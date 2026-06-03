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मुंबईसाठी मोठा अलर्ट! जून महिन्यात सलग 6 दिवस तर यंदाच्या पावसाळ्यात 24 वेळा समुद्राला मोठी भरती येणार

जून महिन्यात  १४ ते १९ दरम्यान सलग ६ दिवस समुद्राला मोठी भरती येणार आहे.  यंदाच्या पावसाळ्यात 24 वेळा समुद्राला  मोठी भरती येणार आहे.  मोठ्या भरतीबाबत देण्यात येणाऱ्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jun 03, 2026, 08:59 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 08:59 PM IST
मुंबईसाठी मोठा अलर्ट! जून महिन्यात सलग 6 दिवस तर यंदाच्या पावसाळ्यात 24 वेळा समुद्राला मोठी भरती येणार

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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