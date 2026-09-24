BEST चे प्रवासी कमी, तरी कमाई वाढली, हे नेमकं झालं कसं? वाचा

आर्थिक अडचणींचा सामना करणाऱ्या 'बेस्ट' उपक्रमाने परिवहन सेवेतील तोट्याचा अनेक वर्षांचा चवता आलेख मोडीत काढत, 2025-26 मध्ये उत्पन्नात 497 कोटी रुपयांची मोठी वाढ नोंदवली आहे. स्पामुळे तोट्यात 31 टक्क्यांनी घट झाली आहे. गेल्या वर्षीची भाडेवाढ आणि मागणी असलेल्या मार्गावर चसगात्यांचे कार्यक्षमतेने केलेले नियोजन ही यामागील मुख्य कारणे असल्याचे समोर आले आहे. बेस्ट उपक्रमाच्या एक हजार 182 कोटी रुपयांच्या त्रुटीच्या अर्थसंकल्पावर पुढील आठवड्यात बेस्ट समितीच्या बैठकीत चर्चा होणार असून तो लवकरच मुंबई महापालिकेला मंजुरीसाठी सादर केला जाईल.
बेस्ट'च्या अर्थसंकल्पात उत्पन्न वाढ स्पष्ट नमूद करण्यात आली आहे. मागील आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत 2025-26 मध्ये वाहतूक विभागाच्या उत्पन्नात 497 कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे. में भाई पात दुप्पट केले होते. विना-वातानुकूलित बसचे किमान भाडे पाच रुपयांवरून 10 रुपये आणि एसी बसमुळे मोठा आधार बेस्टच्या वातानुकूलित बस सेवा उत्पन्नाचा एक प्रमुख स्त्रोत आहे.
दक्षिण मुंबई आणि वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्समध्ये धावणाऱ्या वातानुकूलित इलेक्ट्रिक दुमजली बसना प्रवाशांकडून चांगला प्रतिसाद आहे. या बस नियमित, जवळपास पूर्ण क्षमतेने चालल्याने मोठा आर्थिक आधार मिळाला आहे.
उत्पन्नातील वाढ विविध खात्यांमध्ये दिसून आली. महिन्याच्या पासद्वारे मिळणाऱ्या उत्पन्नात सुमारे एक कोटी रुपयांची वाढ झाली, तर खासगी वापरासाठी बसगाडी भाड्याने देण्यामुळे दोन कोटी 70 लाख रुपयांचे उत्पन्न मिळाले. गेल्या वर्षभरात शहरातील बसगाडांवरील जाहिरातींमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नात 6.7 कोटी रुपयांची वाढ झाली. बसच्या तिकीट उत्पन्नात वर्षभरात सुमारे 125 कोटी रुपयांची वाढ झाली. वातानुकूलित बसचे भाडे सहा रुपयांवरून 12 रुपये करण्यात आल्याने त्याचा फायदा बेस्टला मिळाला.
एकूण बसेस: 2,834 (स्वतःच्या फक्त 249, बाकी वेट लीजवर)
वेट लीज बसेसमधून तिकीट कमाईत 235.30 कोटींची वाढ
स्वतःच्या बसेसमधून कमाई 6.31 कोटींनी कमी झाली
राखीव बस सेवा: +2.65 कोटी, मासिक पास: फक्त +0.42 कोटी