English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

अखेर 25 वर्षानंतर मध्य रेल्वेनं कोकणी माणसाचं ऐकलं! तिकीट रिझर्व्हेशनची गरज नाही, आता...

Big Relief For Kokan People From Central Railway: मध्य रेल्वेने मागील 25 वर्षांपासून केली जाणारी ही मागणी मान्य करुन कोकणातील लोकांना एक सुखद धक्का दिला आहे. या निर्णयाचा मोठा फायदा कोकणात जाणाऱ्यांना होणार आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Oct 28, 2025, 08:47 AM IST
अखेर 25 वर्षानंतर मध्य रेल्वेनं कोकणी माणसाचं ऐकलं! तिकीट रिझर्व्हेशनची गरज नाही, आता...
मध्य रेल्वेनं केली मोठी घोषणा

Big Relief For Kokan People From Central Railway: मध्य रेल्वे प्रशासनाने मागील अडीच दशकांपासून प्रलंबित असलेल्या एका मागणीवर सकारात्मक निर्णय घेतल्याने कोकणात जाणाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. दिवा-रोहा-चिपळूण मेमू रेल्वे कायमस्वरूपी करण्याचा निर्णय मध्य रेल्वे प्रशासनाने घेतला आहे. तब्बल 25 वर्षांनंतर ही मागणी मान्य झाल्यामुळे 100 रुपयांत आता कोकणपर्यंतचा प्रवासाची सुविधा मिळणार आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

कधी सुरु केली होती ही ट्रेन?

कोरोनाच्या काळात बंद झालेली दादर-दिवा पॅसेंजर पुन्हा सुरू करावी, अशी मागणीही होती. रेल्वे प्रशासनाने 15 ऑगस्टपासून गणेशोत्सव काळात होणारी गर्दी लक्षात घेऊन मेमू रेल्वे सुरू केली होती. दिवा ते चिपळूण आणि चिपळूण ते दिवा दोन मेमू लोकल उपलब्ध राहणार आहेत.

ट्रेनचं वेळापत्रक कसं?

एक मेमू लोकल सकाळी सव्वा सात वाजता दिवा रेल्वेस्थानकातून चिपळूणसाठी धावेल, तर दुसरी मेमू लोकल दुपारी बारा वाजता चिपळूण रेल्वेस्थानकातून दिवासाठी रवाना होईल. दोन्ही गाड्या सहा ते सात तासात निश्चित ठिकाणी पोहोचतील. त्यामुळे एक्स्प्रेस गाड्यांवरील ताण कमी होईल. ही अनरिझर्व्ड ट्रेन आहे. म्हणजे सीट रिझर्व्हेशन नाही. स्टेशनवर तिकीट खरेदी करा. गणपती किंवा सुट्ट्यांमध्ये स्पेशल मेमू ट्रेन प्रामुख्याने चालवल्या जायच्या. आता याच कायम स्वरुपी चालवण्या जाणार आहेत.

मोठी समस्या होणार दूर

कोकण रेल्वेमार्गावर दररोज 24 तासात 26 प्रवासी एक्स्प्रेस गाड्या धावतात, पण चिपळूण रेल्वेस्थानकावर थांबा असलेल्या गाड्या रत्नागिरी, गोवा, कर्नाटक आणि केरळ येथून भरून येतात. ज्यामुळे चिपळूणपासून पुढच्या प्रवाशांना उभे राहावे लागते. दापोली, मंडणगड, गुहागर तालुक्याला थेट रेल्वेसेवा नाही. संगमेश्वर, खेड येथे रेल्वेस्थानक असूनही एक्स्प्रेस गाड्यांना येथे थांबे नाहीत. त्यामुळे येथील प्रवासी चिपळूणला येऊन प्रवास करतात. खेड तालुक्यातील 15 गावांचा परिसर, चिपळूणच्या पूर्व विभागातील तसेच सावर्डे परिसरातील लोकसुद्धा रेल्वेने प्रवास करण्यासाठी चिपळूणला येतात. सरासरी 39 ते 40 किमी प्रती तास वेगाने ही ट्रेन धावते. ट्रेनचा मार्ग निसर्गरम्य आहे. घाट आणि समुद्र दृश्यांसहीत प्रवास होतो.

गाडीची वैशिष्ट्ये काय?

100 रुपयांत कोकणपर्यंत प्रवास

26 स्थानकांवर थांबा

वीर, कोलाड, रोहा, पेण, पनवेल अशा 26 स्थानकांवर ही रेल्वे थांबणार आहे.

या ट्रेनची तिकीटे स्टेशनवरून मिळतात. ऑनलाइन बुकिंग करता येत नाही.

तिकीट दर (अंदाजे, 2025 )

दिवा ते रोहा: ₹20 ते ₹30 (सेकंड क्लास).
दिवा ते चिपळूण: ₹70 ते ₹90.
चिपळूण ते दिवा: ₹70 ते ₹90.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
big reliefkokancentral railwaydiva roha chiplun memu train time tablediva roha chiplun memu service

इतर बातम्या

उद्धव ठाकरे अमित शाहांना अ‍ॅनाकोंडा म्हणाल्याने BJP चा संता...

मुंबई बातम्या