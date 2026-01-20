English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  दोन Flats ला मिळून एकच Parking.. मुंबईमधील विचित्र प्रकार! थेट शिंदेंकडे मागितली मदत

दोन Flats ला मिळून एकच Parking.. मुंबईमधील विचित्र प्रकार! थेट शिंदेंकडे मागितली मदत

MHADA Parking Issue: सदर प्रकरणामध्ये आता थेट उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी मध्यस्थी करावी अशी मागणी स्थानिकांकडून केली जात आहे. नेमका हा सारा प्रकार काय आहे? यासंदर्भात विकासक आणि स्थानिकांचं म्हणणं काय पाहूयात...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Jan 20, 2026, 07:13 AM IST
पार्किंगवरुन वाद होण्याची शक्यताच अधिक (प्रातिनिधिक फोटो, सौजन्य : फ्रिपिकवरुन साभार)

MHADA Parking Issue: पुनर्विकास प्रकल्पाअंतर्गत उभ्या राहिलेल्या म्हाडाच्या इममरतीमध्ये दोन फ्लॅटमध्ये एक पार्किंग विभागून देण्याचा प्रस्ताव रहिवाश्यांना देण्यात आला आहे. मात्र यामुळे प्रश्न सुटण्याऐवजी अजून चिघळण्याचीच अधिक चिन्हं दिसत आहेत. नेमकं हे प्रकरण काय आहे आणि कोणाचं काय म्हणणं आहे पाहूयात...

स्थानिकांचा जोरदार विरोध

लोअर परळमधील ना. म. जोशी मार्गावरील बीडीडी चाळीच्या पुनर्विकासात टोलेजंग इमारती उभ्या राहत आहेत. मात्र दुसरीकडे येथील पार्किंगचा प्रश्न अद्याप पूर्णपणे निकाली निघालेला नाही. म्हाडा दोन फ्लॅटधारकांमध्ये एक पार्किंग देत आहे. मात्र, रहिवाशांचा याला विरोध आहे. स्थानिक रहिवाश्यांच्या मागणीनुसार, एका फ्लॅटमागे एक पार्किंग मिळालं पाहिजे. रहिवाशी आपल्या भूमिकेवर ठाम असल्याने येथील पार्किंगचा मुद्दा चिघळत चालला आहे. आता थेट उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी लक्ष घालून हा प्रश्न सोडवावा, अशी मागणी स्थानिकांनी केली आहे.

पत्रात काय म्हटलंय?

ना. म. जोशी मार्ग येथील बीडीडी पुनर्विकास समितीचे अध्यक्ष कृष्णकांत नलगे यांनी म्हाडाला पत्र पाठविले आहे. वरळी व नायगाव बीडीडी पुनर्विकास प्रकल्पाप्रमाणे प्रति सदनिका एक पार्किंग मिळावे, अशी विनंती ना. म. जोशी येथील म्हाडाच्या रहिवाशांनी  केली आहे. असं असलं तीर पालिकेच्या नियमाप्रमाणे चार सदनिकांमागे एक पार्किंगची तरतूद असूनही, प्रत्यक्षात दोन सदनिकांमागे एक पार्किंग, याप्रमाणे तरतूद करण्यात आली आहे.

बांधकामाला सुरुवात अन्...

नायगाव, ना. म. जोशी मार्ग येथील प्रकल्पांत तीन तळघरांची तरतूद असून, त्यानुसार त्यांचे काम प्रगतिपथावर आहे. त्यामुळे आता अतिरिक्त पार्किंगची सोय करणे शक्य नाही.

पार्किंगला नकार का?

करीरोड येथे 32 चाळी होत्या. यापैकी 12 चाळी पुनर्विकासासाठी पाडण्यात आल्या.नायगाव, लोअर परळ येथील प्रकल्पांत पुरेशी जागा उपलब्ध नाही. वाढीव पार्किंग उपलब्ध करून देण्याकरिता नकाशात बदल करणे आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य नाही. त्यामुळे नायगाव व ना. म. जोशी प्रकल्पात प्रति सदनिका एक पार्किंग देणे शक्य नाही. याबाबत अधिवेशनात चर्चा झाली आहे. प्रति सदनिका एक पार्किंग देणे शक्य नसल्याची माहिती तेव्हा देण्यात आली आहे.

...तर सुटू शकते अडचण

पुनर्विकास समितीचे अध्यक्ष कृष्णकांत नलगे यांनी मात्र पत्राबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. मुळात प्रकल्प सुरू झाल्यापासून प्रकल्पाला मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी भेट दिलेली नाही. म्हाडाने रहिवाशांच्या अडचणी समजून घेतल्यास त्या सुटण्यास मदत होईल, असे समितीचे म्हणणे आहे. परिणामी समितीसह रहिवाशांच्या भूमिकेवर म्हाडा आता पुन्हा काय भूमिका घेते? याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे. तसेच खरोखरच उपमुख्यमंत्री यामध्ये लक्ष घालून सर्वांना मान्य होईल असा काय उपाय शोधतात का हे पाहणंही महत्त्वाचं ठरणार आहे.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

