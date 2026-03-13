English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • मुंबई बातम्या
  ₹3140000000 खर्चून मुंबईत 30 मजली बिहार भवन, बिल्डिंगच्या डिझाइनला तात्काळ मंजूरी; बिहारींना काय देणार सुविधा?

₹3140000000 खर्चून मुंबईत 30 मजली बिहार भवन, बिल्डिंगच्या डिझाइनला तात्काळ मंजूरी; बिहारींना काय देणार सुविधा?

Bihar Bhawan In Mumbai:  मुंबईत राहणाऱ्या बिहारी लोकांसाठी बिहार भवन ही इमारत बांधली जाणार आहे. या इमारतीची तात्पुरती डिझाइन मंजूर झाली आहे. आता टेंडर जारी करण्यात आल्याची माहिती  बिहार फाउंडेशनने दिली.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Mar 13, 2026, 09:46 AM IST
बिहार भवन

Bihar Bhawan In Mumbai: मुंबई शहरात बिहार भवन नावाची एक भव्य इमारत बांधण्याची योजना आहे. या इमारतीची डिझाइन नुकतीच मंजूर झाली आहे. ही इमारत मुंबईतील बिहारी लोकांसाठी एक महत्वाचा केंद्र बनेल. ही इमारत पी.डी. मेलियो रोडजवळ वाडी बंदर येथे उभी राहणार आहे. एकूण खर्च 314 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असून, लवकरच बांधकाम सुरू होईल. या इमारतीत बिहारी संस्कृती, समुदाय सभा आणि सरकारी कामांसाठी सुविधा असतील. ही बातमी बिहारी प्रवाशांसाठी आनंदाची आहे, कारण यामुळे त्यांना मुंबईत राहण्यासाठी आणि काम करण्यासाठी मदत मिळणार आहे. 

डिझाइनला मंजुरी

मुंबईत राहणाऱ्या बिहारी लोकांसाठी बिहार भवन ही इमारत बांधली जाणार आहे. बिहार फाउंडेशन मुंबई चॅप्टरने सांगितले की, या इमारतीची तात्पुरती डिझाइन मंजूर झाली आहे. आता टेंडर जारी करण्यात आले आहे. या प्रकल्पाची सुरुवात 2023 मध्ये झाली, जेव्हा मुंबई पोर्ट ट्रस्टची जमीन बिहार सरकारला देण्यात आली. ही इमारत बिहारी लोकांच्या सांस्कृतिक आणि सामाजिक गरजांसाठी तयार होत आहे. यामुळे मुंबईतील बिहारी समुदायाला एकत्र येण्यासाठी जागा मिळेल. ही योजना बिहार सरकारची असून मुंबईतील बिहारी प्रवाशांना मदत करण्यासाठी आहे. या इमारतीत विविध सुविधा असतील, ज्यामुळे लोकांना फायदा होईल.

कुठे बांधणार इमारत?

ही इमारत मुंबईच्या पी.डी. मेलियो रोडजवळ वाडी बंदर भागात बांधली जाईल. ही एक 30 मजली उंच इमारत असेल, ज्यात ग्राउंड फ्लोअर व्यतिरिक्त 30 मजले असतील. हे स्थान मुंबईच्या मध्यभागी आहे, ज्यामुळे येथे येणे सोपे होईल. ही इमारत आधुनिक डिझाइनची असेल आणि ती मुंबईच्या आकाशरेषेत एक नवीन जोड देईल. या भागात पूर्वी मुंबई पोर्ट ट्रस्टची मालमत्ता होती, पण आता ती बिहार सरकारकडे आहे. या इमारतीमुळे या भागाचा विकास होईल आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल, असा विश्वास बिहार ट्रस्टकडून व्यक्त केला जातोय. 

इमारतीतील मुख्य वैशिष्ट्ये काय?

या इमारतीत अनेक सुविधा असतील. यात गुंतवणूक आयोग केंद्र असेल, जेथे बिहारी लोकांना व्यवसाय आणि गुंतवणुकीबाबत मार्गदर्शन मिळेल. अतिथी कक्ष असतील, ज्यात पाहुणे राहू शकतील. मुंबईतील रुग्णालयात उपचार घेणाऱ्या बिहार रुग्णांच्या नातेवाईकांसाठी विशेष निवास व्यवस्था असेल. याशिवाय सांस्कृतिक क्रियाकलापांसाठी हॉल, समुदाय सभागृह आणि अधिकृत कार्यांसाठी जागा असतील. ही इमारत बिहारी संस्कृतीचे प्रदर्शन करेल आणि लोकांना एकत्र आणेल. या सुविधांमुळे मुंबईतील बिहारी लोकांना आपल्या मूळ राज्याशी जोडलेले वाटेल. 

किती खर्च येणार?

या प्रकल्पाचा एकूण खर्च 314 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. हे पैसे बिहार सरकार देईल. डिझाइन मंजूर झाल्याने आता टेंडर प्रक्रिया सुरू आहे. लवकरच बांधकाम सुरू होईल आणि ते पूर्ण होण्यास काही वर्ष लागतील. या इमारतीमुळे मुंबईतील बिहारी लोकांना फायदा होईल, पण खर्च मोठा असल्याने ते व्यवस्थित वापरले जाईल. हे प्रकल्प बिहार आणि महाराष्ट्रातील संबंध मजबूत करेल. 

उद्देश काय? 

ही इमारत मुंबईतील बिहारी प्रवाशांसाठी मार्गदर्शक ठरणार आहे. यामुळे त्यांना नोकरी, शिक्षण आणि आरोग्य सुविधांबाबत मदत मिळवून दिली जाईल. बिहारी संस्कृतीला प्रोत्साहन मिळेल आणि समुदाय मजबूत होईल, अशी माहिती देण्यात आलीय. ही इमारत एक सांस्कृतिक केंद्र म्हणून काम करेल, जेथे सण, उत्सव आणि सभा होतील. मुंबईत राहणाऱ्या बिहारी लोकांसाठी ही एक मोठी मदत असेल, कारण यामुळे त्यांना आपल्या राज्याशी जोडलेले वाटेल. हा प्रकल्प बिहार सरकारच्या प्रयत्नांचा भाग आहे, ज्यामुळे प्रवाशांना फायदा होईल, असेही बिहार ट्रस्टकडून सांगण्यात आलंय.

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

