Marathi News
'पैशाचा प्रचंड ओघ...', बेस्ट निवडणुकीतील पराभवानंतर मोठ्या नेत्याची उद्धव ठाकरेंना सोडचिठ्ठी; म्हणाले 'माझ्या पाठीशी न राहता...'

Suhas Samant Resignation: बेस्ट निवडणुकीतील पराभवानंतर उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का बसला आहे. 9 वर्षांची सत्ता गमावल्यानंतर आता उद्धव ठाकरेंच्या मोठ्या नेत्याने त्यांची साथ सोडली आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Aug 22, 2025, 07:40 PM IST
Suhas Samant Resignation: निवडणुकीतील पराभवानंतर उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का बसला आहे. बेस्ट पतपेढीतील 9 वर्षाची सत्ता ठाकरेंच्या शिवसेनेला गमावली आहे. दरम्यान 9 वर्षांची सत्ता गमावल्यानंतर आता उद्धव ठाकरेंच्या मोठ्या नेत्याने त्यांची साथ सोडली आहे.  सुहास सामंत यांनी बेस्ट कामगार अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला आहे. ठाकरे बंधूंच्या उत्कर्ष पॅनलला या निवडणुकीत भोपळाही फोडता आला नाही. 

बेस्ट पतपेढी निवडणुकीतील पराभवानंतर राज ठाकरेंची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाले 'मला अजिबात...'

 

ठाकरे गटाच्या सुहास सामंत यांनी बेस्ट कामगार अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला आहे. बेस्ट पतपेढी निवडणुकीत झालेल्या पराभवानंतर सुहास सामंत यांनी हा निर्णय घेतला आहे. पराभवाची नैतिक जबाबदारी स्वीकारुन सामंत यांनी राजीनामा दिला आहे. शिवसेना ठाकरे गटाचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना पत्र पाठवून त्यांनी आपण राजीनामा देत असल्याचं सांगितलं आहे. 

'बेस्ट पतपेढी मागील 9 वर्षात आम्ही...'

"दुर्देवाने आम्ही हारलो असून, जिंकलेल्यांचं अभिनंदन करतो. बेस्ट पतपेढी मागील 9 वर्षात आम्ही ज्या उंचीवर नेली, ती कायम ठेवावी अशी विनंती करतो. पतपेढीच्या माध्यमातून कामगारांची सेवा व्हावी अशी इच्छा व्यक्त करतो," असं ते म्हणाले आहेत.  

'ट्रेंडच बदलला असून, काही कऱणं शक्य नाही'

"माझ्याकडे 12 हजार कर्मचारी असताना हे कसं घडलं असा प्रश्न पडला असेल. पण पैशांचा प्रचंड ओघ आला आणि आम्ही त्यासमोर टिकू शकलो नाही. मला वाटलं होतं, कर्मचारी पैसे घेतले तरी पाठीशी राहतील. मी 2 वर्षांपासून बेस्ट वाचवण्यासाठी प्रयत्न करत होतो. त्याच्यामुळे माझ्यासोबत कर्मचारी राहतील, मतदान करतील असं वाटलं होतं. पण ट्रेंडच बदलला असून, काही कऱणं शक्य नाही," अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली आहे. 

'आम्ही फक्त पैशात कमी पडलो...'

पुढे ते म्हणाले, "आम्ही फक्त पैशात कमी पडलो. संपर्क साधण्यातही आम्ही थोडे कमी पडलो. भाजपाने सगळी पैशासकट, अधिकारासकट सगळी यंत्रणा उतरवली. मलाही आश्चर्य वाटत आहे की, पतपेढीच्या निवडणुकीत एवढ्या गांभीर्याने पक्ष घेत आहे. त्याबद्दल त्यांचं कौतुकही केलं पाहिजे. त्यांच्यापासून देशाला भीती आहे हेदेखील सांगितलं पाहिजे. काही गोष्ट मिळवण्यासाठी अशाप्रकारे सत्तेचा वापर, पैशांचं वाटप करायचं की समोरचा हतबल झाला पाहिजे. माझं वय 70 च्या वर गेलो आहे. मी 25 वर्षांपासून बेस्टच्या कर्मचाऱ्यांसोबत आहे. त्यांच्या व्यथा मला माहिती आहेत. मी त्यांच्यासोबत राहणार, त्यांची सेवा करणार आणि बेस्ट वाचवण्याचा आटोकाट प्रयत्न करणार".

BEST निवडणुकीत 'ठाकरे' हारले! संजय राऊतांची अजब प्रतिक्रिया; म्हणाले 'मी दिल्लीत असल्याने...'

 

मुंबई महापालिका निवडणुकीआधी उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांच्या युतीची रंगीत तालीम म्हणून पाहिलं जाणाऱ्या बेस्ट क्रेडिट सोसायटीच्या पंचवार्षिक निवडणुकीत ठाकरे बंधूंना पराभवाचा सामना करावा लागला. ठाकरे बंधूना एकही जागा जिंकता आली नाही. यासह बेस्ट पतपेढीतील 9 वर्षाची सत्ता ठाकरेंच्या शिवसेनेने गमावली आहे. बेस्ट युनियनचे नेते शशांक राव यांच्या सर्वाधिक 12 जागा तर भाजपच्या 9 जागा निवडून आल्या आहेत. ठाकरे बंधुच्या उत्कर्ष पॅनलला मात्र भोपळाही फोडता आला नाही. 

 

FAQ  

1) बेस्ट निवडणूक 2025 म्हणजे काय?
बेस्ट (Brihanmumbai Electric Supply and Transport) कर्मचारी सहकारी पतपेढीच्या 2025-2030 या कालावधीसाठी संचालक मंडळाच्या निवडणुकीसाठी 18 ऑगस्ट 2025 रोजी मतदान झाले. या निवडणुकीत 21 जागांसाठी 15,000 मतदारांनी मतदान केले, आणि ही निवडणूक मुंबई महापालिका निवडणुकीची रंगीत तालीम मानली जाते.

2) निवडणुकीचा निकाल काय झाला?
ठाकरे बंधूंच्या उत्कर्ष पॅनलला एकही जागा मिळाली नाही. शशांकराव पॅनलने 14 जागा जिंकल्या, तर भाजपच्या सहकार समृद्धी पॅनलने 7 जागा जिंकल्या. ठाकरे बंधूंना हा मोठा धक्का मानला जातो.

3) ठाकरे बंधूंनी एकत्र येण्याचे कारण काय होते?
मराठी भाषेच्या मुद्द्यावरून उद्धव आणि राज ठाकरे एकत्र आले. त्यांनी मराठी भाषेच्या संरक्षणासाठी आणि मराठी मतदारांना एकत्रित करण्यासाठी युती केली. ही निवडणूक त्यांच्या राजकीय युतीच्या पहिल्या चाचणी मानली गेली, विशेषत: आगामी मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर.

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

