Metro Slab Collapsed: मुलुंड मध्ये मेट्रोचा स्लॅब वाहनांवर कोसळला! एकाचा मृत्यू, तीन जखमी

Marathi News
Mumbai Metro Slab Collapsed: मुंबईमधील मुलुंड येथे धक्कदायक दुर्घटना घडली आहे.  मुलुंड येथे मेट्रोचं काम सुरु असतांना अपघात होऊन  त्याचा स्लॅब वाहनांवर कोसळला आहे.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Feb 14, 2026, 01:50 PM IST
Mulund Metro Slab Collapsed: मुंबईतील मुलुंड परिसरात सुरू असलेल्या मेट्रो प्रकल्पाच्या कामादरम्यान शनिवारी दुपारी गंभीर अपघात घडला. एलबीएस मार्गावरील उभारणीच्या कामात असलेला काँक्रीट स्लॅब अचानक कोसळल्याने काही नागरिक ढिगाऱ्याखाली अडकल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.  जॉन्सन अँड जॉन्सन कंपनीजवळ उभारण्यात येत असलेल्या मेट्रो पिलरचा  होता. हा काँक्रीटचा तुकडा थेट रस्त्यावरून जात असलेल्या गाड्यांवर कोसळल्याची माहिती समोर आली आहे. हा या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे.

नेमकं काय घडलं? 

मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, दुपारी सुमारे १२.३० वाजण्याच्या सुमारास हा घटना घडली. जॉन्सन गार्डनजवळील बसथांब्याजवळ हा अपघात झाला. स्लॅब कोसळताना खाली उभ्या असलेल्या दोन ते चार वाहनांना मोठा फटका बसल्याची माहिती आणि व्हिडीओ समोर येत आहे. काही जण जखमी झाल्याची शक्यता असून बचावकार्य वेगाने सुरू आहे. अपघातानंतर तात्काळ मुंबई अग्निशमन दल, पोलीस, मेट्रो प्रशासनाचे कर्मचारी, स्थानिक वॉर्ड कर्मचारी तसेच १०८ रुग्णवाहिका सेवा घटनास्थळी दाखल झाली. जखमींना बाहेर काढून उपचारासाठी रुग्णालयात हलवण्याचे काम तातडीने सुरू करण्यात आले.  ढिगारा हटवून अडकलेल्या व्यक्तींना बाहेर काढण्याचे प्रयत्न सुरू असून जखमींना जवळील खासगी रुग्णालयात हलवण्यात येत आहे.

एकाच मृत्यू तर काही गंभीर जखमी 

या दुर्घटनेत तीन ते चार प्रवासी जखमी झाल्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. तर एकाच जागीच मृत्यू झाला आहे. दरम्यान, पोलिसांनी परिसर ताब्यात घेत वाहतूक वळवली असून पिलरचा ढिगारा हटवण्याचे कामही युद्धपातळीवर सुरू आहे. पुढील तपास सुरू असून अपघाताचे नेमके कारण शोधले जात आहे.

कशी झाली दुर्घटना? 

प्राथमिक माहितीनुसार, मेट्रो प्रकल्पाच्या कामादरम्यान सिमेंटच्या पिलर किंवा गर्डरचा मोठा भाग तोल जाऊन अचानक खाली कोसळला. या घटनेमागचे अचूक कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. कामातील हलगर्जीपणा, यांत्रिक बिघाड किंवा सुरक्षाव्यवस्थेतील त्रुटी यांसारख्या विविध शक्यतांवर अधिकाऱ्यांकडून तपास सुरू आहे. घटनावेळी क्रेनच्या मदतीने गर्डर स्लॅब उचलून बसवण्याची प्रक्रिया सुरू होती. मात्र त्याच वेळी स्लॅब सैल झाल्याने तो थेट रस्त्यावर कोसळला आणि खालील वाहनांना धडक बसली. अपघाताची माहिती मिळताच आपत्कालीन पथके तातडीने घटनास्थळी पोहोचली. जखमींना त्वरित जवळील रुग्णालयात हलवण्यात आले.

सुरक्षेच्या दृष्टीने संबंधित ठिकाणावरील काम तात्पुरते थांबवण्यात आले असून उर्वरित  तपासणी केली जात आहे. अधिकृत चौकशी पूर्ण झाल्यानंतरच या दुर्घटनेचे नेमके कारण स्पष्ट होईल.

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

