English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

मुंबई महापालिकेच्या नवा महापौरांसंदर्भात मोठी बातमी! कोस्टल रोड, मेट्रोच्या विकासकामांमुळे...

Mumbai Bmc Mayor : मुंबई महापालिकेच्या नवा महापौरांसंदर्भात मोठी अपडेट समोर आली आहे. त्यामुळे महापौर निवडणुकीचे पडघम कधी वाजणार हे जवळपास निश्चित झालं आहे. 

नेहा चौधरी | Updated: Aug 22, 2025, 06:36 PM IST
मुंबई महापालिकेच्या नवा महापौरांसंदर्भात मोठी बातमी! कोस्टल रोड, मेट्रोच्या विकासकामांमुळे...

Mumbai Bmc Mayor : राज्यातील राजकीय पक्षांना आणि स्थानिक पदाधिकाऱ्यांना आता निवडणुकांचं वेध लागल्याच दिसून आले आहे. दिवाळीनंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे फटाके फुटणार असे चिन्ह दिसत आहेत. त्यात मुंबई महापालिकेवर नवा महापौर कधी विराजमान होणार याबद्दल मोठी अपडेट समोर आली आहे. मुंबई, नागपूर, पुणे, ठाणे, नाशिक, पिंपरी चिंचवड, छत्रपती संभाजी नगर, वसई विरार, नवी मुंबई या महापालिकांच्या प्रभाग रचना संबंधित महापालिकांकडून राज्य निवडणूक आयोगांकडे देण्यात आल्या आहेत. 

मुंबई महापालिकेला नवा महापौर कधी मिळणार?

मिळालेल्या माहितीनुसार यंदाच्या मुंबई महापालिका निवडणुकीत प्रभाग रचनेत मोठे बदल नाहीत. 2017 च्या निवडणुकीतील प्रभाग रचना आणि यावर्षाची प्रभाग रचना ही जवळपास जैसे थे ठेवण्यात आली आहे. तर कोस्टल रोड, मेट्रो सारख्या विकासकामांमुळे मुंबईतील प्रभाग रचनेत किरकोळ बदल करण्यात आले आहेत. तसंच वॉर्डातील लोकसंख्यावाढीचा प्रभाग रचनेवर परिणाम झालेला नाही. राज्य शासनाला मुंबई महापालिकेकडून प्रभाग रचनेचा प्रारुप आराखडा सादर करण्यात आला आहे. तर सूचना आणि हरकतीनंतर 6 ऑक्टोबर 2025 ला प्रारुप आराखडा अंतिम होणार आहे. त्यानंतर म्हणजे मुंबई महापालिकेला नवा महापौर जानेवारी 2026 च्या नव्या वर्षात मिळणार आहे. 

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या मे 2021 पासून रखडल्या आहेत. सर्वो्च्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत चार आठवड्यात अधिसूचना काढा आणि चार महिन्यांच्या आत निवडणूक घ्या, असं न्यायालयाने म्हटलं होतं. त्यानुसार, राज्य सरकारच्या हालचालींना वेग आला असून राज्य सरकारकडून आता प्रारुप प्रभाग रचना निवडणुक आयोगाकडे सादर करण्यात आली आहे. आता पुढच्या काही दिवसांत म्हणजेच 23-25 ऑगस्टपर्यंत प्रारुप प्रभाग रचना निवडणूक आयोगाकडून जाहीर होऊ शकते. 

प्रभाग रचना जाहीर झाल्यानंतर त्यानंतर साधारण 15 दिवस प्रभाग रचनेवर हरकती-सूचना घेतल्या जातील. त्यावर आयोगाकडे सुनावणी घेऊन आणि त्यानंतरच्या 10 दिवसांत अंतिम प्रभाग रचना जाहीर करतील. त्यात प्रभागांमधील आरक्षण सोडत होईल. त्यानंतर प्रत्यक्ष निवडणूक जाहीर होईल. थोडक्यात 20 ते 25 डिसेंबरला मतदान आणि जानेवारी 2026 मध्ये नवे महापौर पदावर दिसतील, अशी शक्यता आहे. 

FAQ

1. मुंबई महापालिकेचा नवा महापौर कधी निवडला जाईल?

मुंबई महापालिकेला नवा महापौर जानेवारी 2026 मध्ये मिळण्याची शक्यता आहे. निवडणुकीची प्रक्रिया प्रभाग रचनेच्या अंतिमीकरणानंतर आणि मतदानानंतर पूर्ण होईल.

2. निवडणुकीत प्रभाग रचनेत कोणते बदल झाले आहेत?

यंदाच्या निवडणुकीत प्रभाग रचनेत मोठे बदल नाहीत. 2017 च्या प्रभाग रचना जवळपास जैसे थे ठेवण्यात आली आहे. फक्त कोस्टल रोड आणि मेट्रो सारख्या विकासकामांमुळे किरकोळ बदल करण्यात आले आहेत. लोकसंख्यावाढीचा प्रभाग रचनेवर परिणाम झालेला नाही.

3. प्रभाग रचनेची प्रक्रिया कशी चालते?

राज्य सरकारने प्रारुप प्रभाग रचना राज्य निवडणूक आयोगाकडे सादर केली आहे. 23-25 ऑगस्ट 2025 पर्यंत प्रारुप जाहीर होऊ शकते. त्यानंतर 15 दिवस हरकती-सूचना घेतल्या जातील, सुनावणी होईल, आणि 10 दिवसांत अंतिम प्रभाग रचना 6 ऑक्टोबर 2025 ला जाहीर होईल.

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
electionelection commissionMumbaimahapalikaनिवडणूक आयोग

इतर बातम्या

बीसीसीआय सिलेक्शन कमिटीमध्ये होणार बदल, 'या' माजी...

स्पोर्ट्स