Mumbai Water Cut : मुंबईकरांनो लक्ष द्या! 'या' परिसरात तब्बल 12 दिवस पाणी कपात, वाचा संपूर्ण यादी

मुंबईकरांना मोठ्या पाणीटंचाईचा सामना करावा लागणार आहे. 27 जानेवारीपासून मुंबई आणि त्याच्या पूर्व उपनगरांना 11 दिवसांसाठी पाणीकपातीचा सामना करावा लागणार आहे. या काळात, 12 महानगरपालिका वॉर्डांमध्ये, जे लोकसंख्येच्या सुमारे 50% प्रतिनिधित्व करतात, 10% पाणीकपात केली जाईल. ही कपात 27 जानेवारी ते 7 फेब्रुवारीपर्यंत राहील. ही कपात ठाणे आणि भिवंडी महानगरपालिकेअंतर्गत येणाऱ्या भागांना देखील लागू असेल, ज्यांना मुंबई महानगरपालिकेकडून पाणीपुरवठा होतो. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने (BMC) एका आठवड्यात पाणीकपात जाहीर करण्याची ही दुसरी वेळ आहे. यापूर्वी, 20 जानेवारी ते 22 जानेवारी दरम्यान शहराच्या अनेक भागात 44 तासांची पाणीकपात लागू करण्यात आली होती.
BMC अधिकाऱ्यांच्या मते, 27 जानेवारीपासून सुरू होणारी ही पाणीकपात पिसे वॉटर डॅममधील न्यूमॅटिक गेट सिस्टमची आवश्यक देखभाल करण्यासाठी लागू केली जात आहे. वायवीय गेट सिस्टम ही एक पाणी नियंत्रण प्रणाली आहे जी धरणातील पाण्याचा प्रवाह आणि पातळी नियंत्रित करते. ती पुराच्या पाण्याची पातळी राखण्यास देखील मदत करते. हे गेट स्टील गेट पॅनेलला आधार देण्यासाठी संकुचित हवेचा वापर करतात.
बीएमसीच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, देखभालीच्या कामात पाण्याची गळती आणि अपव्यय टाळण्यासाठी, पाणीपुरवठा पूर्ण क्षमतेने होणार नाही आणि १० टक्के कपात लागू केली जाईल. परिणामी, रहिवाशांना या काळात पाणी काळजीपूर्वक वापरण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. अधिकाऱ्याने पुढे सांगितले की, दुरुस्ती आणि देखभालीच्या कामासाठी व्हॉल्व्ह उघडल्यावर अपव्यय टाळण्यासाठी पाणीपुरवठा टप्प्याटप्प्याने सुरू केला जाईल. परिणामी, पाणीपुरवठ्याचा दाब देखील कमी असेल.
'अ' वॉर्ड - नेव्हल डॉकयार्ड क्षेत्र
'ब' वॉर्ड - मोहम्मद अली मार्ग, डोंगरी
'क' वॉर्ड - भिंडी बाजार, बोहरी मोहल्ला, घोगरी मोहल्ला क्षेत्र
'ई' वॉर्ड - भायखळा, मदनपुरा, आग्रीपाडा, डॉकयार्ड मार्ग, चिंचपोकळी, रे रोड
'एफ' साऊथ' वॉर्ड - परळ, लालबाग, हिंदमाता
'एफ' नॉर्थ' वॉर्ड - माटुंगा, शिवा, वडाळा, हिंदू कॉलनी
'टी' वॉर्ड - मुलुंड (पूर्व) आणि (पश्चिम) क्षेत्रे
'एस' वॉर्ड - भांडुप, नाहूर, कांजूरमार्ग आणि विक्रोळी (पूर्व) क्षेत्रे
'एन' वॉर्ड - विक्रोळी, घाटकोपर (पूर्व), घाटकोपर
'एल' वॉर्ड - कुर्ला (पूर्व) क्षेत्रे
'एम पूर्व' वॉर्ड - मानखुर्द, अनुशक्ती नगर, देवनार
'एम पश्चिम' वॉर्ड - चेंबूर, सिंधी कॉलनी, छेडा नगर, टिळक नगर
नॉटिकल गेट सिस्टमच्या दुरुस्तीच्या कामाचा ठाणे शहरावरही परिणाम होईल. ठाणे महानगरपालिकेने पुढील 12 दिवस पाणीपुरवठा खंडित करून पाणी वाटप करण्याची योजना आखली आहे. ठाणे महानगरपालिकेला होणारा पाणीपुरवठा 20 टक्क्यांनी कमी होणार असल्याने, ठाणे शहरातील पाणीपुरवठा कमी दाबाने होईल.