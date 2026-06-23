/भिवंडीत पोद्दार स्कूलने 7 वी ते 10 पर्यंतचे वर्ग अचानक केले बंद; विद्यार्थ्यांच्या भविष्य धोक्यात; पालकांमध्ये चिंता!

जून महिन्याच्या 15 तारखेपासून राज्यभरात शाळा सुरु झाल्या. विद्यार्थी पुढच्या इयत्तेत जाऊन शिकू लागले. पण भिवंडीतील पोद्दार शाळेत वेगळेच चित्र पाहायला मिळाले. भिवंडीतील पोद्दार इंग्लिश मीडियम स्कूलने सातवी ते दहावीपर्यंतचे वर्ग बंद करण्याचा निर्णय घेतल्याने विद्यार्थ्यांचे पालक संतप्त झाले आहेत. नव्या शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीलाच हा निर्णय जाहीर झाल्यामुळे शेकडो विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर अनिश्चिततेचे सावट निर्माण झाले आहे. शाळा प्रशासनाकडून विद्यार्थ्यांना शाळा सोडल्याचा दाखला (LC) घेऊन जाण्याच्या सूचना देण्यात आल्याने पालकांनी शाळेबाहेर आंदोलन करत तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
नवीन शैक्षणिक सत्र सुरू झाल्यानंतर काही दिवसांतच वर्ग बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याने पालक संभ्रमात पडले आहेत. विद्यार्थ्यांनी प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करून शिक्षण सुरू केले असताना अचानक दुसऱ्या शाळेचा शोध घ्यावा लागणार आहे. यामुळे अभ्यासक्रमात खंड पडण्याची तसेच विद्यार्थ्यांवर मानसिक ताण येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
पालकांच्या माहितीनुसार, शाळेने याआधी इयत्ता 1 ली ते 6 वीपर्यंतचे वर्ग बंद केले होते. आता माध्यमिक विभागातील 7 वी ते 10 वीचे वर्गही थांबविण्यात येत असल्याने शाळेच्या भवितव्याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. शिक्षण सुरू असताना टप्प्याटप्प्याने वर्ग बंद करण्याची भूमिका योग्य नसल्याचे पालकांचे मत आहे.
शाळा व्यवस्थापनाने या निर्णयामागे आर्थिक कारणे असल्याचे स्पष्ट केले आहे. सातव्या वेतन आयोगानुसार शिक्षकांचे वेतन, इमारतीचा देखभाल खर्च आणि इतर प्रशासकीय खर्च वाढल्यामुळे संस्था आर्थिक अडचणीत सापडल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे शाळेची इमारत बंद करण्यात आली असून शाळा अधिकृतपणे कायमची बंद केलेली नसल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे.
अनेक पालकांनी आपल्या मुलांच्या शिक्षणासाठी या शाळेची निवड केली होती. आता अचानक दुसऱ्या शाळेत प्रवेश घ्यावा लागल्यास अतिरिक्त फी, प्रवेश शुल्क आणि इतर खर्चाचा भार सहन करावा लागणार आहे. विशेषतः आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत कुटुंबांसाठी हा निर्णय मोठे संकट ठरत असल्याचे पालकांचे म्हणणे आहे.
विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी शिक्षण विभागाने तातडीने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी पालकांनी केली आहे. शाळा व्यवस्थापन आणि पालक यांच्यातील वाद वाढत असताना प्रशासन कोणती भूमिका घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेऊन योग्य तो तोडगा काढण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.