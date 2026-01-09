English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
'ती' रिक्षा, फेरीवाले अन्... चौघांचा प्राण घेणारा भांडुप स्टेशनवरील 'बेस्ट'चा अपघात कसा झाला? ड्रायव्हरनेच सांगितला घटनाक्रम

Bhandup BEST Bus Accident: भांडुप रेल्वे स्थानकाजवळ झालेल्या या अपघातामध्ये चौघांना आपला प्राण गमावावा लागला तर अपघातात 10 ते 14 प्रवासी जखमी झाले असून या प्रकरणातील आरोपी चालकाने अपघात कसा घडला याची माहिती कोर्टात दिली आहे. तो नक्की काय म्हणालाय पाहूयात...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Jan 9, 2026, 08:55 AM IST
आरोपीनेच दिली माहिती

Bhandup BEST Bus Accident: भांडुप स्थानक परिसरात 29 डिसेंबर रोजी झालेल्या अपघात प्रकरणात अपघातग्रस्त बसच्या चालकाने अपघात कसा झाला याबद्दलची माहिती कोर्टात दिली आहे. बेस्ट बसच्या चालकाने जामीन मागताना केलेल्या अर्जामध्ये चौघांच्या मृत्यूला जबाबदार ठरलेला हा विचित्र अपघात नेमका कसा झाला हे सांगितलं असून आपण मुद्दाम हा अपघात घडवून आणला नसल्याचं म्हटलं आहे. अपघाताच्या मिनिटभर आधी नेमकं काय घडलं याची माहिती चालकाने दिली आहे. 

नक्की त्या रात्री घडलं काय?

29 डिसेंबर रोजी रात्री 10 वाजून पाच मिनिटांनी भांडुप स्थानक परिसरात बेस्टच्या इलेक्ट्रीक बसचा भीषण अपघात झाला. बेस्टची मार्ग क्रमांक 606 वरील वातानुकूलित बस भांडुप स्थानकापासून नरदास नगरकडे जात असताना चालकाने स्थानक परिसरात रिव्हर्स घेतली. मात्र बस वळवत असताना चालकाचा ताबा सुटला आणि बस फूटपाथवर उभ्या असलेल्या पादचाऱ्यांवर धडकली. बस डेपोमधून बाहेर येत असताना किंवा यू-टर्न घेताना ही घटना घडली. सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये हे स्पष्ट दिसत आहे. बसमध्ये कुठलाही तांत्रिक दोष नव्हता असं बेस्टने स्पष्ट केलं आहे. मग हा अपघात नक्की झाला कोणत्या कारणाने हा प्रश्न उपस्थित होत असतानाच चालकाने जामीन मागताना अपघाताची घटनाक्रम सांगितलाय.

चालक म्हणतो या कारणाने झाला अपघात

भांडुप स्थानकात झालेला बेस्ट बसचा अपघात गर्दीमुळे झाला. त्यामागे कोणताही गुन्हेगारी हेतू नव्हता, असा दावा या अपघातग्रस्त बसचा चालक आणि आरोपी संतोष सावंत याने जामिनाची मागणी करताना केला आहे. सावंतने सत्र न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज केला आहे. या अपघातात चार पादचाऱ्यांचा मृत्यू झाला होता व दहाजण जखमी झाले होते. भांडुप स्थानकाबाहेरील रस्त्यावर नेहमीच गर्दी असते. हा रस्ता फेरीवाल्यांनीही व्यापलेला आहे. परिणामी घटनेच्या वेळी आपले वाहनावरील नियंत्रण सुटले आणि अपघात झाला, असा दावा सावंतने जामीन अर्जात केला आहे. आपण हा अपघात हेतुपुरस्सर घडवून आणलेला नाही. तसेच, आपण यापूर्वी कोणताही गुन्हा केलेला नाही, असेही सावंतने अर्जात म्हटले आहे.

समोर असलेल्या रिक्षाला वाचवण्यासाठी...

आपण निर्दोष आहोत आणि या दुर्दैवी घटनेमुळे आपल्याला खोट्या आरोपांमध्ये गोवण्यात आले आहे, असा दावा करताना अपघाताच्या वेळेची परिस्थितीही त्याने जामीन अर्जात सविस्तरपणे नमूद केली आहे. भाडुंप स्थानकाबाहेर रस्ता अरुंद, गर्दीचा आणि फेरीवाल्यांनी व्यापलेला होता. अचानक समोर आलेल्या एका रिक्षाला आणि पादचाऱ्यांना वाचवण्याचा प्रयत्नात आपले बसवरील नियंत्रण सुटले. त्यामुळे, या घटनेमागे कोणताही गुन्हेगारी हेतू नव्हता, असा तपशील सावंतने जामीन अर्जात दिला आहे.

या अपघातात चौघांचा जागीच मृत्यू झाला. यात 3 महिलांचा आणि एका पुरुषाचा समावेश आहे. 10 ते 14 जण जखमी झाले. त्यांना मुलुंड येथील अगरवाल रुग्णालय आणि राजावाडी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.

