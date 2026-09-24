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BEST चे प्रवासी कमी, तरी कमाई वाढली, हे नेमकं झालं कसं? वाचा

BEST चे प्रवासी कमी झाले असले  तरी कमाई मात्र वाढली आहे. हे नेमकं कसं झालं वाचा सविस्तर

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 24, 2026, 03:32 PM IST|Updated: Sep 24, 2026, 03:32 PM IST
BEST चे प्रवासी कमी, तरी कमाई वाढली, हे नेमकं झालं कसं? वाचा
Image Credit: BEST increase

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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