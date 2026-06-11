मुंबईच्या रस्त्यांवर धावणार 1500 नवीन मिडी एसी इलेक्ट्रीक बस, मुंबईकरांचा प्रवास होणार वेगवान!

Mumbai Transport: मुंबईतील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी बेस्ट प्रशासनाने मोठा निर्णय घेतला आहे. शहरातील वाढती लोकसंख्या, रेल्वे आणि मेट्रो स्थानकांवरील प्रवाशांची गर्दी तसेच अंतर्गत भागांमध्ये वाहतुकीची वाढती गरज लक्षात घेऊन बेस्टच्या ताफ्यात तब्बल 1,500 नवीन मिडी एसी इलेक्ट्रिक बस दाखल करण्याची तयारी सुरू झाली आहे. या बसमुळे प्रवाशांना अधिक सोयीस्कर, सुरक्षित आणि पर्यावरणपूरक प्रवासाचा पर्याय उपलब्ध होणार आहे. विशेष म्हणजे, मोठ्या बस पोहोचू शकत नाहीत अशा भागांमध्येही या बस सेवा पोहोचणार आहे. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
मुंबईतील सार्वजनिक वाहतुकीचा कणा मानल्या जाणाऱ्या बेस्ट उपक्रमाने 1,500 मिडी एसी इलेक्ट्रिक बस भाडेतत्त्वावर घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारच्या ‘पंतप्रधान ई-बस सेवा’ योजनेअंतर्गत या बस उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. सध्या शहरात बसांची संख्या अपुरी पडत असल्याची तक्रार सातत्याने होत होती. अनेक मार्गांवर बसची वारंवारता कमी असल्याने प्रवाशांना मोठ्या प्रतीक्षेला सामोरे जावे लागत होते. नवीन बस ताफ्यात दाखल झाल्यानंतर ही समस्या मोठ्या प्रमाणात कमी होण्याची अपेक्षा आहे.
नवीन बस सुमारे नऊ मीटर लांबीच्या असतील. या बस विशेषतः अरुंद रस्ते, डोंगराळ वस्त्या, अंतर्गत निवासी भाग तसेच रेल्वे आणि मेट्रो स्थानकांना जोडणाऱ्या मार्गांवर चालवण्यात येणार आहेत. मुंबईतील अनेक भागांमध्ये मोठ्या बस वळवणे किंवा चालवणे कठीण जाते. अशा ठिकाणी मिडी बस अधिक परिणामकारक ठरणार आहेत. त्यामुळे ‘लास्ट माईल कनेक्टिव्हिटी’ मजबूत होऊन प्रवाशांचा वेळ आणि खर्च दोन्ही वाचणार आहेत.
मुंबईतील वाढत्या प्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर इलेक्ट्रिक बस महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहेत. डिझेलवर चालणाऱ्या वाहनांच्या तुलनेत इलेक्ट्रिक बसमधून प्रदूषण होत नाही. त्यामुळे कार्बन उत्सर्जन कमी होण्यास मदत मिळणार आहे. तसेच एसी सुविधा असल्यामुळे प्रवाशांना उष्णतेच्या दिवसांत अधिक आरामदायी प्रवास करता येणार आहे. पर्यावरण संवर्धन आणि आधुनिक सार्वजनिक वाहतूक यांचा समतोल साधण्याचा हा प्रयत्न मानला जात आहे.
बेस्ट प्रशासन या बस थेट खरेदी करण्याऐवजी 12 वर्षांच्या कालावधीसाठी भाडेतत्त्वावर घेणार आहे. यासाठी निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आली असून काही कंपन्यांची निवडही करण्यात आली आहे. अंतिम निर्णयासाठी बेस्ट समितीची मंजुरी आवश्यक आहे. या मॉडेलमुळे बेस्टला मोठा भांडवली खर्च टाळून आधुनिक बस सेवा उपलब्ध करून देता येणार आहे.
प्रशासनाच्या प्राथमिक नियोजनानुसार या बस टप्प्याटप्प्याने मुंबईच्या रस्त्यांवर दाखल केल्या जातील. गणेशोत्सव किंवा दिवाळीनंतर पहिल्या बस प्रवाशांच्या सेवेत येण्याची शक्यता आहे. बस ताफ्यात वाढ झाल्याने गर्दीच्या मार्गांवरील ताण कमी होईल, बसची वारंवारता वाढेल आणि मुंबईकरांचा दैनंदिन प्रवास अधिक सुलभ होईल. विशेषतः रेल्वे आणि मेट्रो स्थानकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी प्रवाशांना मोठा फायदा होणार आहे.