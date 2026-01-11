English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मुंबई बातम्या
  • शिवाजी पार्कवर ठाकरेंची सभा सुरु असताना भाजपचा मोठा धमाका! ठाकरेंचा बडा नेता फोडला आणि डायरेक्ट पक्ष प्रवेश केला

शिवाजी पार्कवर ठाकरेंची सभा सुरु असताना भाजपचा मोठा धमाका! ठाकरेंचा बडा नेता फोडला आणि डायरेक्ट पक्ष प्रवेश केला

मुंबईत ठाकरेंची सभा सुरु असताना भाजपने बडा धमाका केला आहे. भाजपने ठाकरेंचा मोठा नेता फोडला. ठाण्यात ठाकरेंच्या या नेत्याने भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार रवींद्र चव्हाण यांच्या उपस्थितीत पक्ष प्रवेश केला. 

वनिता कांबळे | Updated: Jan 11, 2026, 10:12 PM IST
शिवाजी पार्कवर ठाकरेंची सभा सुरु असताना भाजपचा मोठा धमाका! ठाकरेंचा बडा नेता फोडला आणि डायरेक्ट पक्ष प्रवेश केला

MNS Manoj Gharat BJP : शिवाजी पार्कवर ठाकरेंची तोफ धडाडली.  शिवसेना उद्धव ठाकरे आणि मनसे उमेदवारांसाठी ठाकरे बंधूंची संयुक्त प्रचारसभा आयोजीत करण्यात आली. शिवाजी पार्कवर ठाकरेंची सभा सुरु असताना भाजपने मोठा धमाका केला. ठाकरेंचा बडा नेता भाजपने फोडला आणि डायरेक्ट पक्ष प्रवेश केला.मनसेचे माजी शहराध्यक्ष मनोज घरत यांनी शेकडो कार्यकर्त्यांसह भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

डोंबिवली पश्चिमेतील गोपीनाथ चौकात आज महायुतीचा मेळावा पार पडला. या मेळाव्यात उमेदवारांच्या प्रचारासाठी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार रवींद्र चव्हाण उपस्थित होते. याच वेळी मनसेचे शहराध्यक्ष मनोज घरत यांनी भाजपात प्रवेश केला. या पक्ष प्रवेशामुळे  राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू झाली.  मनोज घरत यांनी यापूर्वी भाजपचे उमेदवार महेश पाटील यांच्या विरोधात मनसेकडून उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता. मात्र, नंतर त्यांनी तो अर्ज मागे घेतल्यामुळे महेश पाटील यांची बिनविरोध निवड झाली. आज झालेल्या पक्षप्रवेशामुळे महायुतीची ताकद अधिकच मजबूत झाल्याचे चित्र दिसत आहे.

यावेळी बोलताना रवींद्र चव्हाण म्हणाले की, “मनोज घरत हे माझे जुने मित्र आहेत. त्यांना आमच्या विचारधारेशी जोडण्याचा प्रयत्न मी अनेकदा केला होता. अखेर आज ती वेळ आली आहे.” मित्र जास्त काळ वेगवेगळ्या ठिकाणी राहू शकत नाहीत, असे सांगत त्यांनी पुढे सूचक वक्तव्य करत म्हटले की, “मला खात्री आहे की मोठा मित्रही लवकरच भाजपमध्ये प्रवेश करेल; फक्त योग्य वेळेची वाट पाहतो आहे.”रवींद्र चव्हाण यांच्या या वक्तव्यामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे. 

भाजपमध्ये प्रवेश करणारा तो “मोठा मित्र” किंवा “मोठा भाऊ” नेमका कोण, याबाबत तर्कवितर्क सुरू झाले आहेत. मनसेमधील कोणता मोठा नेता आता भाजपात प्रवेश करणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.दरम्यान, मनोज घरत यांनी आपल्या निर्णयाबाबत स्पष्टीकरण देताना सांगितले की, गेल्या वीस वर्षांच्या राजकीय प्रवासानंतर हा निर्णय जड अंतःकरणाने घेतला आहे. 

केंद्र आणि राज्यात महायुतीचे सरकार असून विकासकामांसाठी निधी मिळावा, तसेच सहकाऱ्यांच्या भावना जपाव्यात, या उद्देशाने आपण भाजपात प्रवेश केल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. राज ठाकरे यांच्यासोबतच्या आठवणी कायम राहतील, असे सांगत त्यांनी भाजपमध्ये मिळेल त्या जबाबदारीने काम करण्याची भूमिका मांडली.या घडामोडींमुळे कल्याण–डोंबिवलीच्या राजकारणात नव्या हालचालींना वेग आला असून, येत्या दिवसांत आणखी कोणकोणते मोठे चेहरे भाजपमध्ये प्रवेश करतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
Big explosion of BJP when Thackeray meetingMNS Manoj Gharat joins BJPMumbai Municipal Election 2025Raj Thackeray Uddhav Thackeray Shivaji Park Sabhaमनोज घरत

इतर बातम्या

टीम इंडियाचा दणदणीत विजय! पहिल्याच सामन्यात न्यूझीलंडला चार...

स्पोर्ट्स