Mumbai Crime: अंधेरीत महिलांसोबत धक्कादायक प्रकार, ओळखीचा फायदा घेऊन फसवणूक

मुंबईत अधिक नफा मिळवून देण्याचे आश्वासन देत गुंतवणुकीच्या नावाखाली दोन महिलांची तब्बल 27 लाख रुपयांची फसवणूक झाल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी मुंबई पोलिसांनी संबंधित आरोपींविरोधात गुन्हा दाखल केला असून आर्थिक फसवणुकीच्या वाढत्या घटनांबाबत पुन्हा एकदा चिंता व्यक्त केली जात आहे. अशा प्रकारच्या गुंतवणूक योजनांमध्ये मोठ्या परताव्याचे आमिष दाखवून नागरिकांची फसवणूक केली जात असल्याचे तपासातून समोर येत आहे. काय घडलं नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.
तक्रारदार महिलांना व्यवसाय विस्तार आणि गुंतवणुकीतून मोठा आर्थिक फायदा मिळवून देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. सुरुवातीला योजना विश्वासार्ह वाटावी यासाठी आकर्षक परताव्याची माहिती देण्यात आली. आरोपींनी स्वतःला अनुभवी व्यावसायिक म्हणून सादर करत महिलांचा विश्वास संपादन केला. त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने लाखो रुपयांची गुंतवणूक करून घेतली गेली. मात्र ठरल्याप्रमाणे परतावा मिळाला नाही आणि संशय निर्माण झाल्यानंतर फसवणुकीचा प्रकार उघड झाला.
गुंतवणुकीवरील नफा आणि मूळ रक्कम परत मिळवण्यासाठी महिलांनी वारंवार संपर्क साधला. सुरुवातीला विविध कारणे देऊन वेळ मारून नेण्यात आला. काही काळानंतर आरोपींकडून प्रतिसाद मिळणेही बंद झाले. त्यामुळे आपली फसवणूक झाल्याची खात्री पटल्यावर महिलांनी पोलिसांकडे धाव घेतली. पोलिसांनी आर्थिक व्यवहारांची माहिती, बँक खात्यांचे तपशील आणि संबंधित कागदपत्रांची तपासणी सुरू केली आहे.
प्राथमिक चौकशीनंतर फसवणूक आणि विश्वासघातासह विविध कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तपास यंत्रणा आरोपींनी इतर कोणालाही अशाच प्रकारे गंडा घातला आहे का याचीही माहिती घेत आहे. आर्थिक व्यवहारांचा मागोवा घेण्यासाठी बँकिंग आणि डिजिटल पुराव्यांची छाननी सुरू आहे. आरोपींनी नागरिकांना आकर्षित करण्यासाठी कोणती पद्धत वापरली याचाही शोध घेतला जात आहे.
मुंबई आणि आसपासच्या भागात बनावट गुंतवणूक योजना, ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म आणि अवास्तव परतावा देणाऱ्या स्कीमच्या माध्यमातून फसवणुकीच्या घटना वाढताना दिसत आहेत. अनेक प्रकरणांमध्ये सुरुवातीला लहान रकमेवर परतावा देऊन गुंतवणूकदारांचा विश्वास जिंकला जातो आणि नंतर मोठी रक्कम उकळली जाते. पोलिसांनी नागरिकांना कोणतीही योजना स्वीकारण्यापूर्वी तिची खातरजमा करण्याचा सल्ला दिला आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, "कमी वेळेत दुप्पट पैसे" किंवा "हमीशीर मोठा परतावा" अशा दाव्यांपासून सावध राहणे आवश्यक आहे. गुंतवणूक करण्यापूर्वी कंपनीची नोंदणी, परवाने, आर्थिक विश्वासार्हता आणि अधिकृत कागदपत्रांची पडताळणी करणे गरजेचे आहे. कोणतीही शंका आल्यास त्वरित पोलिस किंवा सायबर हेल्पलाइनशी संपर्क साधावा. जागरूकता आणि पडताळणी हीच अशा आर्थिक फसवणुकीपासून बचावाची सर्वात प्रभावी उपाययोजना ठरू शकते.