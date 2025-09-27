English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
ठाण्यात भाजप - शिंदेसेनेत संघर्ष; एकनाथ शिंदे यांच्या दरबाराला गणेश नाईकांचा बहिष्कार

याआधी देखील गणेश नाईकांनी अनेकदा एकनाथ शिंदेंना लक्ष्य केलंय. नवी मुंबईत सत्ता मिळवून दिलीय. ठाण्यातही सत्ता मिळवून देऊ शकतो मात्र, त्यासाठी रावणाच्या अंहकाराचं दहन करावं लागेल असा हल्लाबोल गणेश नाईकांनी केला होता.

नेहा चौधरी | Updated: Sep 27, 2025, 10:24 PM IST
ठाणे शहर व जिल्ह्यातील अन्य शहरांत वनमंत्री गणेश नाईक हे वरचेवर जनता दरबार घेत असल्याने शिवसेना आणि भाजपात संघर्ष आहे. यातच शुक्रवारी ठाणे जिल्हा नियोजन समितीची बैठक झाली. या बैठकीला वनमंत्री गणेश नाईकांनी दांडी मारली. त्यामुळे दोघांमधील वाद पुन्हा उफाळण्याची शक्यता आहे. 

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि वनमंत्री गणेश नाईकांमध्ये सुरु असलेला वाद सर्वश्रुत आहे. गणेश नाईकांनी ठाण्यात जनता दरबार घेऊन शिंदेंना अनेकदा लक्ष्य केलंय. त्यामुळे ठाण्यात शिवसेना आणि गणेश नाईकांमध्ये संघर्ष सुरु आहे. त्यातच हा वाद आणखी वाढण्याची चिन्ह दिसतायत. 8 महिन्यांनंतर पालकमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ठाणे जिल्हा नियोजन समितीची बैठक बोलावली.  मात्र गणेश नाईक या बैठकीला गैरहजर होते. गणेश नाईकांनी बैठकीवर बहिष्कार टाकल्याची चर्चा होतेय.

नाईकांचा राज्य मंत्रिमंडळात समावेश झाल्यानंतर ठाणे जिल्ह्याच्या पालकमंत्रीपदावरून शिंदे, नाईकांमध्ये रस्सीखेच सुरू झाली. मात्र ठाण्याचं पालकमंत्रीपद शिंदेंकडे गेलं आणि गणेश नाईकांनी इच्छा नसतानाही पालघरचं पालकमंत्रीपद स्वीकारलं.तेव्हापासून गणेश नाईकांनी ठाणे जिल्ह्यात जनता दरबार घ्यायला सुरुवात केलीये. काही दिवसांपूर्वीच गणेश नाईकांनी जनता दरबारात शिंदेंचं नाव न घेता डिवचण्याचा प्रयत्न केला होता.

याआधी देखील गणेश नाईकांनी अनेकदा एकनाथ शिंदेंना लक्ष्य केलंय. नवी मुंबईत सत्ता मिळवून दिलीय. ठाण्यातही सत्ता मिळवून देऊ शकतो मात्र, त्यासाठी रावणाच्या अंहकाराचं दहन करावं लागेल असा हल्लाबोल गणेश नाईकांनी केला होता.

गणेश नाईकांचा शिंदेंवर निशाणा?

9 सप्टेंबर
9 सप्टेंबरला गणेश नाईकांच्या
उपस्थितीत ठाण्यात भाजप
कार्यकर्ते, पदाधिका-यांची बैठक

9 सप्टेंबर
नवी मुंबई महापालिकेत मी पक्षाला
सत्ता मिळवून दिली, ठाण्यातही मी
सत्ता मिळवून देऊ शकतो.

9 सप्टेंबर
त्यासाठी रावणाच्या अंहकाराचे दहन
करावे लागले. त्यासाठी तुम्ही तयार
आहात का?, कार्यकर्त्यांना विचारणा

2 एप्रिल - 
एकनाथ शिंदेंच्या काळात कामं झाली
नसल्याची टीकाही गणेश नाईकांनी
केलेली

27 जून
नवी मुंबईचे वैरी बाहेरचे आहेत,
असं म्हणत नाईकांचा एकनाथ
शिंदेंवर अप्रत्यक्ष निशाणा

18 ऑगस्ट
एकनाथ शिंदेंना लॉटरी लागली आणि
मुख्यमंत्री झाले, कमावलेलं टिकवता
आलं पाहिजे, नाईकांचा टोला

गणेश नाईकांच्या जनता दरबारामुळे शिवसेनेत अस्वस्थता आहे. नाईकांचा जनता दरबार बंद करण्यासाठी नवी मुंबईतील शिवसेनेच्या पदाधिका-यांनी न्यायालयाचंही दार ठोठावलं होतं. गणेश नाईकांच्या टीकेला शिवसेनेच्या नेत्यांनीही अनेकदा आक्रमकपणे उत्तरं दिलीयेत. आता नाईकांनी जिल्हा नियोजन बैठकीला दांडी मारल्याने हा संघर्ष आणखी वाढण्याची चिन्ह आहेत.

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

