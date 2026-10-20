/टायगर श्रॉफवर गोळीबार करणारे आरोपी मुंबईतील एका मोठ्या व्यक्तीला मारण्यासाठी आले होते, कोण आहे हा व्यक्ती?

टायगर श्रॉफ गोळीबार प्रकरण : अभिनेता टायगर श्रॉफ गोळीबार प्रकरणात मोठी अपडेट समोर आली आहे. आरोपी मुंबईत एका मोठ्या व्यक्तीला मारण्यासाठी आले होते. मात्र ठरवलेल्या टार्गेटपर्यंत सहज पोहोचता न आल्याने टायगर श्रॉफवर हल्ला केला. आरोपींच्या प्राथमिक चौकशीत मोठा खुलासा झाला आहे. हा मोठा व्यक्ती कोण याचा तपास पोलीस करत आहेत.
हल्लेखोरांच्या टार्गेटवर आधी टायगर श्रॉफ नव्हताच. एक बडा व्यक्ती टार्गेटवर होता. एका मोठ्या व्यक्तीला मारण्यासाठी आरोपी मुंबईत आले होते. आरोपींच्या प्राथमिक चौकशीत खुलासा झाला आहे. आरोपींनी आधी ठरवलेल्या टार्गेटपर्यंत सहज पोहोचता न आल्याने टायगर श्रॉफवर हल्ला केल्याचे तपासात सांगितले.
टायगर श्रॉफसोबत पोलीस बंदोबस्त नसतो हे त्याच्या चाहत्यांच्या रील्सवरून कळल्याने त्याला लक्ष्य करण्यात आले. बॉलिवूडमध्ये दहशत निर्माण करण्यासाठी टायगर श्रॉफ याला थेट जीवे मारायचे ठरवले अशी धक्कादायक माहिती तपासाता समोर आली आहे. टायगर श्रॉफ आणि त्याच्या चाहत्यांच्या इंस्टाग्रामवरुण हल्लेखोरांनी रेकी करत टायगर श्रॉफ च्या मुव्हमेंट ट्रेस केल्या.
अभिनेता टायगर श्रॉफच्या कारवर झालेल्या गोळीबाराच्या घटनेदरम्यान उमेश चौहान नावाच्या युट्युबरला गोळी लागली आहे. उमेशवर रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत. मात्र, टायगर श्रॉफनं अद्याप विचारपूस केलं नसल्यानं चौहान कुटुंबांचं म्हणणं आहे. उमेश चव्हाणची परिस्थिती जेमतेमच आहे, अशात तो रुग्णालयात असल्यानं गरोदर पत्नी आणि कुटुंबाला सांभाळायला कुणी नाही, त्यामुळे एकदा टायगरनं कॉल करुन खासगी रुग्णालयात योग्य उपचार होण्यासाठी मदत करावी, अस आवाहन चौहान कुटुंबान केले.
टायगर श्रॉफवरील गोळीबार प्रकरणी मोठी अपडेट समोर आली. टायगरवर गोळीबार करणा-या हल्लेखोरांना 35 हजाराची सुपारी देण्यात आली होती. काम पूर्ण झाल्यावर हे पैसे देण्यात येणार होते. तसंच आरोपींना परदेशात पाठवण्याचीही ऑफर देण्यात आली होती. गँगस्टर अनिल पंडितनं ही ऑफर दिल्याची माहिती मिळत आहे.
पोलिसांच्या सूत्रांनुसार, 18 ऑक्टोबर रोजी टायगर श्रॉफवर झालेला हल्ला हा पहिला प्रयत्न नव्हता; या हल्ल्याच्या एक आठवडा आधी, 111 ऑक्टोबर रोजी टायगर श्रॉफला लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न झाला होता. 11 ऑक्टोबर हा देखील रविवार होता.
पोलिसांच्या सूत्रांनुसार, तिन्ही आरोपींनी 11 ऑक्टोबर रोजी जुहू येथील पुष्पा नरसी पार्कमधील फुटबॉल मैदानावरही भेट दिली होती.
पोलिसांना संशय आहे की, आरोपींनी त्या दिवशी टायगर श्रॉफला लक्ष्य करण्याची योजना आखली होती, परंतु टायगर फुटबॉल खेळायला आला नाही, त्यामुळे आरोपी गुन्हा न करताच परतले. टायगर नियमितपणे रविवारी संध्याकाळी 5 ते 7 च्या दरम्यान पुष्पा नरसी फुटबॉल मैदानावर जात असे. तो रविवारी फुटबॉल खेळणे क्वचितच चुकवत असे.
18 ऑक्टोबर रोजी, आरोपी पुन्हा फुटबॉल मैदानाबाहेर दिसले. ते संध्याकाळी सुमारे 4:30 पासून पुष्पा नरसी पार्कच्या गेटजवळ घुटमळत होते.
11 ऑक्टोबर रोजी झालेल्या कथित पाहणीचा आणि 18 ऑक्टोबर रोजी झालेल्या गोळीबाराचा संबंध पोलीस सध्या तपासत आहेत. सीसीटीव्ही फुटेज, कॉल डिटेल रेकॉर्ड्स आणि आरोपींच्या हालचालींची तपासणी करून या हल्ल्यात आणखी कोण सहभागी होते, याचा तपास सुरू आहे.