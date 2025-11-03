'या' आमदारांचा राजीनामा मागणार का? मुस्लिम दुबार मतदानाचा उल्लेख करत भाजपाने यादीच वाचली

BJP Ashish Shelar Slams Thackeray Brothers MVA Over Muslim Double Voting: निवडणूक यंत्रणा, कर्मचारी यांवर दबाव टाकण्याचा उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे व मविआचा प्रयत्न आहे असं म्हणत भारतीय जनता पार्टीचे नेते आणि आमदार आशिष शेलार यांनी विरोधकांवर निशाणा साधला. मुंबईत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये मुद्दाम विरोधकांकडून हिंदू आणि मराठी मतदारांचाच दुबार मतदार म्हणून उल्लेख केला जात असल्याचा दावा करत हा व्होट जिहाद असल्याचं म्हटलं आहे. "लोकसभेत आम्हाला विजय मिळाला हे महाविकास आघाडीने मांडले. महाविकास आघाडीला 2 कोटी 50 लाख मते मिळाली. आम्हाला मिळाली 2 कोटी 48 लाख मते म्हणजे अंतर होते 2 लाखांचे! त्याच लोकसभा निवडणुकांमधील 31 मतदारसंघाच्या यादी पाहिली. या मोजक्या 31 विधानसभा अल्पसंख्याक मुस्लिम दुबार मतदार ही 2 लाख 25 हजार आहेत. मग तुम्ही व्होट चोरी केली? असा प्रश्न विचारायचा का?" असा सवाल आशिष शेलार यांनी उपस्थित केला आहे. तसेच पुढे बोलताना शेलार यांनी, "आम्ही अभ्यास करतोय," असं म्हणत भविष्यात अजून गौप्यस्फोट केले जातील असा सूचक इशारा दिला.
"ही दुबार नावे नसती तर तुमचा निकाल काय लागला असता?"असा सवाल शेलार यांनी महाविकास आघाडीबरोबरच राज ठाकरेंना विचारला. "अजून पुरावे हवे असतील तर देतो, मतदारसंघ व मतदारांची नावे राज ठाकरे तुम्ही घेतली. मी उत्तर देतो. रोहित पवार निवडून आले त्या मतदारसंघात 5 हजार मतदार हे मुस्लिम दुबार आहेत. नाना पटोले हे साकोलीतून निवडून आले 208 मतांनी. त्याच मतदारसंघात 400 हून अधिक मुस्लिम दुबार मतदार आहेत. त्यांचा राजीनामा मागणार का?" असा सवाल शेलार यांनी उपस्थित केला आहे.
"संदीप क्षिरसागर यांच्या मतदारसंघात, जितेंद्र आव्हाड आमचे कसले? त्यांच्या मतदारसंघात 30 हजार दुबार मतदार आहेत. राज ठाकरे व उद्धव ठाकरे तुमच्या चष्माचा रंग आता हिरवा झाला आहे का?" असा टोला शेलार यांनी लगावला. "मुंबादेवीत 11 हजार दुबार मतदार आहेत. मालाड पश्चिम 6 हजार मतांनी अस्लम शेख निवडून आले, 17 हजार दुबार मते आहेत. माझा भाऊ पण होता तिथे, मतचोरी असती तर निवडून आणला असता ना," असं शेलार म्हणाले.
"दुबार मतदार बडवणार हे हिंदू व दलित मतदारांची नावे घेऊन सांगणार. वांद्रे पूर्व पण आहे. यातील दुबार मुस्लिम मतदारांबाबत वेगळा न्याय का? त्यांची आरती ओवाळायची का? धुळ्यात लोकसभा निवडणुकीत 3 हजार मतांनी आमचा पराभव झाला. 67 हजार बीडमध्ये दुबार तर पंकजा मुंडेंचा पराभव 6 हजार मतांनी झाला. 16 हजार मतांनी वर्षाताई निवडून आल्या तर 39 हजार दुबार मतदार आहेत. वर्षाताई राजीनामा देणार का?" असा सवाल शेलारांनी उपस्थित केला.
"संजय पाटील यांचा उद्धव ठाकरे राजीनामा घेणार का? राज ठाकरे भूमिका काय? ही सगळी मंडळी आहेत, यांच्या भूमिका आहे त्या मराठी मतदार हिंदू व दलित मतदार दुबार शोधण्याची आहे. मुस्लिम दुबार मतांवर पांघरूण घालण्याची आहे," असा आरोप शेलारांनी केला आहे. शेलार यांनी पुढे महाविकास आघाडीचे आमदार आणि त्यांच्या विजयी मतांची आघाडी व त्या मतदारसंघातील दुबार मुस्लिम मतांची यादीच सादर केली. ही यादी खालीलप्रमाणे:
> 149 : मुंब्रा विधानसभा: जितेंद्र आव्हाड
30,601 दुबार मुस्लिम मते
> 254 : माळशिरस विधानसभा : उत्तम जानकर
4399 दुबार मुस्लिम मते
> 100 : घनसावंगी विधानसभा : राजेश टोपे
11,751 दुबार मुस्लिम मते
केवळ 2309 मतांनी येथे शिवसेना निवडून आली.
> 235 : लातूर शहर : अमित देशमुख
20,613 दुबार मुस्लिम मते
> 178 : धारावी : ज्योती गायकवाड
10,689 दुबार मुस्लिम मते
> 186 : मुंबादेवी : अमीन पटेल
11,126 दुबार मुस्लिम मते
> 57 : उत्तर नागपूर : नितीन राऊत
8342 दुबार मुस्लिम मते
> 162 : मालाड पश्चिम : अस्लम शेख
17,007 दुबार मुस्लिम मते
ते जिंकले 6227 मतांनी.
> 96 : परभणी : राहुल पाटील
13,313 दुबार मुस्लिम मते
> 156 : विक्रोळी : सुनील राऊत
3450 दुबार मुस्लिम मते.
किमान सुनील राऊतांकडून ही अपेक्षा नव्हती.
> 175 : कलिना : संजय पोतनीस
6973 दुबार मुस्लिम मते
जिंकले 5008 मतांनी
> 158 : जोगेश्वरी पूर्व : अनंत नार
6441 दुबार मुस्लिम मते
जिंकले 1541 मतांनी
> 29 : बाळापूर : नितीन देशमुख
5251 दुबार मुस्लिम मते
> 159 : दिंडोशी : सुनील प्रभू
5347 दुबार मुस्लिम मते
6182 मतांनी जिंकले
> 242 : धाराशिव : कैलास पाटील
11,242 दुबार मुस्लिम मते
महाविकास आघाडी आणि ठाकरेंवर टीका करताना, "यांची भूमिका संशयास्पद खालच्या स्तरावर निवडणूक जिंकण्याच्या प्रयत्नांची आहे. तुम्ही मविआ व मनसे यांनी एसआयआरला समर्थन द्या! दर मतदार यादी बाबत प्रामाणिक असाल तर समर्थन द्या! काँग्रेससारखी दुतोंडी भूमिका घेऊ नका. नागरिक जागरुक आहेत," असंही शेलार म्हणाले.
"मुस्लिम दुबार पांघरुनाखाली ठेवायचा हा प्रयत्न आहे. आत्मपरिक्षण करा. तुमचा आलेख काय चाललाय. बिहारी मतदारांविरुद्ध तुम्ही भूमिका घेतली. मग हिंदी भाषिकांवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला. जैन व गुजरातीविरुद्ध आंदोलन केले. आता भोईर, पाटील या हिंदू दलित मतदारांविरुद्ध भूमिका मांडण्याचे पाप राज ठाकरे तुम्ही करताय. या थराला जाऊ नका. आमच्या विरोधात जा पण विचार वापसी करा," असा खोचक सल्ला शेलार यांनी राज ठाकरेंना दिला.