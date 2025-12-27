English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
300 नाही तब्बल 629 लोकल रद्द... सोमवारी ऑफिसला जाणाऱ्या मुंबईकरांचं काही खरं नाही

629 Local Trains Will Be Cancelled: आजपासून सुरु झालेलं हे काम अगदी सोमवार रात्रीपर्यंत सुरु राहणार असून केवळ विकेण्ड नाही तर सोमवारीही याचा फटका बसणार आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Dec 27, 2025, 11:02 AM IST
मुंबईतील प्रवाशांचे हाल अटळ (प्रातिनिधिक फोटो, सौजन्य - पीटीआय)

629 Local Trains Will Be Cancelled: पश्चिम रेल्वे मार्गावरील कांदिवली – बोरिवली दरम्यान सहाव्या रेल्वे मार्गासाठी सुरू असलेल्या कामासाठी 27 ते 29 डिसेंबरदरम्यान 629 लोकल फेऱ्या रद्द करण्यात येणार आहेत. तसेच, लांब पल्ल्याच्या रेल्वेगाड्यांच्या वेळापत्रकात बदल करण्यात आला आहे. त्यामुळे शनिवार – रविवारी सुट्टीच्या दिवशी प्रवाशांचे प्रचंड हाल होण्याची चिन्हे आहेत. मुंबईत फिरायला जाणाऱ्या प्रवाशांना पश्चिम रेल्वेच्या विस्कळीत वेळापत्रकाला सामोरे जावे लागेल.

नेमके बदल काय असणार?

पश्चिम रेल्वेवरील वांद्रे टर्मिनस – बोरिवलीदरम्यानच्या सहाव्या मार्गिकेचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. कांदिवली – बोरिवलीदरम्यान पायाभूत सुविधांची कामे सुरू आहेत. यासाठी 20 डिसेंबरपासून पुढील महिन्याभरासाठी विशेष वाहतूक ब्लॉक घेण्यात येत आहे. 18 जानेवारी 2026 पर्यंत हा ब्लॉक सुरू राहणार आहे. 27 डिसेंबर रोजी रात्री 1 ते सकाळी 7 दरम्यान बोरिवली येथील अप आणि डाऊन जलद मार्गावर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग पॅनेल कार्यान्वित करण्यासाठी एक मोठा नॉन-इंटर लॉकिंग ब्लॉक घेण्यात येणार आहे. या ब्लॉकदरम्यान काही अप मेल / एक्स्प्रेस बोरिवली स्थानकावर थांबणार नाहीत. तसेच, ब्लॉकनंतर बोरिवली स्थानकाचे फलाट क्रमांक 8 आणि 9 हे 29 डिसेंबरपर्यंत बंद राहतील. या ब्लॉकमुळे पाचवा मार्ग आणि बोरिवली फलाट क्रमांक 8 व 9 बंद असल्यामुळे काही लोकल फेऱ्या रद्द करण्यात येणार आहेत.

कोणत्या दिवशी किती फेऱ्या रद्द?

बोरिवली / अंधेरीच्या काही लोकल हार्बर मार्गावर गोरेगावपर्यंत धावतील, अशी माहिती पश्चिम रेल्वेने दिली.पश्चिम रेल्वेने दिलेल्या माहितीनुसार, 27 डिसेंबर रोजी 158 अप आणि 138 डाऊन अशा 296 लोकल फेऱ्या, 28 डिसेंबर रोजी 120 अप आणि 115 डाऊन अशा 235 लोकल फेऱ्या आणि 29 डिसेंबर रोजी 49 अप आणि डाऊन 49 अशा 98 लोकल फेऱ्या रद्द करण्यात येणार आहेत. या सर्व लोकल सेवांमध्ये जलद, धीम्या लोकलचा समावेश आहे.

या नव्या मार्गाने होणार काय?

पश्चिम रेल्वेवरील लांब पल्ल्याच्या रेल्वेगाड्यांसाठी स्वतंत्र मार्ग तयार केला जात आहे. हा मार्ग तयार झाल्यास, लोकल सेवांचा वक्तशीरपणा आणि लोकल फेऱ्या वाढविण्यावर भर दिला जाईल. त्यामुळे प्रवाशांना याचा लाभ होईल. वांद्रे टर्मिनस – बोरिवलीदरम्यानच्या सहाव्या मार्गिकेमुळे लोकल आणि लांब पल्ल्याच्या गाड्यांमध्ये होणारी गर्दी कमी होईल. या माध्यमातून प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. मेल-एक्सप्रेस गाड्यांसाठी स्वतंत्र मार्गिका उपलब्ध झाल्याने गाड्या अधिक वेळेत धावतील आणि पश्चिम रेल्वेवरील वाहतूक अधिक सुरळीत होईल, असे अपेक्षित आहे.

 

