'ते साडेपाच तास...' कलिंगड, बिर्याणी की आणखी काही? 'त्या' चौघांच्या मृत्यूप्रकरणी धक्कादायक अपडेट

नेहा चौधरी | Updated: May 5, 2026, 01:19 PM IST
कलिंगड, बिर्याणी की आणखी काही? (AI PHOTO)

Biryani & Watermelon Family Death : मुंबईतील पायधूनी परिसरातील डोकाडिया कुटुंबातील चौघांच्या मृत्यू नेमका कशामुळे झाला हे जाणून घेण्याची उत्सुकता अख्खा देशाला आहे. कारण या कुटुंबातील चौघांनी बिर्याणी खाल्ली आणि त्यानंतर कलिंगड खाल्लं. त्यानंतर या चौघांची प्रकृती खालावली. पहिले पोट खराब झालं, त्यानंतर उलट्या झाल्यात. त्यानंतर रुग्णालयात दाखल करण्यात आल्यावर त्यांच्या मृत्यू झाला. यामुळे कलिंगड - बिर्याणी एकत्र खाल्ल्यामुळे विषबाधा झाली असं प्रथमदर्शींनी सगळ्यांना शंका आली. पण अनेक रिपोर्टनंतर त्यांच्या मृत्यू विषबाधामुळे झालेला नाही. मग त्यांच्या मृत्यूमागे नेमकं कारण काय आहे, याचा शोध अजून सुरु आहे. अशातच एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. फोरेन्सिक आणि वैद्यकीय तज्ज्ञांच्या चर्चेतून असं समोर आलं की, त्यांची प्रकृती खराब झाल्यानंतर वैद्यकीय उपचार मिळण्यात सुमारे साडेपाच तास उशीर झाला. 

उपचाराला उशीर झाल्यामुळे मृत्यू?

जे जे हॉस्पिटलच्या डॉक्टरांनी सांगितलं की, या चौघांची प्रकृती ही रात्री उशिरा खराब झाली. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी दुपारी त्यांना 11 ते 12 च्या सुमारास त्यांना जे जे रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. त्यांना डॉक्टरांनी प्राथमिक उपचार देऊन काही औषधं दिली. त्यामुळे त्यांना काही वेळासाठी बरंही वाटलं होतं. पण थोड्या वेळानंतर त्यांची प्रकृती खराब झाली आणि त्यांच्या मृत्यू झाला. 

 

गोल्डन अवर महत्त्वाचा!

डॉक्टरांनी सांगितलं की, वैद्यकीय उपचारामध्ये गोल्डन अवर खूप महत्त्वाचा असतो. प्रकृती बिघडलयानंतर त्यांनी तातडीने रुग्णालयात येऊ उपचार घेणं अपेक्षित होतं. पण ते चौघं घरीच थांबवले. त्यामुळे या चौघांना गोल्डन अवरमध्ये उपचार न झाल्यामुळे त्यांच्या प्रकृतीमध्ये गंभीर लक्षणं दिसून आलीत. डॉक्टरांनी सांगितलं की, या चौघांच्या शवविच्छेदनानंतर घेण्यात आलेल्या प्राथमिक नमुन्यांच्या रिपोर्टमध्ये तीव्र स्वरुपाची विषबाधा झाल्याच समोर आलंय. पण अद्याप या चौघांचा मृत्यू नेमका कशामुळे झाला हे अद्याप समोर आलेले नाही. 

डॉक्टरांनी सांगितलं की, कदाचित वेळेत उपचार न झाल्यामुळे त्या चौघांचा मृत्यूचं एक कारण असू शकतं. दुसरीकडे त्यांच्या विषशास्त्र अहवालात मॉर्फिन हे विषारी पदार्थ आढळला आहे. त्यांच्या मृत्यू मागे हेदेखील कारण असू शकतं असं तज्ज्ञांना वाटतं. दरम्यान अजून फोरेन्सिक विभाग आणि वैद्यकीय तज्ज्ञांचा अंतिम अहवाल अद्याप पोलिसांना देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे या चौघांचा मृत्यू कशामुळे झाला हे एक गूढ झालं आहे. पोलीस याप्रकरणाची सखोल तपास करत आहेत. 

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

