अखेर 25 वर्षानंतर मध्य रेल्वेनं कोकणी माणसाचं ऐकलं! तिकीट रिझर्व्हेशनची गरज नाही, आता...

Big Relief For Kokan People From Central Railway: मध्य रेल्वे प्रशासनाने मागील अडीच दशकांपासून प्रलंबित असलेल्या एका मागणीवर सकारात्मक निर्णय घेतल्याने कोकणात जाणाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. दिवा-रोहा-चिपळूण मेमू रेल्वे कायमस्वरूपी करण्याचा निर्णय मध्य रेल्वे प्रशासनाने घेतला आहे. तब्बल 25 वर्षांनंतर ही मागणी मान्य झाल्यामुळे 100 रुपयांत आता कोकणपर्यंतचा प्रवासाची सुविधा मिळणार आहे.
कोरोनाच्या काळात बंद झालेली दादर-दिवा पॅसेंजर पुन्हा सुरू करावी, अशी मागणीही होती. रेल्वे प्रशासनाने 15 ऑगस्टपासून गणेशोत्सव काळात होणारी गर्दी लक्षात घेऊन मेमू रेल्वे सुरू केली होती. दिवा ते चिपळूण आणि चिपळूण ते दिवा दोन मेमू लोकल उपलब्ध राहणार आहेत.
एक मेमू लोकल सकाळी सव्वा सात वाजता दिवा रेल्वेस्थानकातून चिपळूणसाठी धावेल, तर दुसरी मेमू लोकल दुपारी बारा वाजता चिपळूण रेल्वेस्थानकातून दिवासाठी रवाना होईल. दोन्ही गाड्या सहा ते सात तासात निश्चित ठिकाणी पोहोचतील. त्यामुळे एक्स्प्रेस गाड्यांवरील ताण कमी होईल. ही अनरिझर्व्ड ट्रेन आहे. म्हणजे सीट रिझर्व्हेशन नाही. स्टेशनवर तिकीट खरेदी करा. गणपती किंवा सुट्ट्यांमध्ये स्पेशल मेमू ट्रेन प्रामुख्याने चालवल्या जायच्या. आता याच कायम स्वरुपी चालवण्या जाणार आहेत.
कोकण रेल्वेमार्गावर दररोज 24 तासात 26 प्रवासी एक्स्प्रेस गाड्या धावतात, पण चिपळूण रेल्वेस्थानकावर थांबा असलेल्या गाड्या रत्नागिरी, गोवा, कर्नाटक आणि केरळ येथून भरून येतात. ज्यामुळे चिपळूणपासून पुढच्या प्रवाशांना उभे राहावे लागते. दापोली, मंडणगड, गुहागर तालुक्याला थेट रेल्वेसेवा नाही. संगमेश्वर, खेड येथे रेल्वेस्थानक असूनही एक्स्प्रेस गाड्यांना येथे थांबे नाहीत. त्यामुळे येथील प्रवासी चिपळूणला येऊन प्रवास करतात. खेड तालुक्यातील 15 गावांचा परिसर, चिपळूणच्या पूर्व विभागातील तसेच सावर्डे परिसरातील लोकसुद्धा रेल्वेने प्रवास करण्यासाठी चिपळूणला येतात. सरासरी 39 ते 40 किमी प्रती तास वेगाने ही ट्रेन धावते. ट्रेनचा मार्ग निसर्गरम्य आहे. घाट आणि समुद्र दृश्यांसहीत प्रवास होतो.
100 रुपयांत कोकणपर्यंत प्रवास
26 स्थानकांवर थांबा
वीर, कोलाड, रोहा, पेण, पनवेल अशा 26 स्थानकांवर ही रेल्वे थांबणार आहे.
या ट्रेनची तिकीटे स्टेशनवरून मिळतात. ऑनलाइन बुकिंग करता येत नाही.
दिवा ते रोहा: ₹20 ते ₹30 (सेकंड क्लास).
दिवा ते चिपळूण: ₹70 ते ₹90.
चिपळूण ते दिवा: ₹70 ते ₹90.