Marathi News
'नवी मुंबई आमच्या बापाची'; भाजप नेते सागर नाईकांचं वादग्रस्त वक्तव्य

हा कारभार मनमानी असून महापालिका बापाची असल्यासारखं वागणं असल्याची टीका विरोधी पक्षनेते विजय चौगुलेंनी केलीय.  

नेहा चौधरी | Updated: Feb 23, 2026, 09:53 PM IST
नवी मुंबई महापालिकेत परिवहन समिती सदस्य निवडीवेळी गदारोळ झालाय. भाजपनं सर्वच्या सर्व सदस्यपदी भाजप नगरसेवकांची निवड केलीय. नाईक कुटुंब नवी मुंबई महापालिका आपल्या बापाची असल्यासारखी मनमानी करत असल्याचा आरोप शिवसेनेनं केलाय. दरम्यान यानंतर सागर नाईक आणि चौगुलेंमध्ये चांगलीच जुंपलीय. 

नवी मुंबई महापालिकेच्या राजकारणात आता बाप हा शब्द रुढ होऊ पाहतोय की काय अशी परिस्थिती निर्माण झालीय. भाजप आणि शिवसेना नेते एकमेकांचे बाप काढू लागलेत. परिवहन समितीच्या निवडीत भाजपनं मनमानी केल्याचा आरोप शिवसेनेनं केलाय. परिवहन समितीच्या सर्वच्या सर्व 12 सदस्यपदांवर भाजपच्या नेत्यांची वर्णी लावलीये. हा कारभार मनमानी असून महापालिका बापाची असल्यासारखं वागणं असल्याची टीका विरोधी पक्षनेते विजय चौगुलेंनी केलीय.

नवी मुंबईचे सभागृह नेते सागर नाईक यांनी विजय चौगुलेंच्या आरोपांना उत्तर दिलंय. नवी मुंबई आमच्या बापाची असल्याचं सागर नाईक यांनी ठणकावून सांगितलंय.

शिवसेना खासदार नरेश म्हस्केंनी भाजपवर मनमानीचा आरोप केला असून या प्रकरणी लवकरच स्टे आणणार असल्याची ग्वाही म्हस्केंनी दिलीय.

राजकारणात नेत्यांच्या वागण्या बोलण्यात एक मर्यादा असते. पण नवी मुंबईचे राजकीय नेते एकमेकांचे बाप काढू लागलेत. विधिमंडळात मित्रपक्ष असलेले भाजप-शिवसेनेचे नेते नवी मुंबईत एकमेकांचे पक्के वैरी असल्यासारखे वागू लागलेत.

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
BJPsagar naikcontroversial statementnavi mumbaiMaharashtra Politics

