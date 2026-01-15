English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मुंबई बातम्या
  • Bandra Skywalk : अखेर तारीख ठरली! वांद्रेच्या स्कॉयवॉक या वेळी होणार खुला, उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही का बंद?

Bandra Skywalk : अखेर तारीख ठरली! वांद्रेच्या स्कॉयवॉक 'या' वेळी होणार खुला, उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही का बंद?

मुंबईकरांना सुरक्षित आणि आरामदायी प्रवास देण्यासाठी बनवलेल्या वांद्रे रेल्वे स्टेशन आणि महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा) कार्यालयादरम्यानच्या स्कायवॉकची पुनर्बांधणी अखेर पूर्ण झाली आहे. तथापि, काम पूर्ण होऊनही, हा स्कायवॉक अद्याप सार्वजनिक वापरासाठी खुला झालेला नाही.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Jan 15, 2026, 07:23 PM IST
Bandra Skywalk : अखेर तारीख ठरली! वांद्रेच्या स्कॉयवॉक 'या' वेळी होणार खुला, उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही का बंद?

मुंबईकरांना सुरक्षित आणि आरामदायी प्रवास देण्यासाठी बनवलेल्या वांद्रे रेल्वे स्टेशन आणि महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा) कार्यालयादरम्यानच्या स्कायवॉकची पुनर्बांधणी अखेर पूर्ण झाली आहे. काम पूर्ण होऊनही, हा स्कायवॉक अद्याप सार्वजनिक वापरासाठी खुला झालेला नाही. उच्च न्यायालयाच्या स्पष्ट सूचनांनुसार, महापालिकेने डिसेंबर अखेरपर्यंत स्कायवॉक जनतेसाठी खुला करण्याची योजना आखली होती. बीएमसी निवडणूक आचारसंहिता लागू झाल्यामुळे, कोणताही उद्घाटन किंवा लोकार्पण समारंभ होऊ शकला नाही. याचा परिणाम या सार्वजनिक उपयुक्ततेच्या प्रकल्पावर झाला आहे. परिणामी, उद्घाटनाअभावी पूर्ण झालेला स्कायवॉक जनतेसाठी बंद आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

अपघाताचा धोका

वांद्रे पूर्व आणि वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) परिसरात मोठ्या प्रमाणात सरकारी, निमसरकारी आणि खाजगी कार्यालये आहेत. म्हाडा आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए) सारख्या महत्त्वाच्या कार्यालयांमध्ये दररोज मोठ्या संख्येने पर्यटक येतात. स्कायवॉक नसल्यामुळे लोकांना अरुंद आणि धोकादायक पदपथांवरून चालावे लागते, ज्यामुळे अपघातांचा सतत धोका निर्माण होतो. स्कायवॉक उघडल्याने ही समस्या लक्षणीयरीत्या कमी होईल आणि प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळेल.

स्कायवॉक कधी बांधण्यात आला?

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) 2008-09 मध्ये गर्दी आणि वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी हा स्कायवॉक बांधला आणि नंतर तो महानगरपालिकेकडे हस्तांतरित करण्यात आला. कालांतराने, स्कायवॉक असुरक्षित झाल्याचे आढळून आले. म्हणून, महानगरपालिकेने तो पुन्हा बांधण्याचा निर्णय घेतला. कामात झालेल्या विलंबामुळे उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली.

कडक न्यायालयीन आदेश

न्यायालयाने हे प्रकरण गांभीर्याने घेतले आणि महानगरपालिकेला निर्धारित वेळेत स्कायवॉक पूर्ण करण्याचे आदेश दिले. सुरुवातीला 15 महिन्यांची मुदत देण्यात आली होती, परंतु त्याचे पालन न झाल्यामुळे न्यायालयाने पालिकेला दहा महिन्यांत काम पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आणि मार्च 2024 मध्ये याचिका निकाली काढली. स्कायवॉकचे काम अखेर पूर्ण झाले असले तरी, आता उद्घाटनाला अडथळे येत आहेत.

ते कधी सुरू होईल?

आचारसंहितेदरम्यान उद्घाटने होऊ शकत नसली तरी, सार्वजनिक उपयुक्तता प्रकल्प कोणत्याही औपचारिक कार्यक्रमाशिवाय उघडता येतील अशी आशा आहे. प्रशासनाने असा कोणताही निर्णय घेतलेला नसल्यामुळे, निवडणुकीच्या निकालानंतरच स्कायवॉक उघडण्याची शक्यता आहे.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
mumbai bmc ElectionBandra SkywalkBandra Skywalk NewsBandra Skywalk Open DateMumbai news

इतर बातम्या

बांगलादेश क्रिकेटमध्ये भूकंप, खेळाडूंनी T20 लीगवर टाकला बहि...

स्पोर्ट्स