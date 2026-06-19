ठाकरेंच्या मेळाव्यात भास्कर जाधवांना मानाचं पान, आदित्य ठाकरेंजवळ आसन व्यवस्था

उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचा षण्मुखानंदमध्ये वर्धापन दिन सोहळा पार पडतोय. 6 खासदारांच्या बंडखोरीनंतर उद्धव ठाकरेंच्या भाषणाकडे लक्ष लागले आहे. बंडखोर आणि भाजप रडारवर असण्याची शक्यता आहे. दरम्यान भास्कर जाधवांच्या आसन व्यवस्थेने साऱ्यांचे लक्ष वेधून घेतले.
महाराष्ट्राच्या राजकीय क्षितिजावर आज एकाच वेळी दोन वादळं घोंगावणार आहेत.. निमित्त आहे शिवसेनेच्या वर्धापन दिनाचं. पण यंदाचा हा वर्धापन दिन नेहमीसारखा नाही. कारण सध्या राज्यात ऑपरेशन टायगरवरून राजकारण चांगलंच पेटलंय... आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झाडल्या जातायत. आणि याच तापलेल्या वातावरणात आज महाराष्ट्राचे दोन मोठे नेते समोरासमोर ठाकलेत.. एका बाजूला माटुंग्याच्या ऐतिहासिक षण्मुखानंद सभागृहात UBT चे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची तोफ धडाडणार आहे.तर दुसऱ्या बाजूला गोरेगावच्या नेस्को सेंटरमध्ये उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची तोफ धडाडणार आहे.
ठाकरे गटाचे खासदार फुटल्यानंतर पहिल्यांदाच उद्धव ठाकरे जाहीर मंचावरून आपली भूमिका मांडणार आहेत.. त्यामुळे त्यांच्या शब्दांना धार किती असेल याची प्रचिती काही वेळातच येईल.. तर दुसरीकडे ऑपरेशन टायगरच्या नावाखाली होणाऱ्या आरोपांना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे चोख आणि सडेतोड उत्तर देण्याची दाट शक्यता आहे.. मुंबईच्या रस्त्या-रस्त्यांवर दोन्ही पक्षांनी जोरदार बॅनरबाजी केलीयं.. दोन्ही बाजूंचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने मुंबईत दाखल झाले असून घोषणाबाजीतून शक्तीप्रदर्शन केलं जातंय.. संपूर्ण महाराष्ट्राचं नव्हे.. तर देशाच्या राजकीय वर्तुळाचं लक्ष आज या दोन्ही तोफांकडे लागलंय.
दोन्ही शिवसेनेचा आज वर्धापन दिन आहे. थोड्याच वेळात षण्मुखानंद सभागृहात ठाकरेंची तोफ धडाडणार आहे. ऑपरेशन टायगरनंतर उद्धव ठाकरे पहिल्यांदाच बोलणार आहेत. पक्षातील महत्त्वाच्या नेत्यांमध्ये त्यांचा वाढता प्रभाव आणि नेतृत्वाचा विश्वास याचे हे संकेत मानले जात आहेत. उपस्थित कार्यकर्त्यांमध्येही याबाबत मोठी चर्चा रंगली.
उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेचा वर्धापन दिन सोहळा मुंबईतील षण्मुखानंद सभागृहात उत्साहात पार पडला. पक्षातील अलीकडील राजकीय घडामोडी आणि काही खासदारांच्या बंडखोरीच्या पार्श्वभूमीवर या मेळाव्याला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे उद्धव ठाकरे आपल्या भाषणातून कोणती भूमिका मांडणार याकडे कार्यकर्ते आणि राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले होते.
अलीकडेच पक्षातील सहा खासदारांनी वेगळी भूमिका घेतल्याने ठाकरे गटासमोर आव्हान निर्माण झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर आयोजित मेळाव्यात पक्षाची एकजूट आणि संघटनात्मक ताकद दाखवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. कार्यकर्त्यांची मोठी उपस्थिती आणि प्रमुख नेत्यांची उपस्थिती यामुळे हा कार्यक्रम चर्चेचा विषय ठरला.
राजकीय विश्लेषकांच्या मते, मोठ्या पक्षीय कार्यक्रमांमध्ये नेत्यांच्या आसन व्यवस्थेलाही विशेष महत्त्व असते. भास्कर जाधव यांना व्यासपीठावर मिळालेल्या मानाच्या स्थानातून पक्ष नेतृत्व त्यांना महत्त्वाची जबाबदारी देण्याच्या विचारात असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. मात्र याबाबत अधिकृत भूमिका पक्षाकडून स्पष्ट करण्यात आलेली नाही.
मेळाव्याचा केंद्रबिंदू अर्थातच उद्धव ठाकरे यांचे भाषण ठरले. बंडखोर नेते, विरोधक आणि विशेषतः भाजपवर ते टीका करतील का याची उत्सुकता कार्यकर्त्यांमध्ये होती. आगामी राजकीय रणनीती, पक्ष संघटन आणि पुढील वाटचालीबाबत महत्त्वाचे संदेश या भाषणातून मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.