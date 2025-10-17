Bank Holiday : दिवाळीत 'या' दिवशी बँका राहणार बंद? लक्ष्मीपूजन आणि फटाक्यांकडेच आताच काढा रोकड रक्कम

Diwali 2025 Bank Holiday: धनत्रयोदशी आणि दिवाळीच्या काळात लोक भरपूर खरेदी करतात. दिवाळीत प्रत्येक गोष्ट नवीन घेतली जाते. मग कपडे असो वा फटाके.यासाठीच दुकाने आणि बाजारपेठा सजल्या आहेत. अशावेळी खरेदी मोठ्या प्रमाणात करताना पैशांची उलाढाल होते.
तसेच आता लक्ष्मीपूजन आणि त्यानंतर भाऊबीज याकरिता घरात रोख रक्कम असणे अत्यंत गरजेचे असते. येत्या काळात ATM बाहेर
ग्राहकांच्या लांब रांगा दिसू शकतात. धनत्रयोदशी आणि दिवाळीच्या खरेदी दरम्यान रोख रकमेची समस्या असू शकते. बँकांना दिवाळीसाठी मोठी सुट्टी मिळण्याची अपेक्षा आहे. बँका बराच काळ बंद राहतील. त्या तारखा कोणत्या हे समजून घेणं.
बँकांच्या सुट्ट्या 18 ऑक्टोबर रोजी धनतेरसपासून सुरू होतात. छोटी दिवाळी, गोवर्धन पूजा आणि भाऊबीजसाठी बँका बंद राहतील. आरबीआयच्या सुट्टीच्या यादीनुसार, 18 ते 23 ऑक्टोबरपर्यंत बँका बंद असतात. या सुट्ट्या राज्य आणि शहरानुसार बदलतात. याचा अर्थ असा की त्याच शहरात 18 ते 23 ऑक्टोबरपर्यंत बँका बंद राहणार नाहीत.
18 ऑक्टोबर हा महिन्याचा तिसरा शनिवार आहे, त्यामुळे देशभरातील बँका बंद असतात. याव्यतिरिक्त, कटी बिहूसाठी गुवाहाटीत सुट्टी असते.
19 ऑक्टोबर रविवार आहे, त्यामुळे देशभरातील बँका बंद राहतील.
20 ऑक्टोबर रोजी दिवाळीनिमित्त बेलापूर, भुवनेश्वर, इम्फाळ, जम्मू, मुंबई, नागपूर आणि श्रीनगर वगळता देशातील बहुतेक भागात बँका बंद राहतील.
21 ऑक्टोबर रोजी दिवाळी अमावस्येनिमित्त बेलापूर, भोपाळ, भुवनेश्वर, गंगटोक, इम्फाळ, जम्मू, मुंबई, नागपूर आणि श्रीनगर येथे बँका बंद राहतील. कोलकाता, लखनऊ, मुंबई आणि इतर ठिकाणीही बँका बंद राहतील.
22 ऑक्टोबर रोजी अहमदाबाद, बेलापूर, बेंगळुरू, डेहराडून, गंगटोक, जयपूर, कानपूर, लखनऊ, मुंबई आणि नागपूर येथे गोवर्धन पूजा आणि गुजराती नववर्षानिमित्त बँका बंद राहतील.
23 ऑक्टोबर रोजी भाऊदूज/चित्रगुप्त जयंती/लक्ष्मी पूजानिमित्त अहमदाबाद, गंगटोक, इम्फाळ, कानपूर, कोलकाता, लखनऊ आणि शिमला येथे बँका बंद राहतील.
सणासुदीच्या काळात एटीएममधून रोख रक्कम काढण्याचे प्रमाण वाढते, ज्यामुळे खरेदीचा खर्च वाढतो. जर तुम्ही रोखीने खरेदी केली किंवा खरेदी केली तर त्यानुसार व्यवस्था करा, कारण बँकांच्या सुट्ट्यांमध्ये एटीएममध्ये रोख रकमेची कमतरता असू शकते. तथापि, डिजिटल पेमेंट ठीक राहील.