नवी मुंबईतून थेट कल्याण गाठणं झालं वेगवान; रेल्वे कॉरिडॉरसंदर्भात मोठी अपडेट समोर!

Kalwa Airoli Corridor : अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या कळवा-ऐरोली रेल्वे कॉरिडॉर प्रकल्पाला अखेर वेग आला आहे. या महत्त्वाकांक्षी रेल्वे मार्गासाठी आवश्यक जागा उपलब्ध करून देण्याचे काम सुरू झाले असून, प्रत्यक्ष प्रकल्प उभारणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. हा कॉरिडॉर पूर्ण झाल्यानंतर कल्याण, डोंबिवली, ठाणे आणि नवी मुंबईतील लाखो प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
कळवा-ऐरोली रेल्वे कॉरिडॉरची घोषणा अनेक वर्षांपूर्वी झाली होती. मात्र जमीन अधिग्रहण, पुनर्वसन आणि अतिक्रमण हटवण्याच्या प्रक्रियेमुळे प्रकल्पाला वारंवार विलंब झाला. आता मध्य रेल्वेने प्रकल्पाच्या मार्गातील अडथळे दूर करण्याचे काम सुरू केल्याने प्रत्यक्ष बांधकामाला चालना मिळाली आहे.
सध्या कल्याण किंवा मध्य रेल्वे मार्गावरील प्रवाशांना नवी मुंबईकडे जाण्यासाठी ठाणे स्थानकावर बदल करावा लागतो. नवीन कॉरिडॉर सुरू झाल्यानंतर हा अतिरिक्त टप्पा टळणार आहे. त्यामुळे प्रवासाचा वेळ कमी होईल आणि दैनंदिन प्रवास अधिक सोयीस्कर बनेल. कळवा स्थानक थेट ऐरोलीशी जोडले जाणार असल्याने प्रवाशांना मोठा फायदा होणार आहे.
मुंबई उपनगरीय रेल्वे नेटवर्कमधील सर्वाधिक ताण असलेल्या स्थानकांपैकी ठाणे हे एक महत्त्वाचे स्थानक आहे. नव्या रेल्वे लिंकमुळे अनेक प्रवासी ठाणे स्थानक टाळून थेट प्रवास करू शकतील. परिणामी प्लॅटफॉर्मवरील गर्दी, बदलावे लागणाऱ्या गाड्यांची संख्या आणि प्रवाशांचा वेळ यामध्ये लक्षणीय बचत होण्याची शक्यता आहे.
या प्रकल्पात दिघे परिसरात नवीन रेल्वे स्थानकाचा समावेश आहे. तसेच उन्नत रेल्वे मार्ग, पूल आणि अन्य आधुनिक सुविधा उभारल्या जाणार आहेत. हा प्रकल्प मुंबई अर्बन ट्रान्सपोर्ट प्रोजेक्ट (MUTP) अंतर्गत विकसित केला जात असून भविष्यातील प्रवासी वाढ लक्षात घेऊन त्याची रचना करण्यात आली आहे.
कळवा-ऐरोली कॉरिडॉर पूर्ण झाल्यानंतर मध्य रेल्वे आणि ट्रान्स-हार्बर मार्गातील कनेक्टिव्हिटी मोठ्या प्रमाणात सुधारेल. कल्याण, डोंबिवली, मुंब्रा, कळवा आणि नवी मुंबई परिसरातील लाखो प्रवाशांना जलद, थेट आणि कमी वेळेत प्रवास करता येईल. त्यामुळे मुंबई महानगर प्रदेशातील रेल्वे वाहतुकीचा ताण कमी करण्यासही मदत होणार आहे.