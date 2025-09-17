मीनाताई ठाकरेंच्या पुतळ्यावर रंग फेकल्यानंतर भाजपाकडून पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाले 'निश्चित यामागे....'

BJP on Meenatai Thackeray Statue: मीनाताई ठाकरे यांच्या पुतळ्यावर लाल रंग फेकल्यानंतर दादरमधील शिवाजी पार्क परिसरात तणाव निर्माण झाला आहे. घटनेची माहिती मिळताच उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे मोठे नेते आणि शिवसैनिक तिथे जमा होण्यास सुरुवात झाली आहे. रंग फेकणाऱ्या आरोपीला तात्काळ अटक करावी अशी मागणी शिवसेनेकडून करण्यात आली आहे. कृपया आमच्या संयमाची परीक्षा घेऊ नये असा इशाराच शिवसेनेच्या नेत्या सुषमा अंधारे यांनी दिला आहे. यादरम्यान भाजपा नेते प्रवीण दरेकर यांनी यावर प्रतिक्रिया देताना हे विकृताचं काम असणार असं सांगितलं आहे.
"अशा प्रकारचं कृत्य झाल्यास त्याचा मी धिक्कार आणि निषेधच करतो. मीनाताई ठाकरे या वात्सल्यमूर्ती होत्या, त्यांना माँसाहेब म्हणायचे. त्यांना महाराष्ट्रात मातृतूल्य आदराचं स्थान होतं. त्यामुळे एखाद्या विकृत मानसिकतेतून हे झालं असावं. एखादा विकृत मानसिकतेचाच हे करु शकतो. पोलीस त्याचा शोध घेतील. सीसीटीव्हीच्या आधारे पोलीस त्याला पकडून सर्वांसमोर आणतील असा मला विश्वास आहे. निश्चित यामागे तणाव किंवा इतर काही उद्देश असावा. लवकरात लवकर तपास करुन प्रकऱण मार्गी लावावं असं माझंही पोलिसांना आवाहन आहे," असं प्रवीण दरेकर यांनी म्हटलं आहे.
दादरमधील शिवाजी पार्क येथे अगदी शिवसेना भवनच्या समोरच मीनाताई ठाकरेंचा अर्धाकृती पुतळा आहे. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंचं घरही पुतळ्यापासून थोड्याशा अंतरावर आहे. या पुतळ्यावर एका अज्ञात व्यक्तीने लाल रंग फासण्याचा प्रयत्न केला असा ठाकरेंच्या शिवसेनेचा आरोप आहे. माहिती मिळताच शिवसैनिक घटनास्थळी दाखल झाले आणि पुतळ्याची साफसफाई सुरु केली. दरम्यान तणाव निर्माण झाल्याने पोलीसही घटनास्थळी दाखल झाले असून सुरक्षा वाढवली आहे.
"एखादी मनोरुग्ण किंवा विकृत मानसिकतेची व्यक्तीच असं करु शकते. जो सामान्य माणूस आहे तो कोणत्याही जातीचा, धर्माचा, पक्षाचा असो तो आपल्यात हयात नसलेल्या व्यक्तीबद्दल इतक्या घृणास्पद पद्धतीने वागू शकत नाही. अशा विकृतांचं काय करायचं हे सरकारने ठरवावं. सीसीटीव्हीच्या आधारे ताब्यात घेणं आणि सामाजिक आरोग्य बिघडणार नाही यासाठी तात्काळ कारवाई करणं गृहमंत्रालयाची जबाबदारी आहे. हे जमत नसेल तर तसं जाहीर करावं," असं सुषमा अंधारे यांनी म्हटलं आहे.
पुढे त्यांनी म्हटलं आहे की, "12 तासाच्या आत ती व्यक्ती समोर हजर राहिली पाहिजे. ज्याने कोणी केलं हे कळलं पाहिजे, निवडणुकीच्या राजकारणासाठी कोणी हे गलिच्छ कृत्य करत असे तर तेदेखील किळसवाणं आणि घृणास्पद आहे. त्यांच्या बुद्धीची कीव करावी. जरी एका मोठ्या राजकारण्याच्या पत्नी असल्या तरी मीनाताई ठाकरे पक्षीय राजकारण, वादात पडल्या नाहीत. त्यांनी संपूर्ण आयुष्यात कोणतंही राजकीय विधान केलं नाही. असं असतानाही इतका तिरस्कार, घृणास्पद प्रकार शिवसैनिकांच्या भावना दुखावणारं आहे. तात्काळ संबंधितावर कारवाई करावी. कृपया आमच्या संयमाची परीक्षा घेऊ नये".