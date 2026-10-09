प्रदीप पुर्णेकर हत्या प्रकरणात सर्वात मोठी घडामोड! मुख्य आरोपीसह दोघे अटकेत; काय घडलंय नेमकं?

ठाण्यातील ठाकरे गटाचे नेते प्रदीप पुर्णेकर यांच्या हत्या प्रकरणात पोलिसांना मोठे यश मिळाले आहे. या प्रकरणातील दोन आरोपींना उत्तर प्रदेशातील प्रयागराज येथून अटक करण्यात आली आहे. संतोष मेहिलाल कनोजिया उर्फ ‘टल्ली’ आणि अमित जयकिशन सिंग उर्फ ‘पपलू’ अशी अटक करण्यात आलेल्या आरोपींची नावे आहेत. यातील संतोष कनोजिया हा मुख्य हल्लेखोर असल्याची माहिती समोर आली आहे. या दोघांच्या अटकेमुळे हत्या प्रकरणाच्या तपासाला महत्त्वाचे वळण मिळण्याची शक्यता आहे.
ठाण्यातील ठाकरे गटाचे नेते प्रदीप पुर्णेकर यांच्या हत्येप्रकरणी पोलिसांनी आणखी दोन आरोपींना ताब्यात घेतले आहे. संतोष मेहिलाल कनोजिया उर्फ टल्ली आणि अमित जयकिशन सिंग उर्फ पपलू अशी त्यांची नावे आहेत. या प्रकरणातील आरोपींचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांकडून तपास सुरू होता. अखेर उत्तर प्रदेशातील प्रयागराज येथून दोघांना पकडण्यात यश आले. या अटकेमुळे हत्येच्या कटामागील कारणे, आरोपींची भूमिका आणि त्यांच्यासोबत आणखी कोणी सहभागी होते का, याबाबत तपासातून माहिती समोर येण्याची शक्यता आहे.
या प्रकरणात संतोष मेहिलाल कनोजिया उर्फ टल्ली याला मुख्य हल्लेखोर म्हणून ओळखले जात आहे. त्याचे वय 41 वर्षे असून तो ठाण्यातील मानपाडा, कापूरबावडी परिसरात राहतो. त्याचा व्यवसाय लाँड्रीचा असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. संतोष कनोजिया हा उत्तर प्रदेशातील बनारस जिल्ह्यातील गहनी गावचा रहिवासी असल्याची माहिती आहे. हत्या प्रकरणानंतर तो फरार होता. पोलिसांनी त्याचा शोध घेत प्रयागराजपर्यंत पोहोचून त्याला ताब्यात घेतले.
या प्रकरणात अटक करण्यात आलेला दुसरा आरोपी अमित जयकिशन सिंग उर्फ पपलू हा 34 वर्षांचा आहे. तो व्यवसायाने रिक्षाचालक असून भाईंदर पूर्वेतील आझाद नगर चाळ परिसरात राहतो. त्याचे मूळ गाव उत्तर प्रदेशातील बनारस जिल्ह्यातील बाबियाव असल्याची माहिती आहे. पोलिसांनी अमितला संतोष कनोजियासोबत प्रयागराज येथून ताब्यात घेतले. हत्या प्रकरणात त्याची नेमकी भूमिका काय होती, तसेच घटनेपूर्वी आणि घटनेनंतर त्याने कोणाला मदत केली का, याचा तपास महत्त्वाचा ठरणार आहे.
तपासादरम्यान संतोष कनोजिया हा उत्तर प्रदेशातील प्रयागराज येथील एका मंदिरात लपून बसल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यानंतर पोलिसांनी शोधमोहीम राबवून त्याला आणि अमित जयकिशन सिंग याला ताब्यात घेतले.
आरोपी ठाण्यातून उत्तर प्रदेशात कसे पोहोचले, त्यांनी फरार असताना कोणाची मदत घेतली आणि त्यांना आश्रय देणारे आणखी कोणी होते का, या प्रश्नांची उत्तरे तपासातून मिळू शकतात. मात्र, या तपशीलांबाबत पोलिसांकडून अधिकृत माहिती समोर येणे आवश्यक आहे.
प्रदीप पुर्णेकर हत्या प्रकरणातील दोन आरोपींच्या अटकेमुळे तपासाला महत्त्वाची दिशा मिळाली आहे. पोलिसांकडून आरोपींची चौकशी करून हत्येमागील कारण, संभाव्य कट आणि इतर संबंधित व्यक्तींची भूमिका तपासली जाऊ शकते. या प्रकरणात आणखी आरोपी सहभागी होते का, हल्ल्याचे नियोजन कसे करण्यात आले आणि हत्येमागे नेमके कोणते कारण होते, याबाबत पुढील तपासातून स्पष्टता येण्याची अपेक्षा आहे. सध्या दोघांच्या अटकेची माहिती समोर आली असून, तपासातील निष्कर्ष आणि पोलिसांचे अधिकृत निवेदन महत्त्वाचे ठरणार आहे.