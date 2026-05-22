Aqua Line वरील प्रवाशांचा मोठा प्रश्न कायमचा मिटला, बोगद्यातही मिळणार 'फुल' मोबाईल नेटवर्क!

Aqua Line : कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ मेट्रो-३ मार्गिकेवर मोबाईल नेटवर्क नसल्यामुळे आज प्रवाशांचे हाल झाले. याबाबत दिलगिरी व्यक्त करत MMRC ने दिली महत्त्वाची माहिती. आता प्राशांना मिळणार महत्त्वाची सुविधा.
मेट्रो-3 (अॅक्वा लाईन) मध्ये मोबाईल नेटवर्क सुविधा मिळणार आहे. मेट्रो-3 (अॅक्वा लाईन) मार्गिकेवरील मोबाईल नेटवर्क सेवा पुन्हा सुरू करण्यासाठी आघाडीच्या दूरसंचार कंपन्यांना दूरसंचार पायाभूत सुविधा उभारणीचे अधिकार प्रदान केले आहेत. भारती एअरटेल, रिलायन्स जिओ आणि व्होडाफोन आयडिया या कंपन्यांना भूमिगत स्थानके व बोगद्यांमध्ये In-Building Solutions (IBS) प्रणाली उभारणे, संचालन व देखभालीची जबाबदारी देण्यात आली आहे.
या उपक्रमामुळे प्रवाशांना पुन्हा एकदा अखंड व्हॉइस व डेटा कनेक्टिव्हिटीचा लाभ मिळणार असून सर्व दूरसंचार सेवा प्रदाते लवकरच स्थानके व बोगद्यांमध्ये सिग्नल सुरू करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करणार आहेत. यामुळे प्रवाशांचा प्रवास अधिक सुलभ, अखंड आणि डिजिटलदृष्ट्या सक्षम होण्यास मदत होणार आहे.
आज तांत्रिक बिघाडामुळे मेट्रो-3 सुमारे 30 मिनिटे बोगद्यात थांबून राहिल्याने प्रवाशांना झालेल्या गैरसोयीबद्दल मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (MMRC) दिलगीर आहे. प्रवाशांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देत MMRCच्या तांत्रिक व संचालन पथकांनी तातडीने परिस्थिती हाताळली. आवश्यक दुरुस्तीची कामे पूर्ण केल्यानंतर मेट्रो सेवा पूर्ववत करण्यात आली. प्रभावित प्रवाशांच्या तिकीट भाड्याच्या परताव्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. प्रत्यक्ष तिकीट खरेदी केलेल्या प्रवाशांना तत्काळ परतावा देण्यात आला आहे. ऑनलाइन पद्धतीने तिकीट बुक केलेल्या प्रवाशांनी परतावा मिळण्यासाठी ग्राहक सेवा माध्यमांद्वारे आपली तक्रार नोंदवावी, असे आवाहन MMRCतर्फे करण्यात येत आहे.
मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडने, शहराचा पहिला पूर्णपणे भुयारी मेट्रो मार्ग असलेल्या 'मुंबई मेट्रो लाईन-३' (अॅक्वा लाईन) वर मोबाईल नेटवर्क कनेक्टिव्हिटी पूर्ववत करण्यासाठी, आघाडीच्या दूरसंचार सेवा पुरवठादारांना दूरसंचार पायाभूत सुविधांचे अधिकार प्रदान केले आहेत. संपूर्ण 'कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ मेट्रो-३' मार्गावर 'इन-बिल्डिंग सोल्युशन्स' (IBS) पायाभूत सुविधांची उभारणी, संचालन आणि देखभाल करण्यासाठीचे 'स्वीकृती पत्र' (Letter of Acceptance) संयुक्तपणे भारती एअरटेल लिमिटेड, रिलायन्स जिओ इन्फोकॉम लिमिटेड आणि व्होडाफोन आयडिया लिमिटेड यांना प्रदान करण्यात आले आहे.
या 25 वर्षांच्या करारानुसार, प्रवाशांना भुयारी स्थानके आणि बोगद्यांमध्ये अखंडित व्हॉइस (ध्वनी) आणि डेटा कनेक्टिव्हिटी उपलब्ध होईल. या करारामध्ये, सहा महिन्यांच्या आत BSNL नेटवर्कची सुविधा उपलब्ध करून देण्यासंबंधीच्या तरतुदींचाही समावेश आहे. MMRC ने दिलेल्या माहितीनुसार, दूरसंचार सेवा पुरवठादार लवकरच या संपूर्ण मार्गावर सिग्नलचे प्रसारण सुरू करतील अशी अपेक्षा आहे; अॅक्वा लाईनवरील प्रवाशांची सोय आणि डिजिटल कनेक्टिव्हिटी सुधारण्याच्या उद्देशाने हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
यापूर्वी 22 मार्च रोजी, मुंबईच्या भुयारी मेट्रो मार्ग-३ (किंवा 'अॅक्वा लाइन') वरील प्रवाशांना मोबाईल नेटवर्क कनेक्टिव्हिटी उपलब्ध होणे बंद झाले; याचे कारण म्हणजे, 'आरे–कफ परेड' पट्ट्यामध्ये सामायिक दूरसंचार पायाभूत सुविधा उभारण्याची आणि त्यांचे व्यवस्थापन करण्याची जबाबदारी असलेल्या 'एसेस इंडिया' (ACES India) या कंपनीसोबतचा करार 'मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड'ने संपुष्टात आणला होता.