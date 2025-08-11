BEST कर्मचारी पतपेढीच्या निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट; ठाकरे- शिंदेंच्या शिवसेनेची अजब युती; काय आहे नेमकं प्रकरण?

BEST Elections: बेस्ट कर्मचारी सहकारी पतपेढीच्या निवडणुकीत शिवसेना ठाकरे गट आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) यांनी युती करत ‘उत्कर्ष पॅनेल’द्वारे एकत्रित निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही निवडणूक 18 ऑगस्ट 2025 रोजी होणार आहे. मात्र, या युतीत शिवसेना शिंदे गटाच्या भायखळा विधानसभा संघटिका बबिता पवार यांचा ठाकरे गटाच्या पॅनेलमध्ये समावेश झाल्याने ठाकरे गटातील काही पदाधिकाऱ्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे. काय आहे नेमकं प्रकरण? सविस्तर जाणून घेऊया.
बबिता पवार या शिंदे गटाच्या माजी आमदार यामिनी जाधव यांच्या जवळच्या कार्यकर्त्या आहेत. त्यांना ठाकरे गटाच्या उत्कर्ष पॅनेलमधून उमेदवारी देण्याचा निर्णय पक्षातील काही वरिष्ठ नेत्यांनी घेतला. परंतु, या निर्णयाला स्थानिक पदाधिकाऱ्यांनी तीव्र विरोध दर्शवला आहे. बबिता पवार यांनी ठाकरे गटात प्रवेश करावा, अन्यथा त्यांची उमेदवारी रद्द करावी, अशी मागणी पक्षातील वरिष्ठ नेत्यांना करण्यात आली आहे.
स्थानिक पदाधिकाऱ्यांनी वरिष्ठ नेत्यांची भेट घेऊन ही नाराजी व्यक्त केल्याची माहिती आहे.या निवडणुकीत प्रथमच उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांनी एकत्र येत युती केली आहे, ज्यामुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
बेस्ट कामगार सेनेचे अध्यक्ष सुहास सामंत आणि मनसेचे मुंबई अध्यक्ष संदीप देशपांडे यांच्यात युतीबाबत चर्चा झाली होती. ही युती मराठी अस्मिता आणि कामगारांच्या हक्कांसाठी लढण्याच्या उद्देशाने केली गेली आहे. सध्या बेस्ट पतपेढीवर ठाकरे गटाच्या बेस्ट कामगार सेनेची सत्ता आहे. गेल्या नऊ वर्षांत कामगार कल्याणासाठी केलेल्या कामामुळे त्यांना पाठिंबा आहे, आणि आता मनसेच्या सहभागाने ही ताकद वाढेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
FAQ
