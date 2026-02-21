English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • आता तरी मनसेने उद्धव ठाकरेंकडून अपेक्षा करू नका, संदीप देशपांडेंच्या स्टेटसनंतर आता संतोष धुरींनी काय दिला सल्ला?

Santosh Dhuri Advice to MNS:  उद्धव ठाकरे सवयीप्रमाणे वागले असे संतोष धुरी म्हणाले. 'अपेक्षा करू नका, मनसेनं स्वत:चा पक्ष वाढवावा', असा सल्ला भाजप नेते संतोष धुरीं यांनी मनसेच्या नेत्यांना दिलाय.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Feb 21, 2026, 11:07 AM IST
संतोष धुरी

Santosh Dhuri Advice to MNS: स्वीकृत नगरसेवकवरून संतोष धुरींनी उद्धव ठाकरेंना टोला लगावलाय.  उद्धव ठाकरे सवयीप्रमाणे वागले असे संतोष धुरी म्हणाले. 'अपेक्षा करू नका, मनसेनं स्वत:चा पक्ष वाढवावा', असा सल्ला भाजप नेते संतोष धुरीं यांनी मनसेच्या नेत्यांना दिलाय.  निवडणुकीनंतर मनसेत नाराजी असल्याचा दावा त्यांनी केलाय. तसेच ठाकरेंच्या युतीचं काय होणार लवकरच कळेल, असेही संतोष धुरी म्हणाले. 

झी 24 तासशी साधलेल्या  संवादात भाजप नेते संतोष धुरी यांनी संतोष धुरी यांनी उद्धव ठाकरेंवर निशाणा साधलाय. मनसेने स्वीकृत नगरसेवक पदाची अपेक्षा उद्धव ठाकरेंकडून केली होती. त्यामुळे कोत्या मनोवृत्तीचा कोण आहे? हे सांगायची गरज नाही. ते सवईप्रणाने वागले, आता तरी त्यांच्याकडून अपेक्षा करू नका, असे संतोष धुरी म्हणाले. 

मनसेने स्वतःचा पक्ष वाढवावा.संदीप देशपांडेंनी शेअर केलेलं स्टेटस ही मनसेतील अनेकांची भावना आहे. निवडणूक निकालामुळे मनसेत नाराजी असल्याचा धुरींचा दावा आहे. ठाकरे बंधूंच्या युतीचं काय होईल लवकरच कळेल, असे सूचक विधान भाजप नेते संतोष धुरीं यांनी केले. 

काय नेमकं प्रकरण?

कोत्या मनाच्या प्रवृत्तीकडून कधीही स्वीकृतीची अपेक्षा बाळगू नये, असं व्हॉट्सअप स्टेटस मनसे नेते संदीप देशपांडे यांनी ठेवलंय. स्टेटच्या माध्यमातून देशपांडे यांनी ठाकरे गटाला टोला लगावला. ठाकरे गटाने तीन स्वीकृत नगरसेवक महापालिकेत पाठवण्याचा निर्णय घेतला. त्यांनतर संदीप देशपांडे यांनी स्टेटसच्या माध्यमातून खोचक टोला लगावला. स्वीकृत नगरसेवक पद मिळावे म्हणून ठाकरे शिवसेना आणि मनसे पक्षातील नेत्यांची चर्चा पण ठाकरे सेनेकडून उत्तरच नसल्याची माहिती मनसेच्या वरिष्ठ सूत्रांनी दिली. ठाकरे-मनसे युतीत स्वीकृत नगरसेवक पदावरून मिठाचा खडा पडलाय. युतीत तीन पैकी एक स्वीकृत नगरसेवक मनसेला मिळावा यासाठी पक्ष आग्रही होता. याबाबत मनसे नेत्यांनी ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या वरिष्ठ नेत्यांकडे चर्चा करून प्रस्तावही दिला होता, अशी माहिती मनसेच्या सूत्रांनी दिली. 

प्रस्ताव पक्षप्रमुखांना सांगून कळवतो, असे  मनसे नेत्यांना सांगण्यात आले होते पण कोणतेही उत्तर स्वीकृत नगरसेवक च्या प्रस्तावा बाबत देण्यात न आल्याची सूत्रांची माहिती आहे. 25 तारखेला स्वीकृत नगरसेवकांची नावे घोषित केली जातील. त्यामुळे युतीत लढलेल्या मनसेला सध्या तरी स्वीकृत नगरसेवक देण्यासंदर्भात कुठलाही विचार ठाकरेंच्या शिवसेनेने केला नसल्याचे आता तरी चित्र आहे.याच मुद्द्यावर मनसेचे मुंबई शहर अध्यक्ष संदीप देशपांडे यांनी व्हॉट्सअप स्टेटसच्या माध्यमातून ठाकरे गटाला डिवचले.

