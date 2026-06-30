'ही फक्त झाकी आहे, अजून ऑपरेशन बाकी आहे', उद्धव ठाकरेंचा पहिला आमदार फुटल्यानंतर आमदार प्रवीण दरेकरांचं सूचक विधान

महाराष्ट्राच्या राजकारणात उद्धव ठाकरेंना पुन्हा एकदा झटका लागला आहे. एकनाथ शिंदे यांनी पुन्हा एकदा उद्धव ठाकरेंना जोरदार धक्का दिला आहे. सहा खासदारांना फोडल्यानंतर उद्धव ठाकरेंचा पहिला आमदाराने त्यांची साथ सोडली आहे. ऑपरेशन टायगर सुरु झाल्यापासून खासदारांनंतर उद्धव ठाकरे यांचे आमदार फुटणार आहे, अशी चर्चा रंगली होती. त्याचे उत्तर आज एकनाथ शिंदेंनी सचिन अहिर यांच्या रुपाने दिली आहे. सचिन अहिर हे ठाकरे कुटुंबाचे विश्वासू, निकटवर्तीय असल्याने हा उद्धव ठाकरेंसाठी सर्वात मोठा धक्का मानला जातोय.
भाजपचे आमदार प्रवीण दरेकर यांनी उद्धव ठाकरेंचा आमदार फुटला असल्याची पहिली बातमी पत्रकारांना दिली होती. त्यानंतर काही क्षणातच एकनाथ शिंदेंच्या गटाकडून सचिन अहिरे यांनी विधान परिषदेचं उपसभापती पदासाठी उमेदवारी अर्ज भरल्याचा फोटो समोर आला. वरळीसोबत मुंबईत सचिन अहिर यांच्या पक्ष प्रवेशाने एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेची ताकद वाढली आहे. सचिन अहिर यांच्या फुटल्यामुळे उद्धव ठाकरेंसाठी व्यक्तिगत मोठा धक्का मानला जातोय. तर 2022 नंतर उद्धव ठाकरेंचा पहिलाच आमदाराने अशी त्यांची साथ सोडली आहे.
सचिन अहिर फुटल्यानंतर भाजपचे विधान परिषदेतील आमदार प्रवीण दरेकर यांनीची पहिली प्रतिक्रिया अतिशय बोलकी होती. ते म्हणाले की, ये तो झाकी हैं त्यांचं बरच ऑपरेशन अजून बाकी आहे. त्यांच्या या वक्तव्यानंतर उद्धव ठाकरेंना अजून किती धक्के बसणार हे येणारा काळच सांगणार आहे. कारण महायुतीमधील अनेक नेते ऑपरेशन टायगर अजून सुरुच असून उद्धव ठाकरेंचे अनेक आमदार आमच्या संपर्कात असल्याचा दावा त्यांनी वारंवार केला आहे. त्यामुळे भविष्यात उद्धव ठाकरेंचे किती आमदार फुटणार हे बघावं लागेल.
तर प्रवीण दरेकर पुढे म्हणाले की, सभागृहामध्ये विधान परिषदेचं उपसभापती हा अनेक वेळा विरोधीपक्षाचा झाला आहे. जर एवढा मोठा निर्णय होतो, पूर्व तयारी केल्याशिवाय एकनाथ शिंदे असा निर्णय घेत नाहीत. परिषद असेल विधानसभा असेल ही फक्त झाकी हैं त्यांचं बरच ऑपरेशन अजून बाकी आहे. पुढे ते म्हणाले की, जेव्हा एवढा मोठ्या पदाचा अर्ज भरला जातो, तेव्हा कायदेशीर अचडणीच्या सर्व शक्यता पडताळूनच अशा प्रकारचे निर्णय घेतले जातात. त्यामुळे कायदेशीर कोणतीही अडचण येणार नाही.