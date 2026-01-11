शिवाजी पार्कवर ठाकरेंची सभा सुरु असताना भाजपचा मोठा धमाका! ठाकरेंचा बडा नेता फोडला आणि डायरेक्ट पक्ष प्रवेश केला

MNS Manoj Gharat BJP : शिवाजी पार्कवर ठाकरेंची तोफ धडाडली. शिवसेना उद्धव ठाकरे आणि मनसे उमेदवारांसाठी ठाकरे बंधूंची संयुक्त प्रचारसभा आयोजीत करण्यात आली. शिवाजी पार्कवर ठाकरेंची सभा सुरु असताना भाजपने मोठा धमाका केला. ठाकरेंचा बडा नेता भाजपने फोडला आणि डायरेक्ट पक्ष प्रवेश केला.मनसेचे माजी शहराध्यक्ष मनोज घरत यांनी शेकडो कार्यकर्त्यांसह भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे.
डोंबिवली पश्चिमेतील गोपीनाथ चौकात आज महायुतीचा मेळावा पार पडला. या मेळाव्यात उमेदवारांच्या प्रचारासाठी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार रवींद्र चव्हाण उपस्थित होते. याच वेळी मनसेचे शहराध्यक्ष मनोज घरत यांनी भाजपात प्रवेश केला. या पक्ष प्रवेशामुळे राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू झाली. मनोज घरत यांनी यापूर्वी भाजपचे उमेदवार महेश पाटील यांच्या विरोधात मनसेकडून उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता. मात्र, नंतर त्यांनी तो अर्ज मागे घेतल्यामुळे महेश पाटील यांची बिनविरोध निवड झाली. आज झालेल्या पक्षप्रवेशामुळे महायुतीची ताकद अधिकच मजबूत झाल्याचे चित्र दिसत आहे.
यावेळी बोलताना रवींद्र चव्हाण म्हणाले की, “मनोज घरत हे माझे जुने मित्र आहेत. त्यांना आमच्या विचारधारेशी जोडण्याचा प्रयत्न मी अनेकदा केला होता. अखेर आज ती वेळ आली आहे.” मित्र जास्त काळ वेगवेगळ्या ठिकाणी राहू शकत नाहीत, असे सांगत त्यांनी पुढे सूचक वक्तव्य करत म्हटले की, “मला खात्री आहे की मोठा मित्रही लवकरच भाजपमध्ये प्रवेश करेल; फक्त योग्य वेळेची वाट पाहतो आहे.”रवींद्र चव्हाण यांच्या या वक्तव्यामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे.
भाजपमध्ये प्रवेश करणारा तो “मोठा मित्र” किंवा “मोठा भाऊ” नेमका कोण, याबाबत तर्कवितर्क सुरू झाले आहेत. मनसेमधील कोणता मोठा नेता आता भाजपात प्रवेश करणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.दरम्यान, मनोज घरत यांनी आपल्या निर्णयाबाबत स्पष्टीकरण देताना सांगितले की, गेल्या वीस वर्षांच्या राजकीय प्रवासानंतर हा निर्णय जड अंतःकरणाने घेतला आहे.
केंद्र आणि राज्यात महायुतीचे सरकार असून विकासकामांसाठी निधी मिळावा, तसेच सहकाऱ्यांच्या भावना जपाव्यात, या उद्देशाने आपण भाजपात प्रवेश केल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. राज ठाकरे यांच्यासोबतच्या आठवणी कायम राहतील, असे सांगत त्यांनी भाजपमध्ये मिळेल त्या जबाबदारीने काम करण्याची भूमिका मांडली.या घडामोडींमुळे कल्याण–डोंबिवलीच्या राजकारणात नव्या हालचालींना वेग आला असून, येत्या दिवसांत आणखी कोणकोणते मोठे चेहरे भाजपमध्ये प्रवेश करतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.