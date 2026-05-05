Biryani & Watermelon Family Death : कलिंगड, बिर्याणी नव्हे; 'त्या' कुटुंबाच्या मृत्यूमागे...पोलिसांच्या हाती मोठा पुरावा; मेकअप आर्टिस्ट महिला अन् बिल्डरचं कनेक्शन

Biryani & Watermelon Family Death : मुंबईतील पायधूनी परिसरातील कलिंगड खाल्ल्याने एकाच कुटुंबातील चार जणांचा मृत्यू प्रकरणात धक्कादायक वळण आलंय. पोलिसांना मिळालेल्या माहितीनुसार या प्रकरणाचा संबंध एका जुनं प्रकरण जे एका मेकअप आर्टिस्ट महिला आणि बिल्डरशी आहे.

नेहा चौधरी | Updated: May 5, 2026, 10:06 AM IST
Biryani & Watermelon Family Death : मुंबईतील पायधूनी परिसरात राहणाऱ्या नवरा, बायको आणि दोन मुलींचा एकाच वेळी मृत्यू झाला. बिर्याणी आणि कलिंगड एक खाल्ल्यामुळे हा मृत्यू झाल्याचा प्रथमदर्शीने संशय होता. या घटनेनंतर मुंबईसह महाराष्ट्रात खळबळ उडाली होती. त्या चौघांच्या मृत्यूमागे नेमकं कारण काय आहे, याचा मुंबई पोलीस कसून शोध लावत आहे. काही दिवसांपूर्वी अन्न व औषध प्रशासनाच्या (FDA) चा रिपोर्ट समोर आला. या घटनेशीसंबंधीत 11 पदार्थांची तपासणी करण्यात आली. या रिपोर्टनुसार या 11 पदार्थांमध्ये असं काहीही सापडलं नाही की, ज्यामुळे या चौघांचा मृत्यू झाला. आता या प्रकरणाला वेगळं वळण आलंय. कारण पोलिसांच्या सूत्र या प्रकरणात जोरात फिरली असून एका मेकअप आर्टिस्ट महिला आणि बिल्डरशी या प्रकरणाचे कनेक्शन जोडलं जातंय. 

मेकअप आर्टिस्ट महिला अन् बिल्डरचं कनेक्शन!

पोलिसांच्या तपासात अत्यंत धक्कादायक माहिती समोर आलं की, एका जुन्या गुन्हेगारी प्रकरणात मृत अब्दुला डोकाडिया एकमेव महत्त्वाचा साक्षीदार होता. हे प्रकरण मेकअप आर्टिस्ट महिला आणि बिल्डरशी संबंधित आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार मेकअप आर्टिस्ट महिला आणि बिल्डर हे दोघं नवरा बायको आहे. या मेकअप आर्टिस्ट महिलाने बिल्डर पतीविरोधात पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली आहे. या दोघांमधील वाद आर्थिक आणि कौटुंबिक असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं आहे. 

 

काय आहे नेमकं प्रकरण?

मेकअप आर्टिस्ट आणि तक्रारदार हमीदा शेख ही अमेरिकत मेकअप आर्टिस्ट म्हणून व्यवसाय करत होती. तिचा बिल्डर नवरा आफताब हा तिचा दूरचा नातेवाईक होता. त्यांची फेसबुकवर ओळख झाली. खरंतर आफताब हा विवाहित होता. पण त्याने घटस्फोट देऊन हमीदाशी लग्न केलं होतं. लग्नानंतर ती अमेरिकेतील काम सोडून भारतात आली. 

आफताबचे वडील रिअर इस्टेटचा व्यवसाय करायचे. त्यांचा हा व्यवहासाय तोट्यात चालत होता. अशात लग्नापूर्वीत 2019 मध्ये आफताबने हमीदाकडे व्यवसायासाठी 50 लाख मागितले होते. पण हमीदाने त्याला 25 लाख दिले. आफताब आणि हमीदाचा हा व्यवहार झाला त्याचा एकमेव साक्षीदार हा अब्दुल्ला डोकाडिया होता. कारण आफताबने अब्दुल्ला डोकाडियाला हमीदाकडे पैसे घेण्यासाठी पाठवलं होतं. हमीदाने या तक्रारीत असाही आरोप केला आहे की, लग्नानंतर आफताबने 6.75 लाख आणि 3 लाख अशी मोठी रक्कम घेतली आहे. 

 

लग्नानंतर हमीदा आणि आफताबचं संसार छान सुरु होता. पण नंतर नंतर त्या दोघांमध्ये वाद व्हायला लागले. त्यानंतर हमीदाने पोलिसांकडे आफताबविरोधात 2023 मध्ये तक्रार केली. त्यात आफताबवर असे आरोप करण्यात आले की, पतीने पैशांसाठी तिची फसवणूक केली, तिच्यावर अनैसर्गिक शारीरिक अत्याचार केला. 

पोलिसांनी आफताबवर  BNS अंतर्गत गुन्हा दाखल करुन त्याच्यावर कलम 377, 420, 498-अ, 504 आणि 506 अन्वये कारवाई केली आहे. अफताबवर अनैसर्गिक कृत्य, फसवणूक, विवाहित महिलेवर क्रूरता, जाणीवपूर्वक अपमान करून भांडणास प्रवृत्त करणे, तसंच गुन्हेगारी धमकी देणे असे कलमांतर्गंत गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. या प्रकरणाची पोलिसांकडून तपास सुरु आहे. आता या प्रकरणाचा संबंध अब्दुला डोकाडियाच्या मृत्यूशी जोडलं जातंय. हमीदा आणि आफताबमधील प्रकरणात अब्दुला डोकाडिया एकमेव साक्षीदार होता. त्यामुळे या प्रकरणातून या कुटुंबातील सदस्याची हत्या झाली का या दिशेने पोलिसांचा तपासाची चक्र फिरायला लागली आहे. 

 

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

