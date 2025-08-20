ट्रेनमध्ये उभं राहायला जागा नाही अन् बेस्ट बस रिकाम्या... 'त्या' निर्णयाने मुंबईकर वैतागले

Railway Passengers Increased: बेस्ट बसच्या तिकीट दरवाढीमुळे मुंबईतील उपनगरीय रेल्वेच्या प्रवासीसंख्येत वाढ झाल्याचे स्पष्टपणे दिसत आहे. मध्य रेल्वेच्या दैनंदिन प्रवासीसंख्येत तब्बल दोन लाखांची वाढ झाली असून, दररोज सरासरी 40 लाख प्रवासीसंख्या आता 42 लाखांवर पोहोचली आहे.
अलीकडेच बेस्टने तिकीट दरवाढ केली. विनावातानुकूलित बससाठी किमान भाडे पाचवरून 10 रुपये, तर वातानुकूलित बसचे किमान भाडे सहावरून 12 रुपये करण्यात आले. अल्प व मध्यम अंतरासाठी बस प्रवास महाग झाल्याने मोठ्या संख्येने प्रवाशांनी रेल्वेची वाट धरली आहे.
विशेषतः मुंबई, ठाणे, पालघर आणि रायगड या जिल्ह्यांच्या उपनगरीय मार्गावर सकाळ-संध्याकाळच्या गर्दीच्या तासांत प्रवाशांची प्रचंड वाढ झाली आहे. दादर, कुर्ला, घाटकोपर, ठाणे स्थानकांवर प्रवाशांचा ओघ अधिक आहे.
मुंबईत छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) हे सर्वाधिक गर्दीचे स्थानक ठरत असून, येथून दररोज सुमारे 11 लाख प्रवासी प्रवास करतात. त्यानंतर कुर्ला सहा लाख, ठाणे स्थानकावर सुमारे पाच लाख आणि कल्याण स्थानकावर चार लाख प्रवाशांची नोंद झाली आहे. रेल्वे प्रशासनाच्या माहितीनुसार, तिकीट आणि पासविक्रीत झालेली वाढ हो प्रवासी संख्येतील बदलाचे द्योतक आहे.
1. बेस्ट बसच्या तिकीट दरवाढीमुळे रेल्वे प्रवासात काय बदल झाला आहे?
बेस्ट बसच्या तिकीट दरवाढीमुळे मुंबईतील उपनगरीय रेल्वेच्या प्रवासीसंख्येत वाढ झाली आहे. मध्य रेल्वेच्या दैनंदिन प्रवासीसंख्येत दोन लाखांची वाढ होऊन सरासरी 40 लाखांवरून 42 लाखांवर पोहोचली आहे.
2. बेस्ट बसच्या तिकीट दरवाढीचे तपशील काय आहेत?
बेस्टने अलीकडेच तिकीट दरवाढ केली आहे:
विनावातानुकूलित बस: किमान भाडे 5 रुपये वरून 10 रुपये.
वातानुकूलित बस: किमान भाडे 6 रुपये वरून 12 रुपये.
या दरवाढीमुळे अल्प आणि मध्यम अंतराच्या बस प्रवासाचा खर्च वाढला आहे.
3. तिकीट दरवाढीमुळे प्रवाशांवर कसा परिणाम झाला?
अल्प आणि मध्यम अंतरासाठी बस प्रवास महाग झाल्याने मोठ्या संख्येने प्रवाशांनी रेल्वेचा पर्याय निवडला आहे, ज्यामुळे उपनगरीय रेल्वेच्या प्रवासीसंख्येत लक्षणीय वाढ झाली आहे.
4. कोणत्या रेल्वे स्थानकांवर प्रवाशांची सर्वाधिक गर्दी आहे?
छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी): दररोज सुमारे 11 लाख प्रवासी.
कुर्ला: सुमारे 6 लाख प्रवासी.
ठाणे: सुमारे 5 लाख प्रवासी.
कल्याण: सुमारे 4 लाख प्रवासी.
दादर, कुर्ला, घाटकोपर आणि ठाणे स्थानकांवर प्रवाशांचा ओघ विशेषतः जास्त आहे.
5. कोणत्या वेळेत रेल्वेमध्ये सर्वाधिक गर्दी दिसते?
सकाळ आणि संध्याकाळच्या गर्दीच्या तासांत, विशेषतः मुंबई, ठाणे, पालघर आणि रायगड जिल्ह्यांच्या उपनगरीय मार्गांवर प्रवाशांची प्रचंड वाढ झाली आहे.
6. प्रवासी संख्येत वाढ झाल्याचं कशावरून कळतं?
रेल्वे प्रशासनाच्या माहितीनुसार, तिकीट आणि पास विक्रीत झालेली वाढ हे प्रवासी संख्येतील बदलाचं द्योतक आहे.
7. प्रवाशांच्या वाढत्या संख्येमुळे रेल्वे प्रशासनावर काय परिणाम झाला आहे?
वाढत्या प्रवासी संख्येमुळे, विशेषतः गर्दीच्या तासांत, रेल्वे स्थानकांवर आणि गाड्यांमध्ये व्यवस्थापनाचा ताण वाढला आहे. रेल्वे प्रशासनाला प्रवाशांच्या सोयीसाठी अतिरिक्त उपाययोजना कराव्या लागत आहेत.
8. बेस्टच्या तिकीट दरवाढीचा निर्णय कधी लागला?
बेस्टने अलीकडेच तिकीट दरवाढ लागू केली आहे, परंतु नेमकी तारीख नमूद नाही. ही दरवाढ 2025 मध्ये लागू झाल्याचं समजतं.
9. प्रवाशांनी रेल्वेचा पर्याय का निवडला?
बेस्ट बसच्या तिकीट दरात दुप्पट वाढ झाल्याने अल्प आणि मध्यम अंतराचा प्रवास महाग झाला. परिणामी, प्रवाशांनी अधिक किफायतशीर आणि जलद पर्याय म्हणून उपनगरीय रेल्वेची निवड केली.