करमुक्त करण्याचे आश्वासन दिले, तर भाजपने नवी मुंबईत २० वर्ष कर न घेण्याची घोषणा केली. हे विकास आणि वैयक्तिक लाभ योजनांचे युग आहे. निवडणुकीत महिलांना ५०% आरक्षण असले तरी भाजपने ५५% जागा दिल्या. नवीन पिढी निवडणुकीत उतरत आहे, हे चांगले आहे. एकूणच, फडणवीस यांचे हे साक्षात्कार मुंबईच्या भविष्यावर प्रकाश टाकतात.
फडणवीसांच्या विधानावर शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी प्रत्युत्तर दिलंय. फडणवीसांनी इतक्या खोलवर शिरु नये. तेच त्याखाली गाडले जातील, असे आपल्या खास शैलीतील प्रत्युत्तर राऊतांनी दिलंय.