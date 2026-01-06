English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • मुंबईत भाजपच्या प्रचारात महापुरुषांच्या पुतळ्यांसमोर अश्लील भोजपुरी डान्स...

मुंबईत भाजपच्या प्रचारात महापुरुषांच्या पुतळ्यांसमोर अश्लील भोजपुरी डान्स...

Mumbai Municipal Election Campaign BJP: निवडणूक प्रचाराच्या व्यासपीठासमोर महिला नृत्य करत असल्याचा व्हिडिओ शिवसेना UBTचे नेते अखिल चित्रे यांनी सोशल मीडियावर शेअर केलाय. भाजपनं मात्र तो व्हिडिओ एआय असल्याचा दावा करत बदनामीसाठी असे व्हिडिओ तयार केल्याचा आरोप केलाय. अशी सारवासारव केली आहे. 

Updated: Jan 6, 2026, 08:57 PM IST
मुंबईत भाजपच्या प्रचारात महापुरुषांच्या पुतळ्यांसमोर अश्लील भोजपुरी डान्स...

Bhojpuri Dance Municipal election campaign In Mumbai: मुंबईत निवडणूक प्रचाराची रणधुमाळी सुरु झालीये. या रणधुमाळीत कार्यकर्त्यांच्या आणि मतदारांच्या मनोरंजनासाठी थेट भोजपुरी डान्सचं आयोजन होऊ लागलंय. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे नेते अखिल चित्रे यांनी सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर केलीय. या पोस्टमध्ये बाबासाहेब आंबेडकर आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यासमोर भोजपुरी डान्स करणारी महिला दिसतेय. हा व्हिडिओ मुंबईतल्या कांदिवलीतील वॉर्ड क्रमांक 157 मधील भाजप उमेदवाराच्या प्रचारातील असल्याचं सांगण्यात येतंय. हा व्हिडिओ पोस्ट करताना अखिल चित्रेंनी भाजपवर टीकाही केलीय.

"भाजपाच्या महाभागांना ह्याचंही भान नाही कि मागे युगपुरुष छत्रपती शिवाजी महाराज व देशाला संविधान देणाऱ्या महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या प्रतिमा आहे. आमच्या महापुरुषांपुढे बायका नाचवता, कुठे नेऊन ठेवला आहे आमचा महाराष्ट्र? बरं, ह्या कार्यक्रमाच्या आयोजक कोण? तर भाजपाच्या स्थानिक उमेदवार, संयोजक कोण तर सिद्धिविनायक ट्रस्टवर भाजपाने कोषाध्यक्ष नेमलेला पवन त्रिपाठी. ही असली माणसं आमच्या पवित्र मंदिरावर नेमताना लाज कशी वाटली नाही भाजपाला ? मुंबईकरांनो आपल्या महापुरुषांचा असा अपमान सहन करायचा नाही, ह्यांच्या डोक्यात चढलेली सत्तेची मस्ती उतरविण्याची संधी वारंवार येत नसते. ह्यांना एकदाचा शिवटोला देऊयाच !" असं अखिल चित्रेंनी म्हटलंय.

 

भाजप नेते चंद्रशेखर बावनकुळेंनी ते नृत्य भाजप कार्यकर्तीनं केलं असेल ते नृत्य त्या कार्यकर्तीनं आनंदात केलं असेल त्यावर एवढी चिडण्याची गरज काय असा सवाल उपस्थित केलाय. भाजपच्या माध्यम प्रमुखांनी त्या व्हिडिओवर बोलण्याऐवजी शिवसेना उबाठाच्या कार्यकर्त्यांना त्या व्हिडिओवर प्रश्न उपस्थित करण्याचा नैतीक अधिकारच नसल्याचं सांगितलं.

 

भाजप नेते आशिष शेलार यांनीही शिवसेना UBTवर टीकास्त्र सोडलंय. ठाकरेंचे शिवसैनिक प्रचारातून गायब असून मुद्दामहून एआय व्हिडिओ काढून त्याचे मुद्दा करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप आशिष शेलार यांनी केलाय. हा व्हिडिओ खरा की खोटा हे तपासण्य़ाचं काम निवडणूक यंत्रणेचं आहे. पण राजकीय पक्षानं कोणतेही मनोरंजनात्मक कार्यक्रम आयोजित करताना महापुरुषांचं प्रतिमाहनन होणार नाही याची काळजी घेणं गरजेचं झालंय.

Tags:
महापालिका निवडणूक 2026Mahapalika Electio0n 2026bhojpuri danceBJP campaignMumbai

