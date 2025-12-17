महापालिका निवडणुकींचा फटका बीडीडीकरांना, मोठ्या घरांचे स्वप्न आणखी लांबणीवर; कारण काय?

Mumbai BMC Election 2026: महापालिका निवडणुकांचे बिगुल वाजले आहे. मात्र महापालिकेच्या निवडणुकींचा फटका बीडीडीवासियांना बसला आहे. ऑगस्ट 2025मध्ये वरळीतील 556 कुटुंबांना नवीन घरांच्या चाव्या मिळाल्या होत्या. जुन्या 160 चौरस फुटांच्या घरांच्या जागी रहिवाशांना 500 चौरस फुटांचे अत्याधुनिक घर मिळाली. वरळीनंतर नायगाव येथील पुढील टप्प्यातील सुमारे 864 घरांचे वाटप अद्याप बाकी आहे. मात्र निवडणुकीच्या अचारसंहितेमुळं आता या घरांचे वाटप लांबणीवर पडले आहे.
मुंबई महापालिकेसह 29 पालिकांच्या निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. 15 जानेवारीला मतदान आणि 16 जानेवारीला निवडणुकीचा निकाल जाहीर होणार आहे. यासगळ्यासाठी आता अवघा एक महिना बाकी राहिला आहे. त्यातच महापालिका निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्याने त्याचा फटका नायगावयेथील चाळवासियांना बसला आहे. बीडीडी पुर्नवसन प्रकल्पातील 864 घरे तयार असून त्यांचे चावी वाटप दिवाळीपासून रखडले आहे. मात्र आता महानगरपालिकेच्या निवडणुकांमुळं ते आणखी महिनाभर लांबणीवर गेले आहे.
प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्यातील 14 बीडीडी चाळींतील साडेचार हजार मतदार प्रभाग सोडून जाऊ नयेत, यासाठी दुसऱ्या टप्प्याचे कामही रखडले असल्याची चर्चा आहे. महापालिकेच्या वॉर्ड क्रमांक 200 मध्ये नायगाव-बीडीडी चाळींचा समावेश होतो. प्रभाग आरक्षणात हा वॉर्ड 'खुला' झाल्याने येथे सगळेच पक्ष ताकदीचा उमेदवार रिंगणात उतरविण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, पुनर्वसन प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्याला नोव्हेंबरमध्ये सुरुवात होणार होती. प्रत्यक्षात डिसेंबरपासून या इमारती पाडून नव्या इमारतीच्या बांधकामाला सुरुवात करण्याचे नियोजन असल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले होते.
अंधेरी पश्चिम ते मंडाले, मानखुर्द मेट्रो 2 ब मार्गिकेतील मंडाले ते डायमंड गार्डन या मेट्रो प्रकल्पाचे लोकार्पण डिसेंबरच्या अखेरीस होणे अपेक्षित होते. या दोन्ही टप्प्याचे काम कधीच पूर्ण झाले असून मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास सुरक्षा प्रमाणपत्रही मिळाले आहे. मात्र काही कारणास्तव या दोन्ही टप्प्यांचे लोकार्पण रखडले होते. मात्र डिसेंबर अखेरीस या दोन्ही मार्गिका सेवेत येण्याची शक्यता असतानाच आता महानगरपालिकेची अचारसंहिता लागू झाल्याने या टप्प्याचे लोकार्पण आणखी लांबणीवर पडल्याची शक्यता आहे.