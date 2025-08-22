'पैशाचा प्रचंड ओघ...', बेस्ट निवडणुकीतील पराभवानंतर मोठ्या नेत्याची उद्धव ठाकरेंना सोडचिठ्ठी; म्हणाले 'माझ्या पाठीशी न राहता...'

Suhas Samant Resignation: निवडणुकीतील पराभवानंतर उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का बसला आहे. बेस्ट पतपेढीतील 9 वर्षाची सत्ता ठाकरेंच्या शिवसेनेला गमावली आहे. दरम्यान 9 वर्षांची सत्ता गमावल्यानंतर आता उद्धव ठाकरेंच्या मोठ्या नेत्याने त्यांची साथ सोडली आहे. सुहास सामंत यांनी बेस्ट कामगार अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला आहे. ठाकरे बंधूंच्या उत्कर्ष पॅनलला या निवडणुकीत भोपळाही फोडता आला नाही.
ठाकरे गटाच्या सुहास सामंत यांनी बेस्ट कामगार अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला आहे. बेस्ट पतपेढी निवडणुकीत झालेल्या पराभवानंतर सुहास सामंत यांनी हा निर्णय घेतला आहे. पराभवाची नैतिक जबाबदारी स्वीकारुन सामंत यांनी राजीनामा दिला आहे. शिवसेना ठाकरे गटाचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना पत्र पाठवून त्यांनी आपण राजीनामा देत असल्याचं सांगितलं आहे.
"दुर्देवाने आम्ही हारलो असून, जिंकलेल्यांचं अभिनंदन करतो. बेस्ट पतपेढी मागील 9 वर्षात आम्ही ज्या उंचीवर नेली, ती कायम ठेवावी अशी विनंती करतो. पतपेढीच्या माध्यमातून कामगारांची सेवा व्हावी अशी इच्छा व्यक्त करतो," असं ते म्हणाले आहेत.
"माझ्याकडे 12 हजार कर्मचारी असताना हे कसं घडलं असा प्रश्न पडला असेल. पण पैशांचा प्रचंड ओघ आला आणि आम्ही त्यासमोर टिकू शकलो नाही. मला वाटलं होतं, कर्मचारी पैसे घेतले तरी पाठीशी राहतील. मी 2 वर्षांपासून बेस्ट वाचवण्यासाठी प्रयत्न करत होतो. त्याच्यामुळे माझ्यासोबत कर्मचारी राहतील, मतदान करतील असं वाटलं होतं. पण ट्रेंडच बदलला असून, काही कऱणं शक्य नाही," अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली आहे.
पुढे ते म्हणाले, "आम्ही फक्त पैशात कमी पडलो. संपर्क साधण्यातही आम्ही थोडे कमी पडलो. भाजपाने सगळी पैशासकट, अधिकारासकट सगळी यंत्रणा उतरवली. मलाही आश्चर्य वाटत आहे की, पतपेढीच्या निवडणुकीत एवढ्या गांभीर्याने पक्ष घेत आहे. त्याबद्दल त्यांचं कौतुकही केलं पाहिजे. त्यांच्यापासून देशाला भीती आहे हेदेखील सांगितलं पाहिजे. काही गोष्ट मिळवण्यासाठी अशाप्रकारे सत्तेचा वापर, पैशांचं वाटप करायचं की समोरचा हतबल झाला पाहिजे. माझं वय 70 च्या वर गेलो आहे. मी 25 वर्षांपासून बेस्टच्या कर्मचाऱ्यांसोबत आहे. त्यांच्या व्यथा मला माहिती आहेत. मी त्यांच्यासोबत राहणार, त्यांची सेवा करणार आणि बेस्ट वाचवण्याचा आटोकाट प्रयत्न करणार".
मुंबई महापालिका निवडणुकीआधी उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांच्या युतीची रंगीत तालीम म्हणून पाहिलं जाणाऱ्या बेस्ट क्रेडिट सोसायटीच्या पंचवार्षिक निवडणुकीत ठाकरे बंधूंना पराभवाचा सामना करावा लागला. ठाकरे बंधूना एकही जागा जिंकता आली नाही. यासह बेस्ट पतपेढीतील 9 वर्षाची सत्ता ठाकरेंच्या शिवसेनेने गमावली आहे. बेस्ट युनियनचे नेते शशांक राव यांच्या सर्वाधिक 12 जागा तर भाजपच्या 9 जागा निवडून आल्या आहेत. ठाकरे बंधुच्या उत्कर्ष पॅनलला मात्र भोपळाही फोडता आला नाही.
