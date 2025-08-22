मुंबई महापालिकेच्या नवा महापौरांसंदर्भात मोठी बातमी! कोस्टल रोड, मेट्रोच्या विकासकामांमुळे...

Mumbai Bmc Mayor : राज्यातील राजकीय पक्षांना आणि स्थानिक पदाधिकाऱ्यांना आता निवडणुकांचं वेध लागल्याच दिसून आले आहे. दिवाळीनंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे फटाके फुटणार असे चिन्ह दिसत आहेत. त्यात मुंबई महापालिकेवर नवा महापौर कधी विराजमान होणार याबद्दल मोठी अपडेट समोर आली आहे. मुंबई, नागपूर, पुणे, ठाणे, नाशिक, पिंपरी चिंचवड, छत्रपती संभाजी नगर, वसई विरार, नवी मुंबई या महापालिकांच्या प्रभाग रचना संबंधित महापालिकांकडून राज्य निवडणूक आयोगांकडे देण्यात आल्या आहेत.
मिळालेल्या माहितीनुसार यंदाच्या मुंबई महापालिका निवडणुकीत प्रभाग रचनेत मोठे बदल नाहीत. 2017 च्या निवडणुकीतील प्रभाग रचना आणि यावर्षाची प्रभाग रचना ही जवळपास जैसे थे ठेवण्यात आली आहे. तर कोस्टल रोड, मेट्रो सारख्या विकासकामांमुळे मुंबईतील प्रभाग रचनेत किरकोळ बदल करण्यात आले आहेत. तसंच वॉर्डातील लोकसंख्यावाढीचा प्रभाग रचनेवर परिणाम झालेला नाही. राज्य शासनाला मुंबई महापालिकेकडून प्रभाग रचनेचा प्रारुप आराखडा सादर करण्यात आला आहे. तर सूचना आणि हरकतीनंतर 6 ऑक्टोबर 2025 ला प्रारुप आराखडा अंतिम होणार आहे. त्यानंतर म्हणजे मुंबई महापालिकेला नवा महापौर जानेवारी 2026 च्या नव्या वर्षात मिळणार आहे.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या मे 2021 पासून रखडल्या आहेत. सर्वो्च्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत चार आठवड्यात अधिसूचना काढा आणि चार महिन्यांच्या आत निवडणूक घ्या, असं न्यायालयाने म्हटलं होतं. त्यानुसार, राज्य सरकारच्या हालचालींना वेग आला असून राज्य सरकारकडून आता प्रारुप प्रभाग रचना निवडणुक आयोगाकडे सादर करण्यात आली आहे. आता पुढच्या काही दिवसांत म्हणजेच 23-25 ऑगस्टपर्यंत प्रारुप प्रभाग रचना निवडणूक आयोगाकडून जाहीर होऊ शकते.
प्रभाग रचना जाहीर झाल्यानंतर त्यानंतर साधारण 15 दिवस प्रभाग रचनेवर हरकती-सूचना घेतल्या जातील. त्यावर आयोगाकडे सुनावणी घेऊन आणि त्यानंतरच्या 10 दिवसांत अंतिम प्रभाग रचना जाहीर करतील. त्यात प्रभागांमधील आरक्षण सोडत होईल. त्यानंतर प्रत्यक्ष निवडणूक जाहीर होईल. थोडक्यात 20 ते 25 डिसेंबरला मतदान आणि जानेवारी 2026 मध्ये नवे महापौर पदावर दिसतील, अशी शक्यता आहे.
