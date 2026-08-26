भुलेश्वर दुर्घटनेनंतर BMCचा मोठा निर्णय, सर्व गणेशोत्सव मंडळांना बंधनकार; आताच जाणून घ्या

भुलेश्वर येथे गणेशमूर्तीच्या आगमनादरम्यान झालेल्या दुर्घटनेनंतर मुंबई महापालिका प्रशासनाने मोठ्या आणि वजनदार गणेशमूर्तींच्या सुरक्षित वाहतुकीसाठी महत्त्वाची पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. यापुढे एक टनापेक्षा अधिक वजनाच्या गणेशमूर्तीसाठी फिटनेस प्रमाणपत्र अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेण्यात येत आहे. त्यामुळे मोठ्या गणेशमूर्तींची निर्मिती, वाहतूक आणि मंडळापर्यंत पोहोचण्याच्या प्रक्रियेवर अधिक काटेकोर देखरेख ठेवली जाणार आहे.
बीएमसीच्या नव्या प्रस्तावानुसार, 1,000 किलोपेक्षा अधिक वजन असलेल्या गणेशमूर्तींसाठी फिटनेस प्रमाणपत्र बंधनकारक केले जाणार आहे. मूर्ती वाहतुकीसाठी सुरक्षित आहे की नाही, तिची संरचना मजबूत आहे का आणि वाहतुकीदरम्यान ती कोसळण्याचा धोका आहे का, याची तपासणी या प्रक्रियेत महत्त्वाची ठरणार आहे. त्यामुळे मोठ्या मूर्तींच्या आगमनावेळी सुरक्षेला प्राधान्य मिळणार आहे.
नव्या व्यवस्थेत गणेशमूर्तीची ऑर्डर दिल्यापासून तिची निर्मिती आणि त्यानंतर मंडळापर्यंत झालेली वाहतूक, अशा संपूर्ण प्रक्रियेची माहिती नोंदवली जाण्याची शक्यता आहे. मूर्तीचे वजन, निर्मितीची माहिती, वाहतुकीची पद्धत आणि संबंधित इतर तपशील प्रशासनाकडे उपलब्ध राहतील. दुर्घटना घडल्यास कारण शोधणे आणि जबाबदारी निश्चित करणे यामुळे अधिक सोपे होऊ शकते.
गणेशोत्सवात मुंबईतील अनेक मंडळांकडून भव्य आणि मोठ्या आकाराच्या मूर्तींची प्रतिष्ठापना केली जाते. अशा मूर्तींचे वजन मोठे असल्याने त्यांची वाहतूक करताना संरचनात्मक सुरक्षितता, वाहनाची क्षमता आणि रस्त्यांची स्थिती महत्त्वाची ठरते. त्यामुळे एक टनापेक्षा अधिक वजनाच्या मूर्तींच्या वाहतुकीवर विशेष देखरेख ठेवण्याची तयारी BMCने सुरू केली आहे.
या नियमांची अंमलबजावणी कशी करायची, यासाठी विशेष कार्यप्रणाली निश्चित केली जाणार आहे. DMC झोन-2 चे अधिकारी प्रशांत सपकाळे यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीत गणेशमूर्तींची सुरक्षा, फिटनेस प्रमाणपत्राची प्रक्रिया आणि वाहतुकीशी संबंधित नियम यावर चर्चा होणार आहे.
मोठ्या मूर्तींसाठी फिटनेस प्रमाणपत्र देताना तिची अंतर्गत रचना, वेल्डिंग किंवा जोडणीची मजबुती, मूर्तीचा तोल आणि वाहतुकीदरम्यान सुरक्षितता यासारख्या बाबी तपासणे आवश्यक ठरू शकते. मात्र, या तपासणीचे अंतिम निकष आणि प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया बैठकीनंतर स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सध्या हा निर्णय अंमलबजावणीपूर्व नियोजनाच्या टप्प्यात असल्याचे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे.
दरम्यान, गणेशोत्सव काळात मूर्तींच्या आगमनासाठी आणि विसर्जनासाठी वापरले जाणारे रस्ते सुरक्षित ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. बीएमसीचे अतिरिक्त आयुक्त अभिजित बांगर यांनी रस्ते विभाग आणि सर्व प्रभाग अधिकाऱ्यांना संबंधित मार्ग खड्डेमुक्त ठेवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. जड मूर्तींची वाहतूक करताना रस्त्यांची खराब अवस्था अपघाताचा धोका वाढवू शकते. त्यामुळे मार्गांची पूर्वतयारीही महत्त्वाची ठरणार आहे.
भुलेश्वर दुर्घटनेनंतर BMCच्या या हालचालीमुळे मुंबईतील मोठ्या गणेशमूर्तींच्या वाहतुकीसाठी अधिक शिस्तबद्ध व्यवस्था निर्माण होण्याची शक्यता आहे. फिटनेस प्रमाणपत्र, मूर्तीची नोंद, वाहतूक प्रक्रियेवर देखरेख आणि खड्डेमुक्त मार्ग या उपायांमुळे संभाव्य दुर्घटना टाळण्यास मदत होऊ शकते. मात्र, अंतिम नियम, प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी आणि संबंधित जबाबदाऱ्या बैठकीनंतर स्पष्ट होतील. त्यामुळे गणेशोत्सव मंडळांनी BMCच्या अंतिम मार्गदर्शक सूचनांकडे लक्ष देणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.