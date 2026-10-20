Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /महाराष्ट्र
  • /मुंबई बातम्या
  • /टायगर श्रॉफवर गोळीबार करणारे आरोपी मुंबईतील एका मोठ्या व्यक्तीला मारण्यासाठी आले होते, कोण आहे हा व्यक्ती?

टायगर श्रॉफवर गोळीबार करणारे आरोपी मुंबईतील एका मोठ्या व्यक्तीला मारण्यासाठी आले होते, कोण आहे हा व्यक्ती?

टायगर श्रॉफ गोळीबार प्रकरणात सर्वात  मोठी अपडेट समोर आली आहे. आरोपींचा खळबजनक खुलासा जाणून पोलिस शॉक झाले आहेत. 

Written ByVanita Kamble
Published: Oct 20, 2026, 06:59 PM IST|Updated: Oct 20, 2026, 06:59 PM IST
टायगर श्रॉफवर गोळीबार करणारे आरोपी मुंबईतील एका मोठ्या व्यक्तीला मारण्यासाठी आले होते, कोण आहे हा व्यक्ती?

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
डोंबिवली हत्याकांडाने हादरलं! तरुणाची धारदार शस्त्राने भोसकून हत्या
2
3
4
5