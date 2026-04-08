मनसेचे 13 आमदार, त्यावेळी कृष्णकुंजवर भोंदू बाबा आणि राज ठाकरेंची धमकी; शर्मिला ठाकरेंनी सांगितला भन्नाट किस्सा

Sharmila Thackeray On Bhondu Baba: भोंदुबाबांवर अजिबात विश्वास ठेवू नका, असे त्यांनी सांगितले. तसेच आमच्या घरी जेव्हा भोंदू बाबा आले तेव्हा नेमकं काय घडलं? हा किस्सा शर्मिला ठाकरे यांनी सांगितला. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Apr 8, 2026, 08:35 PM IST
Sharmila Thackeray On Bhondu Baba: सध्या महाराष्ट्रात भोंदू बाबा अशोक खरातच्या नावाची चर्चा आहे. आपल्याकडे दिव्य शक्ती आहे असे सांगत त्याने अनेक स्त्रीयांचे लैंगिक शोषण केले. अनेकांना लाखो रुपयांना गंडा घातला. व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर त्याचे कारनामे समोर आले. भोंदू बाबा अशोक खरात सध्या पोलिसांच्या ताब्यात असून न्यायालयात त्याप्रकरणी सुनावणी सुरु आहे. या पार्श्वभूमीवर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या पत्नी यांनी स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. अशा भोंदुबाबांवर अजिबात विश्वास ठेवू नका, असे त्यांनी सांगितले. तसेच आमच्या घरी जेव्हा भोंदू बाबा आले तेव्हा नेमकं काय घडलं? हा किस्सा शर्मिला ठाकरे यांनी सांगितला. 

'भोंदू बाबाकडे जायची गरज नाही'

आज नवी मुंबई मनपातील मनसे नगरसेवक अभिजीत देसाई यांच्या महापालिकेतील कार्यालयाचे उदघाटन शर्मिला ठाकरे यांच्या हस्ते संपन्न झाले. यावेळी शर्मिला ठाकरे यांनी कॅप्टन खरात प्रकरणावरून महिला वर्गाला चांगलेच खडेबोल सुनावलेत. या महिलांना हात जोडावेसे वाटतायत तुमच्या नशिबात जे लिहिलंय ते तुम्हाला भेटणार आहे. त्यासाठी कुठल्या भोंदू बाबाकडे जायची गरज नाही, असे शर्मिला ठाकरे यांनी सांगितले. 

'तर तिथे येऊन कानफटऊ' 

आमचे 13 आमदार आले होते त्यावेळी आमच्या घरी अनेक भोंदू बाबांची गर्दी झाली होती. आम्ही सांगितलं होतं भेटायला या पण आम्ही पाया पडणार नाही. तसेच  'आमच्यासोबत फोटो काढून आम्ही भक्त आहोत असे बाहेर जाऊन लोकांना सांगितलात तर तिथे येऊन कानफटऊ' अशी धमकीच आम्ही त्यांना दिली होती. त्यामुळे आमच्याकडे कोणी येतंच नाही, अशी संतप्त प्रतिक्रिया शर्मिला ठाकरे यांनी व्यक्त केलीय.

मनसेत लवकरच संघटनात्मक फेरबदल 

मनसेत लवकरच संघटनात्मक फेरबदल होण्याची शक्यता आहे. पक्षाकडून स्थानिक पदाधिकाऱ्यांच्या कामाचा आढावा घेण्यास सुरुवात झाली आहे.  अनेक शहरातील महत्त्वाच्या पदांवर नव्या चेहऱ्यांना संधी देण्याचा प्रयत्न पक्षाकडून केला जाणार आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या महानगरपालिका निवडणुकीमध्ये ज्या पदाधिकाऱ्यांनी   निवडणूक गांभीर्याने लढवली नाही अशांना पक्ष पदावरून मुक्त केले जाण्याचीही शक्यता आहे. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांची वर्सोवा, गोरेगाव विधानसभेच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली. मागील आठवड्याच्या काही संघटनात्मक बदलानंतर मनसेच्या मुंबईतील दोन विभागातील पदाधिकाऱ्यांची बैठक झाली. कामाचा आढावा, फेरबदल आणि नवीन जबाबदाऱ्या देण्यात आल्या. 

काय आहे मनसेची स्ट्रॅटेजी?

पक्ष संघटना मजबूत करणे, पक्षाचे सामाजिक भांडवल वाढवणे आणि जिल्हा स्तरावर नियोजन करणे यावर मनसेचा जोर असणार आहे.  जिल्ह्यातील विविध संस्था, कलाक्षेत्रातील व्यक्ती, जिल्ह्याची ओळख असणाऱ्या व्यक्ती यांना पक्षाशी जोडून घेण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत.  वाढत्या समाज माध्यमांचा प्रभाव पाहता सोशल इन्फल्यूअंसरला देखील पक्षाशी जोडून घेणे, त्यांना भेटत राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. कार्यकर्त्यांना प्रशिक्षण देणे, मार्गदर्शन करणे, काही चुकीचं होत असल्यास कारवाई करण्याचे निर्देश बैठकीत देण्यात आले.  नाराज असणारे मतदार, सामाजिक गट, ज्यांना कोणत्याही राजकीय पक्षाशी जोडलेले नाहीत अशांना नाराज मतदारांना आपल्याशी जोडण्याची रणनीती आखली जाणार आहे. दर महिन्यातून तीन दिवस संपर्क अध्यक्ष यांनी नेमून दिलेल्या जिल्ह्यात प्रत्यक्षात जाऊन आढावा घेणे सक्तीचे असणार आहे.

सेलिब्रिटींचा मनसेला पाठिंबा

मनसेच्या सदस्य नोंदणीसाठी मराठी सिनेइंडस्ट्रीतील अनेक कलाकारांनी उत्सुकता दाखवली आहे. यामध्ये लोकप्रिय अभिनेते भरत जाधव, पुष्कर श्रोत्री, दिग्दर्शक केदार शिंदे आणि अॅडगुरु भरत दाभोलकर यांनी ‘शिवतीर्थ’ निवासस्थानी राज ठाकरेंची भेट घेत सदस्यत्व स्वीकारले. यावेळी मनसेच्या चित्रपट सेनेचे अध्यक्ष अमेय खोपकर आणि नेत्या शालिनी ठाकरेही उपस्थित होत्या. यापूर्वीही अनेक मराठी कलाकरांनी राज ठाकरेंना पाठिंबा दिला आहे. सिनेइंडस्ट्रीतल्या विविध समस्या आणि कलात्मक प्रकल्पांसाठी कलाकार राज ठाकरेंची मदत मागताना दिसतात. त्यामुळे आता आणखी कोणते कलाकार मनसेचं सदस्यत्व स्वीकारणार आहेत, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

