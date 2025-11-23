पतीचे अनैतिक संबंध, 9 महिन्यांपूर्वी लग्न...; वरळीत नवविवाहितेने उचललं टोकाचं पाऊल

BJP Pankaja Munde PA Wife Suicide: भाजपच्या नेत्या आणि पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या स्वीय सहाय्यकाच्या पत्नीने आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. मुंबईतील वरळी या उच्चभ्रु वस्तीत ही घटना उघडकीस आली आहे. काही महिन्यांपूर्वीच दोघांचा विवाह झाला होता. नवविवाहितेच्या आत्महत्येनंतर तिच्या नातेवाईकांनी सासरच्या मंडळींकडून छळ होत असल्याचा आरोप केला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, पीडित तरुणीने आपल्या वरळीतल्याच राहत्या घरी गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची बातमी समोर येते. नऊ महिन्यांपूर्वी दोघांचा विवाह झाला होता. त्यानंतर या तरुणीने आत्महत्या केल्याने तिच्या कुटुंबीयांना धक्का बसला आहे.
कुटुंबीयांच्या म्हणण्याप्रमाणे नवीनच लग्न झालेल्या पतीचे दुसऱ्या मुलीशी संबंध असल्याचा त्यांना संशय आहे. म्हणूनच तिने आत्महत्या केल्याचा आरोप मुलीच्या मामांकडून करण्यात आला आहे. याप्रकरणी वडिलांनी पोलिसात तक्रार दिली असून FIR नोंदवून घेण्याची मागणी होत आहे. दरम्यान ही ही मुलगी डॉक्टर होती अशीही माहिती समोर येतेय.
पीडित तरुणी ही डॉक्टर असून मुंबईतील केईएम रुग्णालयात कार्यरत होत्या. शनिवारी रात्री त्यांनी घरातच गळफास घेऊन आत्महत्या केली आहे. या घटनेची माहिती मिळताच वरळी पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत मृतदेह ताब्यात घेतला असून शवविच्छेदनासाठी केईएम रुग्णालयात पाठवण्यात आला आहे. या प्रकरणी गुन्हा नोंद करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
उत्तर: भाजपच्या नेत्या आणि पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या स्वीय सहाय्यकाच्या पत्नीने मुंबईतील वरळी या उच्चभ्रू वस्तीतील राहत्या घरी गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना समोर आली आहे.
उत्तर: मृत तरुणी डॉक्टर असून, ती मुंबईतील केईएम रुग्णालयात कार्यरत होती.
उत्तर: मुलीच्या वडिलांनी पोलिसात तक्रार दिली असून, सासरच्या मंडळींविरुद्ध छळाचा गुन्हा (FIR) नोंदवून घेण्याची मागणी ते करत आहेत.