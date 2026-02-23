'नवी मुंबई आमच्या बापाची'; भाजप नेते सागर नाईकांचं वादग्रस्त वक्तव्य

नवी मुंबई महापालिकेत परिवहन समिती सदस्य निवडीवेळी गदारोळ झालाय. भाजपनं सर्वच्या सर्व सदस्यपदी भाजप नगरसेवकांची निवड केलीय. नाईक कुटुंब नवी मुंबई महापालिका आपल्या बापाची असल्यासारखी मनमानी करत असल्याचा आरोप शिवसेनेनं केलाय. दरम्यान यानंतर सागर नाईक आणि चौगुलेंमध्ये चांगलीच जुंपलीय.
नवी मुंबई महापालिकेच्या राजकारणात आता बाप हा शब्द रुढ होऊ पाहतोय की काय अशी परिस्थिती निर्माण झालीय. भाजप आणि शिवसेना नेते एकमेकांचे बाप काढू लागलेत. परिवहन समितीच्या निवडीत भाजपनं मनमानी केल्याचा आरोप शिवसेनेनं केलाय. परिवहन समितीच्या सर्वच्या सर्व 12 सदस्यपदांवर भाजपच्या नेत्यांची वर्णी लावलीये. हा कारभार मनमानी असून महापालिका बापाची असल्यासारखं वागणं असल्याची टीका विरोधी पक्षनेते विजय चौगुलेंनी केलीय.
नवी मुंबईचे सभागृह नेते सागर नाईक यांनी विजय चौगुलेंच्या आरोपांना उत्तर दिलंय. नवी मुंबई आमच्या बापाची असल्याचं सागर नाईक यांनी ठणकावून सांगितलंय.
शिवसेना खासदार नरेश म्हस्केंनी भाजपवर मनमानीचा आरोप केला असून या प्रकरणी लवकरच स्टे आणणार असल्याची ग्वाही म्हस्केंनी दिलीय.
राजकारणात नेत्यांच्या वागण्या बोलण्यात एक मर्यादा असते. पण नवी मुंबईचे राजकीय नेते एकमेकांचे बाप काढू लागलेत. विधिमंडळात मित्रपक्ष असलेले भाजप-शिवसेनेचे नेते नवी मुंबईत एकमेकांचे पक्के वैरी असल्यासारखे वागू लागलेत.