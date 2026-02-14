English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मुंबई बातम्या
  • मुलुंड मेट्रो दुर्घटना प्रकरणात मोठी कारवाई! एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर निलंबित, मेट्रोचा स्लॅब कोसळून दोघांचा मृत्यू

मुलुंड मेट्रो दुर्घटना प्रकरणात मोठी कारवाई! एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर निलंबित, मेट्रोचा स्लॅब कोसळून दोघांचा मृत्यू

उपमुख्यमंत्री आणि नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुलुंड मेट्रो दुर्घटना प्रकरणात सक्त कारवाईचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणी एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर निलंबित करण्यात आले आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Feb 14, 2026, 10:48 PM IST
मुलुंड मेट्रो दुर्घटना प्रकरणात मोठी कारवाई! एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर निलंबित, मेट्रोचा स्लॅब कोसळून दोघांचा मृत्यू

Mumbai Metro pillar collapses :  मुलुंडमध्ये मेट्रोचा स्लॅब कोसळून मोठी दुर्घटना झाली आहे. मुलुंड भागातील एलबीएस मेट्रोचा स्लॅब वाहनांवर कोसळला. या घटनेत दोघांचा मृत्यू झाला असून 3 जण जखमी झालेत. जॉन्सन अँड जॉन्सन कंपनीजवळ ही घटना घडली. मुलुंड मेट्रो दुर्घटना प्रकरणात मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियरला निलंबित करण्यात आले. 

Add Zee News as a Preferred Source

मुलुंड एलबीएस मार्गावरील मेट्रो ब्रीज वरील स्लॅब कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत उपमुख्यमंत्री आणि नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांचे सक्त कारवाईचे आदेश दिले आहेत. दुर्घटनेला जबाबदार सत्यजीत साळवे या एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियरवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.  मेट्रो ब्रीज मार्गाचे सेफ्टी आणि स्ट्रक्चरल ॲाडिट करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. दुर्घटनाग्रस्त मेट्रो मार्गाचे बांधकाम करणाऱ्या कंरनीला कन्सल्टंट करणाऱ्या लुई बर्गर कंपनीला 1 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. अपघाताला जबाबदार कंपनी मिलन इंफ्रा कंपनीला 5 कोटी रुपयांचा दंड ठोठवण्यात आला आहे. MMRDA कडून मृत व्यक्ती ला 15 लाख रूपये आर्थिक मदत जाहीर करण्यात आली आहे.

मुंबई पाहण्यासाठी आलेल्या उत्तर प्रदेशातील सरपंचाला मृत्यूनं गाठलं

मुंबई पाहण्यासाठी आलेल्या उत्तर प्रदेशातील सरपंचाला मृत्यूनं गाठलं.मुलुंडमध्ये मेट्रोच्या बांधकामाचा भाग कसळून 2 जणांचा मृत्यू तर 3 जण जखमी झालेत. मृतांमध्ये उत्तर प्रदेशच्या जौनपूर जिल्ह्यातील सरपंच रामधनी यादव आणि जखमीमध्ये माजी सरपंच महेंद्र यादव यांचा समावेश आहेत. रिक्षाचालक बबलू यादव यांच्यासह सरपंच, उपसरपंच नातेवाईकाच्या घरी लग्नासाठी निघाले होते. मुंबई फिरून झाल्यानंतर दोन दिवसांनंतर ते गावी परतणार होते. घटनेची माहिती मिळताच यादव कुटुंबीयांवर दुःखाच्या डोंगर कोसळला आहे. जबाबदार व्यक्तींवर कारवाई करा, अशी मागणी यादव कुटुंबीयांनी केली.

मुंबईच्या महापौर रितू तावडेंनी मुलुंड मेट्रो दुर्घटनास्थळाची पाहणी केली

मुंबईच्या महापौर रितू तावडेंनी मुलुंड मेट्रो दुर्घटनास्थळाची पाहणी केली. अपघाताची माहिती मिळताच  तावडेंनी या तातडीने घटनास्थळी दाखल होत पाहणी केली. मेट्रोच्या कामात 100 टक्के निष्काळजीपणा दिसत असून दोषींवर कारवाई होणार असल्याचं रितू तावडेंनी म्हटले.
या प्रकरणी आता उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आलीय. MMRDAचे संचालक बसवराज एम. भद्रगोंड यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय चौकशी समिती स्थापन करण्यात आलीय. ही समिती दुर्घटनेची चौकशी करणार आहे. मुलुंडमधील मेट्रोअपघातावरुन आदित्य ठाकरेंनी सरकारवर निशाणा साधलाय.. सरकार या कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाकणार का? असा सवाल आदित्य ठाकरेंनी सरकारला विचाला आहे.

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
Big action in Mulund metro accident caseExecutive Engineer suspended Metro slab collapseमुलुंड मेट्रो दुर्घटनामुलुंड मेट्रोचा स्लॅब कोसळला

इतर बातम्या

गौतमी पाटीलने सांगितलं कोल्हापूरसोबतचं खास नातं; तिच्यासाठी...

Exclusive