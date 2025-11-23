English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
पतीचे अनैतिक संबंध, 9 महिन्यांपूर्वी लग्न...; वरळीत नवविवाहितेने उचललं टोकाचं पाऊल

BJP Pankaja Munde PA Wife Suicide: मुंबईतल्या वरळी भागात आज एक धक्कादायक घटना घडली. एका तरुणीने आपल्या वरळीतल्याच राहत्या घरी  गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची बातमी समोर येते.

मानसी क्षीरसागर | Updated: Nov 23, 2025, 12:58 PM IST
Bjp Pankaja Munde Pa Wife Ended Her Life Due To Family Disputes

BJP Pankaja Munde PA Wife Suicide: भाजपच्या नेत्या आणि पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या स्वीय सहाय्यकाच्या पत्नीने आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. मुंबईतील वरळी या उच्चभ्रु वस्तीत ही घटना उघडकीस आली आहे. काही महिन्यांपूर्वीच दोघांचा विवाह झाला होता. नवविवाहितेच्या आत्महत्येनंतर तिच्या नातेवाईकांनी सासरच्या मंडळींकडून छळ होत असल्याचा आरोप केला आहे. 

मिळालेल्या माहितीनुसार, पीडित तरुणीने आपल्या वरळीतल्याच राहत्या घरी  गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची बातमी समोर येते. नऊ महिन्यांपूर्वी दोघांचा विवाह झाला होता. त्यानंतर या तरुणीने आत्महत्या केल्याने तिच्या कुटुंबीयांना धक्का बसला आहे.

कुटुंबीयांच्या म्हणण्याप्रमाणे नवीनच लग्न झालेल्या पतीचे दुसऱ्या मुलीशी संबंध असल्याचा त्यांना संशय आहे. म्हणूनच तिने आत्महत्या केल्याचा आरोप मुलीच्या मामांकडून करण्यात आला आहे. याप्रकरणी वडिलांनी पोलिसात तक्रार दिली असून FIR नोंदवून घेण्याची मागणी होत आहे. दरम्यान ही ही मुलगी डॉक्टर होती अशीही माहिती समोर येतेय. 

पीडित तरुणी ही डॉक्टर असून मुंबईतील केईएम रुग्णालयात कार्यरत होत्या. शनिवारी रात्री त्यांनी घरातच गळफास घेऊन आत्महत्या केली आहे.  या घटनेची माहिती मिळताच वरळी पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत मृतदेह ताब्यात घेतला असून शवविच्छेदनासाठी केईएम रुग्णालयात पाठवण्यात आला आहे. या प्रकरणी गुन्हा नोंद करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. 

FAQ

प्रश्न 1: मुंबईत कोणती धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे?

उत्तर: भाजपच्या नेत्या आणि पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या स्वीय सहाय्यकाच्या पत्नीने मुंबईतील वरळी या उच्चभ्रू वस्तीतील राहत्या घरी गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना समोर आली आहे.

प्रश्न 2: मृत तरुणीबद्दल कोणती माहिती समोर आली आहे?

उत्तर: मृत तरुणी डॉक्टर असून, ती मुंबईतील केईएम रुग्णालयात कार्यरत होती.

प्रश्न 3: या प्रकरणी कुटुंबीयांची काय मागणी आहे?

उत्तर: मुलीच्या वडिलांनी पोलिसात तक्रार दिली असून, सासरच्या मंडळींविरुद्ध छळाचा गुन्हा (FIR) नोंदवून घेण्याची मागणी ते करत आहेत.

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

