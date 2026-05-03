Santacruz Chembur Link Road : मुंबईकरांचा प्रवास होणार सुपरफास्ट! सांताक्रूझ–चेंबूर लिंक रोडमुळे 35 मिनिटांत होणार प्रवास

मुंबईकरांसाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. मुंबईतील सर्वात महत्त्वाच्या पूर्व–पश्चिम दळणवळण मार्गांपैकी एक असलेल्या सांताक्रूझ–चेंबूर लिंक रोड (SCLR) टप्पा -2 प्रकल्पाच्या पूर्णत्वाच्या दिशेने मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) महत्त्वपूर्ण टप्पा गाठत अंतिम प्रमुख संरचनात्मक काम यशस्वीरीत्या पूर्ण केले आहे. यामुळे संपूर्ण 10.88 किमी लांबीचा एससीएलआर मार्गिका नेटवर्क पूर्णत्वाच्या उंबरठ्यावर पोहोचला आहे.
वाकोला नाल्यावर असलेल्या पुलावर पहिल्या आणि दुसऱ्या स्तरावर 54 मीटर लांबीचे दुहेरी कॉम्पोझिट गर्डर्स यशस्वीरीत्या उभारल्यानंतर भारत डायमंड बोर्स (बीकेसी) ते वाकोला दरम्यानचा शेवटचा महत्त्वाचा दुवा संरचनात्मकदृष्ट्या पूर्ण झाला आहे. हा भाग तुलनेने लहान असला तरी विविध उड्डाणपूल, जोडमार्ग आणि संरचनांना एकत्रित जोडण्यात त्याची निर्णायक भूमिका आहे, ज्यामुळे संपूर्ण एससीएलआर नेटवर्क कार्यान्वित होण्यास मदत होते.
अत्यंत मर्यादित शहरी क्षेत्रात अंतिम दुव्याची अभियांत्रिकी कामगिरी असून या भागाचे काम अत्यंत आव्हानात्मक शहरी परिसरात वाकोला नाल्यावरील विद्यमान पुलावर पूर्ण करण्यात आले, जिथे पारंपरिक आधार प्रणाली वापरणे शक्य नव्हते.
सांताक्रूझ–चेंबूर लिंक रोडची लांबी 54 मीटर असून डेक रुंदी 8.5 मीटर, अंदाजे वजन 358 मेट्रिक टन आहे. गर्डर मांडणी तीन समांतर गर्डर्स. गर्डरची खोली प्रत्येकी 3.130 मीटर आहे. हे गर्डर्स पूर्ण-स्पॅन लॉन्चिंग पद्धतीद्वारे उभारण्यात आले असून यासाठी 700 मेट्रिक टन आणि 500 मेट्रिक टन क्षमतेच्या हेवी-ड्युटी क्रेन्सचा वापर करण्यात आला.
* पहिल्या टप्प्यात दोन गर्डर्स उभारले
* त्यानंतर तिसरा गर्डर उभारला
* शेवटी अंतिम संरेखन व एकत्रीकरण पूर्ण
मर्यादित जागा, अखंड वाहतूक प्रवाह आणि पर्यावरणीय संवेदनशीलता असूनही सर्व कामे कठोर सुरक्षा निकष, वाहतूक व्यवस्थापन आणि अचूक अभियांत्रिकी मानकांचे पालन करून पूर्ण करण्यात आली.
विखुरलेल्या टप्प्यांपासून अखंड नेटवर्ककडे आहे. पूर्वी विविध टप्प्यांत विकसित झालेल्या स्वतंत्र भागांना आता एकत्रित करून सुमारे ११ किमी लांबीचा अखंड, सिग्नल-फ्री पूर्व–पश्चिम मार्ग तयार होत आहे, जो पुढील प्रमुख भागांना जोडतो:
* पूर्व द्रुतगती महामार्ग (EEH)
* पश्चिमद्रुतगती महामार्ग (WEH)
* बांद्रा-कुर्ला संकुल (BKC)
* सांताक्रूझ, वाकोला, कलिना , कुर्ला आणि चेंबूर
या अंतिम जोडमार्गामुळे एससीएलआर मार्ग आता अखंड गतिमान वाहतुकीचा कणा बनत आहे, जो मुंबईतील निवासी, व्यावसायिक आणि आर्थिक केंद्रांना जोडतो. विशेष म्हणजे, बीकेसी–वाकोला उड्डाणपूल हा विविध पायाभूत सुविधांमधील दुवा ठरून वाहतुकीचा प्रवाह विविध मार्गांमध्ये वितरित करण्यास मदत करतो आणि गर्दीच्या ठिकाणी ताण कमी करतो.
* एकूण लांबी : सुमारे १.४ किमी
▪️ ५०० मीटर ४-पदरी उन्नत मार्ग
▪️ ९०० मीटर २-पदरी जोडमार्ग
एससीएलआर टप्पा-२ अंतर्गत सर्व जोडमार्ग पूर्ण झाल्यानंतर संपूर्ण १०.८८ किमी मार्गिका पुढीलप्रमाणे परिणाम साध्य करेल:
* पूर्व द्रुतगती महामार्ग आणि पश्चिम द्रुतगती महामार्ग दरम्यान थेट, सिग्नल-फ्री दळणवळण
* बीकेसीला पूर्व व पश्चिम उपनगरांशी अखंड जोडणी
* सांताक्रूझ, वाकोला, कलिना, कुर्ला आणि चेंबूर परिसरातील मुख्य रस्त्यांवरील वाहतूककोंडी कमी
* जलद आणि अधिक विश्वसनीय शहरांतर्गत प्रवास
* विविध उड्डाणपूल व जोडमार्गांमुळे वाहतुकीचे प्रभावी वितरण