/अमित ठाकरेंविरोधात भाजप रस्त्यावर; शिवतीर्थबाहेर मनसैनिकांची गर्दी, पुण्यात 2 अटक, मोठ्या घडामोडींना सुरुवात!

पुण्यातील शासकीय महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांच्या कार्यालयातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा फोटो हटवल्याच्या प्रकरणावरून महाराष्ट्रातील राजकारण तापलं आहे. या प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय जनता युवा मोर्चाने मनसे नेते अमित ठाकरे यांच्याविरोधात मुंबईतील माहिम परिसरात आंदोलन पुकारलं आहे. संभाव्य तणावाच्या पार्श्वभूमीवर दादर-माहिम परिसरात पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. दरम्यान, पुणे पोलिसांनी अमित ठाकरे यांच्यासह २० ते २५ जणांविरोधात गुन्हा दाखल केल्यानंतर दोन मनसैनिकांना अटक केली आहे.
पुण्यातील शासकीय महाविद्यालयातील प्राचार्यांच्या कार्यालयातून नरेंद्र मोदी यांचा फोटो हटवल्याच्या आरोपावरून भाजप युवा मोर्चाने अमित ठाकरे यांच्याविरोधात आंदोलनाची हाक दिली आहे. हे आंदोलन मुंबईतील माहिम परिसरात करण्यात येत आहे. या प्रकरणामुळे मनसे आणि भाजपमधील राजकीय संघर्ष आणखी तीव्र होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
भाजपचे आंदोलक शिवतीर्थाच्या दिशेने येण्याची शक्यता लक्षात घेऊन मनसैनिकांनीही राज ठाकरे यांच्या शिवतीर्थ निवासस्थानाबाहेर जमण्यास सुरुवात केली. शिवतीर्थ परिसरात पोलिसांचा मोठा फौजफाटा तैनात करण्यात आला आहे. राज ठाकरे यांच्या निवासस्थानाशेजारील कार्यालयाबाहेरही सुरक्षा वाढवण्यात आली आहे. दादर-माहिम परिसरात दोन्ही पक्षांचे कार्यकर्ते आमनेसामने येऊ नयेत, यासाठी पोलिसांकडून खबरदारी घेतली जात आहे.
दरम्यान, पुण्यातील चतु:शृंगी पोलीस ठाण्यात अमित ठाकरे यांच्यासह मनसेच्या सुमारे २० ते २५ कार्यकर्त्यांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणात पोलिसांनी रात्री उशिरा दोन मनसैनिकांना अटक केली. प्रशांत कनोजिया आणि विक्रांत भिलारे अशी अटक करण्यात आलेल्या दोघांची नावे आहेत. या कारवाईनंतर मनसेकडून पोलिसांच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.
पुण्यातील शासकीय महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांच्या कार्यालयातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा फोटो हटवल्याचा आरोप या वादाच्या केंद्रस्थानी आहे. या घटनेनंतर अमित ठाकरे आणि मनसे कार्यकर्त्यांची भूमिका, त्यानंतर झालेली कारवाई आणि आता भाजपने पुकारलेलं आंदोलन यामुळे प्रकरणाला राजकीय रंग आला आहे. मात्र, फोटो हटवण्याच्या घटनेमागील संपूर्ण परिस्थिती आणि त्यासंदर्भातील संबंधित पक्षांची अधिकृत भूमिका स्वतंत्रपणे पाहणं महत्त्वाचं आहे.
गुन्हा दाखल करण्याच्या प्रक्रियेत वापरण्यात आलेल्या भाषेवरून मनसेने महाराष्ट्र पोलिसांवर सोशल मीडियाच्या माध्यमातून टीका केली आहे. गुन्ह्याच्या कागदपत्रात ‘वडील का नाम’ असा हिंदी-मराठी मिश्र उल्लेख केल्याचा दावा मनसेने केला आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या कामकाजाची भाषा मराठी असताना अशा प्रकारची भाषा का वापरण्यात आली, असा सवाल संघटनेने उपस्थित केला आहे.
अमित ठाकरे हे मराठी भाषेच्या मुद्द्यावर सातत्याने भूमिका मांडत असताना गुन्ह्याच्या कागदपत्रात अशा प्रकारचा उल्लेख करण्यात आल्याबद्दल मनसेने नाराजी व्यक्त केली आहे. हा प्रकार जाणीवपूर्वक करण्यात आला आहे का, असा सवालही पक्षाकडून करण्यात आला. संबंधित कागदपत्रातील भाषा दुरुस्त करून सुधारित स्वरूपात कागदपत्र देण्याची मागणी मनसेने केली आहे. हा दावा मनसेच्या सोशल मीडिया पोस्टवर आधारित असून, पोलिसांची स्वतंत्र भूमिका या मुद्द्यावर महत्त्वाची ठरणार आहे.
अमित ठाकरे यांच्याविरोधातील भाजप युवा मोर्चाच्या आंदोलनामुळे मुंबईत राजकीय वातावरण तापलं आहे. दुसरीकडे पुण्यातील गुन्हा आणि दोन कार्यकर्त्यांच्या अटकेमुळे मनसेची भूमिका आणखी आक्रमक होण्याची शक्यता आहे. शिवतीर्थ परिसरातील पोलिस बंदोबस्त आणि दोन्ही पक्षांच्या कार्यकर्त्यांची संभाव्य आमनेसामने येण्याची परिस्थिती पाहता, कायदा-सुव्यवस्था राखण्याचं मोठं आव्हान पोलिसांसमोर आहे. त्यामुळे पुढील काही तासांत भाजप आणि मनसेकडून कोणती भूमिका घेतली जाते, याकडे राजकीय वर्तुळाचं लक्ष लागलं आहे.