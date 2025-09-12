English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
3472000000 रुपयांची मुंबईतील सर्वात मोठी प्रॉपर्टी डील! RBI ने कुणाकडून खरेदी केला 4 एकरचा भूखंड

 रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने मुंबईत 4.61 एकर जमीन खरेदी केली आहे. 3472000000 रुपयांची ही मुंबईतील सर्वात मोठी प्रॉपर्टी डील आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Sep 12, 2025, 10:04 PM IST
RBI Property Deal In Mumbai :  मुंबईत या वर्षातील सर्वात मोठी प्रॉपर्टी डील झाली आहे.  मुंबईतील सर्वात महागड्या आणि प्रमुख ठिकाणांपैकी एक असलेल्या नरिमन पॉइंटमध्ये रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) 4.61 एकर जमीन खरेदी केली आहे. 3472000000 रुपयांना हा व्यवहार झाला आहे. या प्रॉपर्टी डीलची मुंबईच्या रिअल इस्टेट मार्केटमध्ये जोरदार चर्चा आहे. 

ही जमीन मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (MMRCL) कडून 3,472 कोटी रुपयांना खरेदी करण्यात आली आहे. या वर्षातील हा सर्वात मोठा जमीन करार मानला जातो. हे ठिकाण राज्य सरकारच्या सचिवालय मंत्रालय, मुंबई उच्च न्यायालय आणि अनेक मोठ्या कंपन्यांच्या मुख्यालयाजवळ आहे, त्यामुळे त्याचे महत्त्व आणखी वाढते. गेल्या वर्षी, एमएमआरसीएलने ही जमीन विकण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय निविदा काढण्याचा निर्णय घेतला होता. नरिमन पॉइंटमधील कोणत्याही जमिनीचा लिलाव होण्याची ही पहिलीच वेळ होती. परंतु या वर्षी जानेवारीमध्ये, रिझर्व्ह बँकेने त्यांचे मुख्यालय विस्तारण्यासाठी ही जमीन खरेदी करण्यास रस दाखवला. यानंतर, एमएमआरसीएलने निविदा रद्द केली आणि आरबीआयच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली.

हा करार 5 सप्टेंबर रोजी अधिकृतपणे नोंदणीकृत झाला.  त्यासाठी 208 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त मुद्रांक शुल्कही भरण्यात आले. हा करार आरबीआयसाठी खूप महत्त्वाचा आहे कारण त्यामुळे मुंबईतील त्याच्या मालमत्तेत बरीच भर पडेल. आरबीआयचे मुख्यालय आणि मिंट रोडवर अनेक महत्त्वाच्या इमारती आधीच आहेत. आता या नवीन जमिनीवर भविष्यात संस्थात्मक विकास केला जाणार आहे. आर्थिक राजधानीत रिझर्व्ह बँकेची ताकद आणखी वाढणार आहे.  

मुंबईत मेट्रो प्रकल्पांचे नियोजन आणि बांधकाम करणारी एमएमआरसीएल बऱ्याच काळापासून त्यांच्या मालकीच्या जमिनीचा चांगल्या प्रकारे वापर करून महसूल वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहे. या करारामुळे त्यांना मेट्रो विस्तारासाठी निधी उभारण्यास मदत होईल. वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्स आणि लोअर परळ सारखे नवीन व्यवसाय केंद्र वेगाने वाढत असतानाही, नरिमन पॉइंटमधील जमीन अजूनही खूप महाग आणि मागणीत आहे हे या करारावरून सिद्ध होते असे रिअल इस्टेट तज्ञांचे म्हणणे आहे.

FAQ

1. आरबीआयने मुंबईत कोणती जमीन खरेदी केली आहे?
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) ने मुंबईच्या नरिमन पॉइंट येथे ४.१६ एकर (सुमारे १६,८३२ चौरस मीटर) जमीन खरेदी केली आहे. ही जमीन मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (MMRCL) कडून खरेदी करण्यात आली असून, आरबीआयच्या नवीन कार्यालय संकुलासाठी वापरली जाणार आहे.

2. या प्रॉपर्टी डीलची किंमत किती आहे?
हा व्यवहार ३,४७१.८२ कोटी रुपयांना झाला आहे, जो प्रति एकर सुमारे ८३४ कोटी रुपयांचा आहे. हा या वर्षातील मुंबईतील सर्वात मोठा जमीन करार मानला जातो. करार नोंदणीसाठी २०८.३ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त मुद्रांक शुल्क भरले गेले.

3. हा करार कधी नोंदणीकृत झाला?
हा करार ५ सप्टेंबर २०२५ रोजी अधिकृतपणे नोंदणीकृत झाला. गेल्या वर्षी MMRCL ने ही जमीन विकण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय निविदा काढली होती, परंतु जानेवारी २०२५ मध्ये आरबीआयने रस दाखवल्यानंतर निविदा रद्द करून सरळ विक्रीला मान्यता देण्यात आली.४. नरिमन पॉइंटचे स्थान कशासाठी महत्त्वाचे आहे?
नरिमन पॉइंट हे मुंबईतील सर्वात महागडे आणि प्रमुख व्यावसायिक ठिकाण आहे. ही जमीन राज्य सरकारच्या सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई उच्च न्यायालय आणि अनेक मोठ्या कंपन्यांच्या मुख्यालयाजवळ आहे. वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्स आणि लोअर परळसारखी नवीन केंद्रे वाढत असली तरी, नरिमन पॉइंटची मागणी आणि किंमत अजूनही उच्च आहे.

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

