Marathi News
मुंबई घर घेण्याची संधी, म्हाडा काढणार लॉटरी; वरळी, नायगाव, लोअर परळमध्ये घेता येणार हक्काचं घर

BDD Chawl Mhada: 14 ऑगस्ट 2025 वरळी बीडीडी चाळीतील पहिल्या टप्प्यातील 556 पुनर्वसन सदनिकांचे हस्तांतरण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते  झाले. 

मानसी क्षीरसागर | Updated: Aug 14, 2025, 05:34 PM IST
BDD Chawl Mhada: बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत पहिल्या टप्प्यात म्हाडाकडून येथील 556 रहिवाशांना गुरुवारी चावी वाटप केले जाणार आहे. त्यासाठी म्हाडाने सुमारे 40 मजली इमारती उभारलेल्या असल्या तरी म्हाडाकडून उभारल्या जाणाऱ्या विक्रीयोग्य सदानिकांच्या इमारती आकाशाला गवसणी घालणार असल्याचे समोर आले आहे. 

वरळी पुनर्विकास प्रकल्पात  वरळी येथे 9,689 पुनर्वसन सदनिका (9,394 निवासी + 295 अनिवासी), नायगाव येथे 3,344 सदनिका आणि ना. म. जोशी मार्ग येथे 2,560 सदनिकांचे बांधकाम हाती घेण्यात आले. यातील पहिल्या टप्प्याचील 556 घरांच्या चाव्या आज नागरिकांना सुपूर्द करण्यात आल्या. या सदनिका 500 चौरस फुटांच्या असून, दोन 40 मजली इमारतींमध्ये बांधल्या गेल्या आहेत.

दरम्यान, म्हाडाच्या प्रस्तावित सुधारित आराखड्यानुसार वरळी येथे 76 मजली, नायगावला 69 तर ना. म. जोशी मार्ग येथे सुमारे 54 मजली इमारती उभारल्या जाणार आहेत. त्यामुळे भविष्यात दक्षिण मुंबईत म्हाडाकडे मोठ्या प्रमाणात गृहस्यठा उपलब्ध होऊ शकणार आहे. मुंबईत वरळी, नायगाव आणि ना. म. जोशी मार्ग येथे बीडीडी चाळी असून, त्यांचा पुनर्विकास म्हाडाच्या माध्यमातून केला जात आहे. 

सुमारे 12 एकर जागेवर 195 बीडीडी चाळी असून, त्यामध्ये 15 हजार 593 सदनिका, गाळे आणि व्यावसायिक स्टॉल आहेत. बीडीडी चाळींचा टप्प्याटप्प्याने पुनर्विकास केला जाणार असून, येथील रहिवाशांना 500 चौरस फुटांची सदनिका दिली जाणार आहे. त्याची सुरुवात झाली आहे. बोडीडीवासीयांना घरे देऊन शिल्लक राहणाऱ्या जागेवर म्हाडाकडून निवासी आणि व्यावसायिक इमारती उभारल्या जाणार आहेत. त्यामध्ये विक्रीयोग्य निवासी इमारतीच्या प्रस्तावित सुधारित आराखड्यानुसार तिन्ही बीडीडी चाळींच्या ठिकाणी विक्रीयोग्य सदनिकांच्या इमारती गगनचुंबी असतील, अशी माहिती एका अधिकाऱ्याने दिली.

वरळीपाठोपाठ 864 रहिवाशीही सप्टेंबरअखेरीस ताबा 

बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पाअंतर्गत वरळी बीडीडी पुनर्विकासातील दोन इमारतीचे काम पूर्ण झाल्याने गुरुवारी 556 रहिवाशांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते घरांचा ताबा दिला जाईल. त्यामुळे 556 रहिवाशांचे 160 चौ. फुटांच्या घरातून 500 चौ. फुटाच्या घरात वास्तव्यास जाण्याचे स्वप्न पूर्ण होईल. आता नायगाव बीडीडी  चाळीतील 864 बीडीडीवासियांचेही नव्या व मोठ्या
घरात राहण्यास जातील. 

FAQ

1) बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्प म्हणजे काय?

बीडीडी (बॉम्बे डेव्हलपमेंट डायरेक्टोरेट) चाळ पुनर्विकास प्रकल्प हा मुंबईतील वरळी, नायगाव, आणि ना. म. जोशी मार्ग येथील जुन्या चाळींचा पुनर्विकास करण्याचा महाराष्ट्र शासनाचा आणि म्हाडा (महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण) यांचा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम आहे. याअंतर्गत 160 चौरस फुटांच्या जुन्या खोल्यांऐवजी रहिवाशांना 500 चौरस फुटांच्या आधुनिक 2 BHK सदनिका मोफत दिल्या जात आहेत.

2. पहिल्या टप्प्यात किती रहिवाशांना सदनिका मिळाल्या?

वरळी बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात 556 रहिवाशांना 500 चौरस फुटांच्या 2 BHK सदनिकांच्या चाव्या 14 ऑगस्ट 2025 रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते सुपूर्द करण्यात आल्या.

3. या सदनिका कोणत्या इमारतींमध्ये आहेत?

पहिल्या टप्प्यातील 556 सदनिका वरळी येथील बिल्डिंग क्रमांक 1 च्या D आणि E विंग्जमध्ये बांधल्या गेल्या आहेत. या इमारती 40 मजली आहेत.

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

...Read More

Tags:
BDD Chawl Mhadabdd chawl historyBombay Development Departmentbdd chawl history in marathiBDD Chawl

