मुंबईत शुक्रवारपासून बेस्ट कर्मचारी संपावर; वीजपुरवठा, बससेवा बंद; मुंबईकरांचे हाल होण्याची शक्यता

मुंबईकरांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. मुंबईकरांची लोकलशिवाय दुसरी लाइफलाइन म्हणजे बेस्ट आज रात्री 12 नंतर दिसणार नाही. हो, कारण बेस्ट उक्रमातील कर्मचारी संपावर जात आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे शशांक राव यांच्या नेतृत्वाखालील युनियन संपात सहभागी होणार नसल्याची माहिती समोर आली आहे. शशांक रावांच्या बेस्ट वर्कर्स युनियनकडून मात्र कर्मचा-यांना नियमित कामावर येण्याचे आवाहन करण्यात आलंय.
एकीकडे बेस्ट कामगार संयुक्त कृती समितीच्या बैठकीत आज मध्यरात्रीपासून संपावर जाण्याचा निर्णय कायम ठेवण्यात आला असून शशांक रावांच्या नेतृत्वातील संघटनेनं संपात सहभागी न होण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आज रात्रीपासून होणाऱ्या संपात चालक, वाहक तसंच वीज विभागातील कर्मचारी संपात सहभागी होण्याची शक्यता आहे. औद्योगिक न्यायालयाने बेस्टच्या बाजूने अंतरिम आदेश देत संपाला तात्पुरती मनाई केली.
मुंबईकराना या संपाचा फटका बसण्याची शक्यता वर्तविली जातेय. बेस्ट कर्मचाऱ्यांच्या वेतन, भत्ता आणि इतर मागण्यांवरून बेस्ट संयुक्त कृती समितीचे नितीन नांदगावकर यांच्याकडून संपाची घोषणा करण्यात आली आहे. रात्री 12 नंतर डेपोतून एकही बस बाहेर पडणार नाही. जे कोणी बस डेपोच्या बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करतील त्यांना रोखा, असं आदेश देण्यात आले आहेत.
त्यामुळे सुरक्षिततेच्या दृष्टीकोनातून बेस्ट आगारांवर पोलीस बंदोबस्त वाढवण्याची शक्यता आहे. संपकरी आणि कामावर जाणारे कर्मचारी यांच्यात वाद होऊ नये यासाठी प्रशासन सतर्क असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
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त्यामुळे आता मध्यरात्रीनंतर बेस्टची बससेवा आणि इतर सेवांवर काय परिणाम होणार, मुंबईकरांचे किती हाल होणार हे बघावं लागेल. खरंतर शाळा सुरु झाल्या आहेत, त्यात बेस्टच्या बस रस्त्यावर आल्या नाहीतर मोठ्या फटका मुंबईकरांना बसण्याची शक्यता आहे.