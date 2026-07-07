'काल झाडावर होतं, आज मॅनहोल झालं,' म्हणत हसणाऱ्या अमित साटमांचे विधानसभेत स्पष्टीकरण; सांगितलं नेमकं काय घडलं!

मुंबईतील पावसामुळे झालेल्या मृत्यूंच्या पार्श्वभूमीवर विधानसभेत भाजप आमदार अमित साटम यांच्या वक्तव्याचा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला. या व्हिडीओमध्ये ते मृत्यूच्या घटनेवर हसल्याचा आरोप करण्यात आला. त्यानंतर विरोधकांनी त्यांच्यावर तीव्र टीका केली. हा व्हिडीओ विविध सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर वेगाने पसरल्याने राजकीय वातावरणही तापले.
या संपूर्ण प्रकरणावर सभागृहात उत्तर देताना अमित साटम यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, मी कोणत्याही व्यक्तीच्या मृत्यूची खिल्ली उडवलेली नाही. व्हायरल करण्यात आलेला व्हिडीओ अपूर्ण असून त्याचा संदर्भ बदलून दाखवण्यात आला आहे, असा त्यांचा दावा आहे. आपल्या वक्तव्याचा चुकीचा अर्थ लावून जनतेमध्ये गैरसमज निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाला असल्याचेही त्यांनी म्हटले.
या व्हिडीओनंतर विरोधी पक्षातील नेत्यांनी साटम यांच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले. मुंबईतील पावसामुळे नागरिकांचा मृत्यू होत असताना अशा प्रकारची प्रतिक्रिया असंवेदनशील असल्याचा आरोप करण्यात आला. काही नेत्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणाची दखल घ्यावी आणि योग्य कारवाई करावी, अशी मागणी केली. त्यामुळे हा विषय केवळ सोशल मीडियापुरता मर्यादित न राहता राजकीय चर्चेचाही केंद्रबिंदू ठरला.
मुंबई आणि परिसरात सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे झाडे कोसळणे, उघड्या मॅनहोलमध्ये पडणे, पाणी साचणे आणि इतर दुर्घटनांमध्ये अनेक नागरिकांचा जीव गेला आहे. या घटनांमुळे महापालिका यंत्रणा, सार्वजनिक सुरक्षितता आणि आपत्ती व्यवस्थापनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहेत. त्यामुळे या संवेदनशील पार्श्वभूमीवर कोणत्याही लोकप्रतिनिधीच्या वक्तव्याकडे नागरिक गांभीर्याने पाहत आहेत.
अमित साटम यांनी संपूर्ण भाषण न पाहता केवळ काही सेकंदांचा व्हिडीओ प्रसारित करण्यात आल्याचा आरोप केला. एखाद्या भाषणातील निवडक भाग व्हायरल केल्यामुळे वस्तुस्थिती वेगळी भासू शकते, असे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे कोणतीही माहिती किंवा व्हिडीओ पाहताना त्याचा संपूर्ण संदर्भ तपासणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी सूचित केले. दरम्यान, या प्रकरणामुळे सोशल मीडियावरील माहितीची विश्वासार्हता आणि तथ्य पडताळणीचा मुद्दाही पुन्हा चर्चेत आला.
या घटनेनंतर राज्यातील सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांची मालिका सुरू झाली आहे. एका बाजूला विरोधकांनी नागरिकांच्या मृत्यूबाबत सरकारच्या संवेदनशीलतेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत, तर दुसरीकडे अमित साटम यांनी स्वतःवरील आरोप फेटाळून लावत चुकीच्या पद्धतीने आपली प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे म्हटले आहे. या वादामुळे विधानसभेतील चर्चेसोबतच सोशल मीडियावरही तीव्र प्रतिक्रिया उमटत असून, या प्रकरणाकडे राज्याच्या राजकारणात महत्त्वाच्या घडामोडींपैकी एक म्हणून पाहिले जात आहे.