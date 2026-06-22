/मुंबईकरांसाठी महत्त्वाची बातमी! 26 जूनला शहरात धडकतोय आंबेडकरी अनुयायांचा मोर्चा; त्यांची नेमकी मागणी काय?

अनुसूचित जाती-जमाती आरक्षणाचे उपवर्गीकरण होऊ नये, या प्रमुख मागणीसाठी बीड येथून निघालेला आंबेडकरी समाजाचा भव्य पायी ‘लाँग मार्च’ आता लोणावळा येथे पोहोचला आहे. 10 जून रोजी बीडमधून मुंबईच्या दिशेने कूच केलेल्या या मार्चमध्ये राज्यभरातील हजारो आंबेडकरी अनुयायी सहभागी झाले असून, मार्गक्रमणादरम्यान विविध ठिकाणी त्यांचे उत्स्फूर्त स्वागत करण्यात येत आहे.
या लाँग मार्चचे प्रमुख अजय सरवदे, सिद्धार्थ शिनगारे हे आहेत, अनुसूचित जाती-जमातींच्या आरक्षण व्यवस्थेत उपवर्गीकरण करण्याच्या प्रस्तावाला तीव्र विरोध दर्शविण्यासाठी हा जनआंदोलनात्मक उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे. सामाजिक न्याय, संविधानिक हक्क आणि आरक्षणाची मूळ रचना अबाधित ठेवण्याच्या मागणीसाठी सहभागी बांधव मोठ्या संख्येने पायी प्रवास करत आहेत.
हजारो आंबेडकरवादी युवक, बहुजन कार्यकर्ते आणि या मागणीचं समर्थन करणारे समर्थक पायी चालत आहेत. बीडमधून पाटोदा, आष्टी, अहिल्यानगर मार्गे हा मोर्चा पुणे जिल्ह्यात आला असून पिंपरी-चिंचवडमधून पुढे सरकून आता लोणावळ्यात दाखल झाला आहे. पुढे हा मोर्चा मुंबईकडे कूच करणार आहे.
मार्चचा प्रवास सध्या लोणावळा येथे पोहोचला असून, पुढील टप्प्यात तो मुंबईकडे मार्गस्थ होणार आहे. 26 जून रोजी मुंबईतील चैत्यभूमी येथे या लाँग मार्चची सांगता होणार आहे. यावेळी मोठ्या प्रमाणावर आंबेडकरी अनुयायी उपस्थित राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
अगदीच सोप्या भाषेत समजून घ्यायचं झालं तर भारतात अनुसूचित जातींसाठी (एससी) 15% आरक्षण आहे. प्रमुख्याने नोकऱ्या, शिक्षणांमध्ये हे आरक्षण लागू आहे. मात्र या 15 टक्क्यांमध्ये पुन्हा उप-विभाग करण्यात आले आहेत. एससीमध्ये काही उपजातींनी पुन्हा वेगळा कोटा दिला जात आहे. या उपविभाग वर्गिकरणाच्या माध्यमातून एससीमधील सर्वात मागासलेल्या उपजातींना जास्त फायदा मिळावा आणि तुलनेने पुढारलेल्या उपजातींकडे सगळा फायदा एकवटून नये असा उद्देश असल्याचं सांगितलं जातं. जर 15% एससी आरक्षणात 60% फक्त एका किंवा दोन उपजाती घेत असतील, तर उरलेल्या मागास उपजातींना फारसा फायदा होत नाही. उपवर्गीकरणाने हे संतुलित करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
सुप्रीम कोर्टामध्ये 1 ऑगस्ट 2024 रोजी 7 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने 6:1 बहुमताने राज्यांना एससी/एसटी आरक्षणात उपवर्गीकरण करण्यास परवानगी दिली आहे. 2004 चा ई. व्ही. चेन्नाही यांचा निकाल रद्द केला आहे. या निकालामध्ये एससी आरक्षण हा एकच गट मानण्यात आला होता. मात्र 2024 मध्ये हा निकाल रद्द करताना सुप्रीम कोर्टाने, प्रत्येक उपजातीची मागासलेपणाची पातळी वेगळी असल्याने एससीला एकसंध गट म्हणता येणार नाही असं मत नोंदवलं. राज्यांना एम्पिरिकल डेटा दाखवून उपवर्गीकरण करता येईल असं सुप्रीम कोर्ट म्हणालं. काही न्यायाधीशांनी ओबीसीप्रमाणे क्रीमी लेयर एससी/एसटीला लागू करण्याची शिफारस केली. एससीमधील सर्वात गरीब आणि मागास उपजातींना खरा फायदा मिळावा, असा या निकालामधील हेतू होता. आरक्षणाचा हेतू वास्तविक समानता साधण्याचा आहे. मात्र डेटा दाखवतो की फायदे असमान वितरित होत आहेत.