मुंबईतील सर्वात मोठा जमीनदार! 50000000000 रुपयांची 3,400 एकर जमीन, जमीनदाराचे नाव जाणून शॉक व्हाल

Mumbai Biggest Landlord : मुंबई हे भारतातील सर्वात श्रीमंत शहर. मुंबई देशाची आर्थिक राजधानी आहे. मुंबईत राहणे आणि स्थायिक होणे अनेकांचे स्वप्न असते. मुंबईत देशातील सर्वाधिक महागड्या मालमत्ता आहेत. पण तुम्हाला माहिती आहे का मुंबईतील सर्वात मोठा जमीनदार कोण आहे. ज्याच्याकडे 3,400 एकर जमीन आहे? कोण आहे हा मुंबईतील सर्वात मोठा जमीनदार जाणून घेऊया.
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने (SRA) केलेल्या सर्वेक्षणात असे म्हटले आहे की देशाच्या आर्थिक राजधानीत काही सर्वात मोठे जमीनदार आहेत, ज्यांच्याकडे शहराच्या एकूण जमिनीपैकी सुमारे 20 टक्के जमीन आहे. यातील सर्वात वर गोदरेज कुटुंब आहे, ज्यांच्याकडे मुंबईच्या 10 टक्के जमीन आहे. मुंबईतील विक्रोळी परिसरातील एसआरए सर्वेक्षणानुसार, गोदरेज कुटुंब हे 3,400 एकरपेक्षा जास्त जमीन मालकांचे अव्वल जमीन मालकांपैकी एक आहे. सर्वेक्षणानुसार, ही जमीन विक्रोळीतील ईस्टर्न एक्सप्रेस हायवेवर आहे.
गोदरेज कुटुंब हे भारतातील एक प्रमुख पारशी कुटुंब आहे. या कुटुंबाचा इतिहास 100 वर्षांहून अधिक जुना आहे. 1897 मध्ये, अर्देशीर गोदरेज आणि त्यांचे भाऊ पिरोजशा बुर्जोरजी गोदरेज यांनी गोदरेज ग्रुपची स्थापना केली. हा व्यवसाय ग्रुप रिअल इस्टेट, ग्राहक उत्पादने आणि औद्योगिक अभियांत्रिकीसह विविध क्षेत्रात कार्यरत आहे.
गोदरेज कुटुंबाने 2024 मध्ये त्यांचा 127 वर्षांचा व्यवसाय गोदरेज इंडस्ट्रीज आणि गोदरेज एंटरप्रायझेस या दोन स्वतंत्र संस्थांमध्ये विभागला. ही विभागणी आदि गोदरेज आणि त्याचा भाऊ नादिर (एका बाजूला) आणि त्यांचे चुलत भाऊ जमशेद गोदरेज आणि स्मिता गोदरेज कृष्णा (दुसरीकडे) यांच्यात होती.
गोदरेज प्रॉपर्टीजचे मुंबई आणि देशभरातील इतर महानगरांमध्ये प्रकल्प आहेत. एचटीच्या वृत्तानुसार, मुंबईच्या मध्यवर्ती उपनगरातील एका रिअल इस्टेट डेव्हलपरने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले की, "गोदरेज कुटुंबाच्या मालकीच्या सुमारे 3400 एकर जमिनीवर अनेक राखीव जागा आहेत, ज्यामुळे काही मर्यादा येतात. तथापि, जर आपण या मर्यादेसह या जमिनीचे मूल्यमापन केले तर ते सुमारे 30,000 कोटी असू शकते आणि जर आपण या मर्यादा जमिनीच्या बँकेवर वगळल्या तर त्याचे मूल्य 50,000 कोटींपेक्षा जास्त असू शकते. विक्रोळी हे मुंबईच्या मध्यवर्ती उपनगरीय भागात आहे. पवई, मुलुंड, भांडुप आणि इतर परिसरांच्या लगत आहे.
FAQ
