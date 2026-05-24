'हिंदीपण बोलता आलं पाहिजे', भाजप आमदाराला हिंदीचा गोडवा?; रिक्षा टॅक्सी चालकांना काय केलं आवाहन?

Kalidas Kolambkar On Hindi: जस मराठी बोलता येत तसंच हिंदी बोलता पण आले पाहिजे, असं विधान भाजप आमदार कालिदास कोळंबकर यांनी केलंय. यामुळे राज्यातील जनतेचे लक्ष या विधानाकडे गेलंय. राज्यात रिक्षा, टॅक्सी चालकांना मराठीची शिकवण दिली जात असताना कालिदास कोळंबकर यांच्या विधानाने साऱ्यांचे लक्ष वेधले आहे. काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.
सध्या भारतीय जनता पार्टी पक्षाकडून रिक्षा टॅक्सी चालक अमराठी भाषिकांना मराठीचे धडे दिले जात आहेत. असाच एक कार्यक्रम वडाळा येथील किडवाई नगर मध्ये 23 मे ला पार पडला. 'मराठी बोला. महाराष्ट्र जोडा'. 'बघताय काय? सामील व्हा.' या घोषवाक्यखाली अमराठी भाषिकांना मराठीचे धडे किंवा जुजबी मराठी शिकण्यासाठीची प्रशासनाने तयार केलेली पुस्तिका देण्यात आली. या कार्यक्रमाला भाजपचे वडाळ्यातील स्थानिक आमदार कालिदास कळमकर यांनीही उपस्थिती लावली. या कार्यक्रमात कोळंबकरांनी हिंदीतून भाषण केलं तर जसा मराठी बोलता येत तसंच हिंदी बोलता पण आले पाहिजे असा सूर उंचावला. देश पातळीचा संदर्भ देत देशात आपण कुठेपण जाणार. बेंगलोरला जाणार, कर्नाटकला जाणार तिथे मराठी नही चलेगा हिंदी चलेगा. जे आहे ते आहे हे नाटक नाही पाहिजे, असे असे मत त्यांनी मांडले
माझा वर्ल्ड रेकॉर्ड झाला आहे. कालिदासजी तुम्ही 52 जातीच्या मतदारसंघात कसे जिंकून येतात? असा प्रश्न मला पंतप्रधान मोदींनी विचारला. तेव्हा मी त्यांना सांगितलं तेव्हा मी त्यांचा काम विचारतो मी जात-पात बघत नाही. जात पात धंदा माझ्याकडे चालत नाही, असे उत्तर दिल्याचे त्यांनी सांगितले.
महाराष्ट्राच्या राजकारणात ठळक ओळख निर्माण करणारे आमदार कालिदास कोळंबकर हे अनुभवी आणि सातत्याने जनतेशी जोडलेले नेते म्हणून ओळखले जातात. ते मुंबईतील वडाळा विधानसभा मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करतात आणि अनेक वर्षांपासून सक्रिय राजकारणात आहेत. कालिदास कोळंबकर यांनी आपल्या राजकीय कारकिर्दीत अनेक चढ-उतार पाहिले असूनही त्यांनी मतदारसंघात मजबूत पकड कायम ठेवली आहे. ते सुरुवातीला काँग्रेस पक्षाशी संबंधित होते, मात्र नंतर त्यांनी शिवसेनेत प्रवेश केला. त्यांच्या या राजकीय प्रवासामुळे ते विविध विचारसरणींमध्ये काम करण्याचा अनुभव असलेले नेते म्हणून ओळखले जातात.त्यांची खास ओळख म्हणजे स्थानिक पातळीवरील कामांवर दिलेला भर. पाणी, रस्ते, गृहनिर्माण आणि मूलभूत सुविधा यांसारख्या प्रश्नांवर त्यांनी सातत्याने काम केले आहे. त्यामुळेच मतदारसंघातील सामान्य नागरिकांमध्ये त्यांचा संपर्क आणि विश्वास टिकून आहे.कोळंबकर यांची निवडणूक जिंकण्याची क्षमता ही त्यांची मोठी ताकद मानली जाते. अनेक निवडणुकांमध्ये त्यांनी विजय मिळवून आपली लोकप्रियता सिद्ध केली आहे. त्यांच्या कामकाजाची शैली साधी आणि थेट असून, ते जनतेच्या समस्या प्रत्यक्ष ऐकून सोडवण्यावर भर देतात.राजकीय विश्लेषकांच्या मते, कालिदास कोळंबकर हे मुंबईतील ‘ग्राउंड लेव्हल’वर काम करणारे नेते आहेत. बदलत्या राजकीय समीकरणांमध्येही त्यांनी आपली वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. आगामी काळातही त्यांच्या भूमिकेकडे राज्याच्या राजकारणात लक्ष लागलेले असेल.